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Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit
Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...
Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
KVÍZ: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma
V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou...
Není hrana jako hrana. Skutečná legenda, která má za sebou kus poctivé práce
Ikonickou trojici československých autobusů tvoří Škoda řady 706 RTO, Karosa řady Š 11 a Karosa řady 700. Zatímco oba starší vysokomýtské typy, především tedy ten první, jsou často připomínány a...
Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi...
Není hrana jako hrana. Skutečná legenda, která má za sebou kus poctivé práce
Ikonickou trojici československých autobusů tvoří Škoda řady 706 RTO, Karosa řady Š 11 a Karosa řady 700. Zatímco oba starší vysokomýtské typy, především tedy ten první, jsou často připomínány a...
Po atentátu přišly zákazy a tresty smrti. Mussolini před 100 lety utáhl šrouby
Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho se stal záminkou k další vlně represí. V sobotu 6. listopadu 1926 dostalo upevňování fašistické diktatury v Itálii další oporu: režim likvidoval zbytky...
Vesmírný tahač nepomohl. Teleskop Swift ve středu shořel v atmosféře
Po 22 letech na oběžné dráze a neúspěšné letní záchranné misi skončila observatoř Neila Gehrelse Swifta v zemské atmosféře. Neřízený teleskop shořel během klesání ve středu.
Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi...
Vyzkoušeli jsme supernotebook s čipy Nvidie. Opravdu není pro každého
Dříve to bylo jednoduché. AMD nebo Intel. Nic jiného jste u počítače vybírat nemohli. Pak se to zkomplikovalo armovými čipy Apple Silicon a Qualcomm. A nyní se do těchto vod pustila i Nvidia. Zatím...
Ptáci buřňáci trpí pásmovou nemocí. Změna času ruší jejich sluneční kompas
Rozhozený rytmus spánku a bdění znamená pro většinu z nás nanejvýš komplikaci exotické dovolené. Elegantním mořským opeřencům může způsobit o něco větší potíže. Využívají totiž svůj časový smysl k...
Látka z krajty, jež by nahradila Ozempic. Vědci hledají nové cesty k léčbě
Od našeho zpravodaje v USA V laboratořích americké coloradské univerzity v Boulderu vědci zkoumají ledacos. Redakce iDNES.cz měla možnost nahlédnout jim pod ruce a být svědky výzkumu molekuly spojené s demencí či pěstování...
KVÍZ: Bondův Aston Martin zmizel z hangáru. Odhalíte další filmová tajemství?
Filmová tvorba a nejrůznější oblasti techniky jsou spolu pevně spjaty. V tomto kvízu se zaměříme na některé technické detaily, které někdy dokreslují náročnost výroby daného filmového snímku, jindy...
KVÍZ: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma
V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou...
Do kosmu by se mohla podívat Věstonická venuše, Merkur nebo ježek v kleci
Už příští léto by se mohl vydat na Mezinárodní vesmírnou stanici Čech Aleš Svoboda při misi Vast-PAM-1. Vzít si s sebou bude moci některé z 1 171 návrhů na předměty, které nominovali lidé a...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut
Český kosmický výzkum už dávno není jen o tom, že se „vyhazují miliardy do vzduchoprázdna“. To se snažili v diskusním pořadu iDNES Lounge vysvětlit hned čtyři hosté: astronaut Aleš Svoboda,...
Ostré střelby v Alpách i Skyfox přes ostnaté dráty. Fotograf líčí, jak „loví“ letadla
Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...