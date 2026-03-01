Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na horizontální let a po krátké letové ukázce i přistání.
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a... Stalo se tak na začátku února v rámci veřejné prezentace nového stroje tohoto... Stroj zaujme svým designem, který využívá trojplošníkové uspořádání a... Maximální vzletová hmotnost činí 5 700 kg, což je podle dostupných informací... Kabina Matrixu měří 5,25 m na délku, 1,8 m na šířku a 1,85 m na výšku v oblasti... Letoun Matrix může být ve verzi, která umožní přepravu až 10 cestujících.... Stroj od společnosti AutoFlight překonává většinu letounů v této kategorii,... Letadlo bude samozřejmě v různých variantách, když třeba místo 10 sedadel... Architektura letadla zahrnuje až 20 motorů páté generace, které poskytují... Nákladní stroj bude vybaven velkými dveřmi otevírajícími se dopředu, které... Čistě elektrická verze nabízí maximální dolet 250 km, zatímco hybridní varianta... AutoFlight touto novinkou míří na zájemce o provoz aerotaxi, regionální...

Nejčtenější

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA

Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva

Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů

Jessica Alba se sluchátky s kabelem

Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...

Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Apple logo

Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...

1. března 2026

Založil závod tak náročný, že trvalo šest let, než ho sám konečně vyhrál

Když na českém nebi spatříte v lednu či únoru podezřelý shluk horkovzdušných balonů, půjde nejspíš o závod, který se zprvu může jevit jako recese. Pohár Jaroslava Haška se již etabloval jako nejspíš...

28. února 2026

Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná...

27. února 2026  22:13

Genom bakterie sídlící v buňkách hmyzu má jen 50 000 písmen. Je to rekord

Svítilka Acanalonia bivittata

Biologové přečetli dědičnou informaci mikrobů, kteří žijí v oboustranně výhodném vztahu s hmyzem svítilkami. Svému hostiteli pomáhají zpracovat cukernatou potravu. Během dlouhého společného vývoje...

27. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Google překvapil během ramadánu. Po zadání jediného slova spustí skrytou hru

Screenshot interaktivní hry ve vyhledávači Google, kde hráč hledá srpek nového...

Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...

27. února 2026

27. února 2026

Robotické vysavače mohou být špiony v domácnostech, zjistil inženýr

Ecovacs Deebot X2

O bezpečnosti různých domácích robotických zařízení napojených na internet se spekuluje již dlouho. Není přitom řeč o fyzické bezpečnosti, ale o zabezpečení dat, která tyto přístroje snímají. V...

26. února 2026

Firma pouští do drátů 100 tisíc voltů. Prý přivolala sníh. Znalci jsou skeptičtí

Premium
I když bouřkové mraky vypadají dramaticky, přinesly jen slabý pětiminutový...

Americká společnost tvrdí, že se jí podařilo vyvolat ve státě Utah srážky. Používá k tomu vysoké elektrické napětí v zařízení umístěném těsně nad zemským povrchem. Jednoznačně prokázat úspěch...

26. února 2026

Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin

Premium
Francouz Joseph Nicéphore Niépce je otcem prvních fotografií dějin. Na snímku...

Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha...

25. února 2026

Procesí planet má nastat 28. února 2026. Astronomové mírní očekávání

Unikátní seřazení planet se 28. 2. 2026 konat nebude.

Sociální sítě zaplavily zprávy o jedinečném seřazení planet, které má nastat 28. února 2026. Příspěvky slibují nebeskou show, jakou nezažijete do roku 2040 a kterou uvidíte i pouhým okem přímo z...

25. února 2026

POZOR VLAK: Jaký byl první rok výhradního provozu ETCS v Česku?

156. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Od prvních minut roku 2025 se zcela změnil železniční provoz na více než 600 kilometrech tratí v České republice. Začal na nich výhradní provoz vlaků pod kontrolou ETCS, tedy jednotného evropského...

25. února 2026

25. února 2026

