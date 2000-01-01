Ikonickou trojici československých autobusů tvoří Škoda řady 706 RTO, Karosa řady Š 11 a Karosa řady 700. Zatímco oba starší vysokomýtské typy, především tedy ten první, jsou často připomínány a jejich krása opěvována, tak ten krabicoidní sedmistovkový dříč se zdaleka takové popularitě netěší. Dopřejme mu proto trochu radosti z hlavní role v dnešní galerii.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Shrňme si období sériové výroby a počty vyrobených kusů uvedených typových řad. Škoda 706 RTO, 1958 až 1972, vyrobeno necelých 15 tisíc kusů. Karosa Š 11, 1965 až 1981, vyrobeno cca 26,5 tisíce kusů. Karosa řady 700, 1982 až 1999, vyrobeno více než 37 tisíc kusů.
Autor: z dobového prospektu
Karosa řady 700 ve výrobě nahradila Karosu Š 11, která se ve své době vyznačovala několika pokrokovými prvky v konstrukci a můžeme ji titulovat i designovým skvostem. Ale nemyslete si, Š 11 měla i své mouchy a vedle nich i docela zuřivé rezavé mravence. Právě koroze byla velkým problémem pro moderní lehkou konstrukci Š 11 v souvislosti s tehdejší špatnou protikorozní ochranou, ostatně u těchto autobusů se počítalo s životností pouhých šesti let (v porovnání s tím byl starý autobus Škoda 706 RTO s mohutným rámem prakticky nesmrtelný). A právě eliminace korozních neřestí byla v zadávacích podmínkách k vývoji nové řady 700, což se povedlo jednak mechanicky (uzavřenější profily konstrukce) a jednak chemicky (povrchová úprava).
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Trojice autobusů Karosa řady 700 a jeden autobus Karosa řady Š 11 (v linkovém provedení ŠL 11), Starý Smokovec, rok 1988
Autor: Fortepan / Drimbe József
Porovnání řady sedmistovkové (vpravo) a následující řady devítistovkové (vlevo). Zde upřesněme, že číslice 7 a 9 v těchto řadách odkazovaly na dekádu zahájení jejich vývoje, tedy u řady 700 to znamená léta sedmdesátá a u řady 900 léta devadesátá.
Autor: Ave Maria Mõistlik, CC BY-SA 2.5
Vývoj sedmistovkové řady začal už v roce 1972. Zde si musíme uvědomit, že až tehdy skončila výroba zastarávající řady 706 RTO (pro upřesnění u nás, v Polsku si vyráběli licenční pod značkou Jelcz ještě několik dalších let, jako by se nechumelilo) a na plný plyn se rozjela sériová výroba řady Š 11 (která předtím běžela pouze ve skromném tempu právě paralelně s erťákem). V každém případě už na konci roku 1973 vznikl první funkční vzorek Karosa C 733 a roku následujícího druhý. Jednalo se o pouhé dva kusy označené jako typ Karosa C 733, další funkční vzorky už nesly typová čísla příslušných připravovaných sériových verzí. Na fotografii vidíme první funkční vzorek C 733, kdy rozdíly oproti finálním provedením autobusu jsou opticky minimální, leč funkčně zásadní - všimneme si především absence větracích segmentů v oknech.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Řada 700 se vyráběla v následujících verzích. Jako první se začal v roce 1981 sériově vyrábět linkový autobus Karosa C 734. Výrobní portfolio následně rozšiřovaly další varianty, městský autobus Karosa B 731 (viz foto) s automatickou převodovkou a městský/příměstský autobus Karosa B 732 s manuální převodovkou, ale obecně oficiální rozlišení městský a příměstský nepovažujme za striktní. Dále to byl meziměstský linkový autobus Karosa C 735. A vrchol dopravního řetězce představují dálkové a zájezdové autobusy Karosa LC 735 a Karosa LC 736.
Autor: Honza Groh, CC BY-SA 3.0
Do rodiny patří i odvozený kloubový autobus vyráběný ve dvou základních provedeních. Zde vidíme městský autobus Karosa B 741 a druhým byl meziměstský autobus Karosa C 744.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
V malých množstvích vznikaly i speciální verze, tato byla určena pro přepravu koní.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Autobusy Karosa řady 700 se také exportovaly, nejvíce jich skončilo v SSSR a v tom, co z něho zbylo po rozpadu. Do těchto východních enkláv se jich dostalo kolem 1,5 tisíce a z nich kupodivu velké množství sloužilo spolehlivě na Sibiři. Zde vidíme autobus pro ruský Tatarstán, kde probíhala i jejich montáž z dodaných dílů. Autobus je v národních barvách Tatarstánu.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Reklamní snímek luxusní dálkové Karosy LC 736 na letišti. Bližší letadlo je Tupolev Tu-134, to druhé Iljušin Il-62.
