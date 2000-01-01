náhledy
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na horizontální let a po krátké letové ukázce i přistání.
Stalo se tak na začátku února v rámci veřejné prezentace nového stroje tohoto čínského startupu. Matrix má rozpětí křídel 20 metrů, délku 17,1 metru a výšku 3,3 metru.
Stroj zaujme svým designem, který využívá trojplošníkové uspořádání a šestirámovou konstrukci. To podle výrobce zajišťuje aerodynamickou stabilitu ve všech fázích letu.
Maximální vzletová hmotnost činí 5 700 kg, což je podle dostupných informací nejvyšší hodnota, jakou má kterýkoliv provozuschopý elektrický stroj s kolmým startem (eVTOL).
Kabina Matrixu měří 5,25 m na délku, 1,8 m na šířku a 1,85 m na výšku v oblasti uličky.
Letoun Matrix může být ve verzi, která umožní přepravu až 10 cestujících. Součástí konfigurace kabiny jsou dokonce umyvadla a toalety.
Stroj od společnosti AutoFlight překonává většinu letounů v této kategorii, které jsou koncipovány pro přepravu maximálně šesti osob.
Letadlo bude samozřejmě v různých variantách, když třeba místo 10 sedadel business třídy nabídne šest VIP sedadel. Vedle toho má být podle výrobce nabízena nákladní varianta.
Architektura letadla zahrnuje až 20 motorů páté generace, které poskytují redundanci pro udržení letových schopností v případě poruchy jednoho nebo více motorů. Matrix určený pro dopravu nákladu má být vybaven hybridním pohonným systémem a podporovat maximální užitečné zatížení 1 500 kg.
Nákladní stroj bude vybaven velkými dveřmi otevírajícími se dopředu, které pojmou dva standardní letecké kontejnery AKE.
Čistě elektrická verze nabízí maximální dolet 250 km, zatímco hybridní varianta má zvládnout až 1 500 km.
AutoFlight touto novinkou míří na zájemce o provoz aerotaxi, regionální dopravy, těžké logistiky a rozsáhlých záchranných misí.
Firma se tak chce zařadit mezi řadu dalších výrobců, kteří vsadili na elektrický provoz létajících dopravních prostředků.
Například na nadcházejících Letních olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 bude probíhat test společnosti Archer Aviation
Na první pohled je jasné, že letoun Midnight společnosti Archer Aviation kombinuje schopnosti dronů a klasických letadel. Jeho vrtule umožňují vertikální start a následně i pohyb vpřed podle toho, jak jsou natočeny.
Na rozdíl od legendárních letounů Bell Boeing V-22 Osprey se nenatáčí všechny vrtule, ale pouze jejich část. Ale rozdílů je mnohem víc.
Letoun Midnight k pohonu využívá elektromotory, které roztáčí celkem 12 vrtulí umístěných na obou stranách křídel.
Pětilistové vrtule jsou sklopné, dalších šest pevných vrtulí slouží pouze pro vertikální pohyb a mají každá dva listy.
Firma Archer Aviation hodlá na nadcházejících Letních olympijských hrách připravit stroj tak, aby byl schopen přepravit až čtyři cestující a jednoho pilota až do vzdálenosti téměř 100 km rychlostí až 241 km/h a zároveň produkovat méně hluku a emisí než tradiční helikoptéra.
Letecké taxíky společnosti Archer budou nabízet 10- až 20minutové lety v rámci sítě přistávacích ploch „vertiportů“ po celém Los Angeles.
V současné fázi Midnight absolvuje zkušební lety, při kterých zkouší kolmý start nebo klasický let. Na vizualizaci je podoba budoucího interiéru.
První let tehdejšího dvoumístného demonstrátoru s názvem Maker se uskutečnil 16. prosince 2021, kdy se úspěšně vznesl a po nějaké době přistál zpět na zemi.