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Stěžejní inovaci v konstrukci Karosy 700 oproti předchozím vysokomýtským typům představovalo přemístění motoru a převodovky za zadní nápravu, na samou záď autobusu. Řada Š 11 měla motor mezi nápravami pod podlahou. Ovšem „pravěká“ Škoda 706 RTO měla motor ještě vpředu, který navíc pod krytem nešikovně zasahoval do interiéru (v podstatě tam motor seděl vedle řidiče, přičemž důvod byl jasný, když příď nebyla kapotová, ale byla trambusová).
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa C 734
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Výroba autobusů Karosa řady 700. Vidíme panelovou stavbu karoserie, stejnou technologií byla řešena už karoserie řady Š 11, ale u sedmistovky byla konstrukce optimalizována pro co nejlevnější výrobu (jednodušší a rychlejší výrobu).
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Podvozek Karosy řady 700
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Přeprava podvozku Karosy řady 700 v areálu závodu
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Autobusy Karosa typové řady 700 vystavené na vysokomýtském náměstí u příležitosti oslav 90. výročí založení firmy Karosa (resp. původní dílny pana Sodomky staršího), červen 1985
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Funkční vzorek kloubové Karosy C 744 na výstavě k 90. výročí založení firmy
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Městský autobus Karosa B 731 za trolejbusem Škoda 9 Tr, Opava, rok 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Sedmistovka v dálkové/zájezdové verzi u železniční stanice v Banské Bystrici v roce 1999
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Linkový meziměstský autobus Karosa C 734 v Klieštině v Marikovské dolině, okres Považská Bystrica, rok 2006
Autor: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Karosa C 734 na železničním voze, rok 2010. Autobus má armádní espézetku, používalo ho tedy Armáda ČR.
Autor: Jiří Sedláček - Frettie, CC BY-SA 3.0
V roce 2010 v Dolní Malé Úpě vyfotografovaná Karosa LC 735 Sportovního gymnázia Pardubice
Autor: Harold, CC BY-SA 3.0
Městský autobus Karosa B 731 v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze, které sídlí v tramvajové vozovně Střešovice.
Autor: Paul Korecky, CC BY-SA 2.0
Přeprava autobusů Karosa LC 735 a Karosa C 734 do depozitáře Krajského technického muzea Vysoké Mýto na podzim 2022 (tehdy neslo název Regionální muzeum Vysoké Mýto). Vyřazené autobusy byly získány od Armády ČR.
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Ještě jeden pohled na bývalou armádní Karosu C 734 při přepravě do depozitáře vysokomýtského muzea na podzim 2022
Autor: Krajské technické muzeum Vysoké Mýto
Titulní strana reklamního prospektu meziměstského autobusu Karosa C 734. Podíváme se na šest stran z celkem šestnáctistránkového prospektu této linkové verze. Prospekt vydal podnik zahraničního obchodu Motokov.
Autor: Motokov
Karosa C 734 na reklamním prospektu, popis autobusu v angličtině
Autor: Motokov
Karosa C 734 na reklamním prospektu, popis autobusu ve francouzštině
Autor: Motokov
Karosa C 734 na reklamním prospektu. Hrad Křivoklát na levém snímku pozná asi každý. Trochu horší to je s fotkou vpravo, ale místo by mohli poznat domorodci a také železniční nadšenci. To vysoké je Jihovýchodní viadukt v Hlubočepech, na Pražském Semmeringu. Pod ním pak prochází železniční most tratě mířící na stanici Praha-Hlubočepy.
Autor: Motokov
Karosa C 734 na reklamním prospektu
Autor: Motokov
Karosa C 734 na reklamním prospektu
Autor: Motokov
Titulní strana reklamního prospektu městského autobusu Karosa B 731. Vyobrazen je pravděpodobně funkční vzorek nebo prototyp. Ostatně na řadě propagačních továrních snímků autobusů řady 700 nejsou sériové vozy.
Autor: z dobového prospektu
Titulní strana reklamního prospektu meziměstského linkového autobusu Karosa C 735. Na fotografii určitě není sériový kus.
Autor: z dobového prospektu
Karosa C 734
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa C 734, interiér
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa B 731
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa B 731
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa LC 735
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa LC 735, interiér
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa LC 736
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Meziměstská kloubová Karosa C 744
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Městská kloubová Karosa B 741 na Evropské ulici v Praze
Autor: Aktron, CC BY 3.0
Kloubová Karosa B 741, interiér
Autor: archiv Iveco Czech Republic
Karosa B 731
Autor: Harold, CC BY-SA 3.0
Karosa LC 735, Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
Autor: Palickap, CC BY-SA 4.0