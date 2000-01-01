Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly obyčejnější a plnily klasickou funkci dopravce. A neopomeneme ani samotnou železniční trať, která se jich týká a prochází rudým středem nejmenšího kontinentu, aby přímou cestou spojila jeho jižní a severní pobřeží.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Název Ghan má historický kontext, kdy odkazuje na afghánské, pákistánské a případně i další velbloudáře z příslušné asijské oblasti, kteří byli ve století páry přepravení i se svými velbloudy do Austrálie. Velbloudí karavany potom dlouhou dobu zajišťovaly dopravu zboží a zásob do nehostinného australského vnitrozemí. Osobním vlakům jezdícím na později vybudované železnici v dané oblasti se záhy začalo říkat Afghánský expres. A protože označení Afghánský expres je zbytečně dlouhé, tak si ho místní zkrátili na minimalistický Ghan.
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
Dnešní Ghan však s minulostí sdílí pouze jméno, nyní totiž představuje zcela moderní zážitkový vlak s nejvyššími standardy služeb. Jméno tedy symbolicky připomíná průkopnického ducha a propojuje tradici s moderním komfortem.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Současný vlak Ghan
Autor: Tomoyn, CC BY 4.0
Ghan patří k nejikoničtějším zážitkovým vlakům světa. Jeho revírem je železniční trať spojující města Adelaide na jihu Austrálie a Darwin na severním pobřeží. Železniční trať Adelaide–Darwin má délku 2 975 kilometrů (1 849 mil). Provozovatel Ghanu, kterým je dnes společnost Journey Beyond Rail Expeditions, nabízí tyto vlaky z pohledu trasy (samozřejmě všechny na té jedné železniční trati) v šesti základních variantách, dvě po celé délce tratě, tedy Adelaide–Darwin a Darwin–Adelaide, a čtyři zkrácené, konkrétně Adelaide–Alice Springs, Alice Springs–Adelaide, Darwin–Alice Springs a Alice Springs–Darwin.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Zde je třeba také dodat, že společnost Journey Beyond Rail Expeditions provozuje i další australské zážitkové vlaky, jako Indian Pacific a Great Southern, které jezdí na jiných železničních tratích.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Hlavní železniční koridory v Austrálii. Vlaky Ghan jezdí po trati Adelaide–Darwin, zakreslené zde sytě oranžovou barvou. Například již také zmíněné vlaky Indian Pacific jezdí na trati Sydney–Perth (zde modrá), což je už jen z názvu vlaku a pohledu na mapu logické.
Autor: Bidgee, CC BY 3.0
Již z označení zážitkový vlak vyplývá, že se nejedná o obyčejný přesun z bodu A do bodu B. Ghan nabízí luxusní dobrodružství s důrazem na pohodlí, doprovázené mimo jiné i zážitky gastronomickými. Po všech stránkách zabezpečení cestující poznají nehostinné pouště (kterými se Austrálie jenom hemží), ale i kraje úrodnější.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Součástí jízdy vlakem Ghan jsou i zastávky, při kterých na cestující čekají pečlivě připravené výlety s objevováním přírodních i kulturních krás. V Alice Springs mohou cestující navštívit pouštní parky, vyhlídky na MacDonnell Ranges či ochutnat místní kuchyni. V Katherine se nabízí projížďka lodí soutěskou Nitmiluk Gorge (viz foto), zatímco v přístavním Darwinu na severu si užijí tropické klima, přivítá je galerie domorodého umění a v neposlední řadě třeba pobřežní trhy.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Cestování vlakem Ghan je dnes vyhledáváno turisty z celého světa. Musíme si však uvědomit, že se jedná o sezonní zážitkový vlak s omezeným počtem jízd ročně. Hlavní sezona probíhá od dubna do října, kdy počasí nabízí ideální podmínky pro cestování napříč kontinentem. I přes nemalou cenu jízdenky (slovo jízdenka zde není zcela ideální, ale použijme ho kvůli srozumitelnosti) tak bývá kolikrát kapacita konkrétního vlaku vyprodána dlouho předem.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Zážitkový vlak Ghan dnes nabízí čtyři úrovně komfortu, zde zkrátka nelze použít „třídní“ dělení, protože se nejedná o analogii tříd v „normálních“ osobních vlacích. Ostatně s čím máme tu čest, můžeme odtušit již jen z anglických názvů těchto úrovní, které od té nejluxusnější jsou: Platinum, Gold Premium, Gold Twin a Gold Single. Až na poslední úroveň jsou kabiny cestujících dvoulůžkové a s vlastní toaletou. Samozřejmě i dvoulůžkovou kabinu si může zaplatit samostatný cestující, byť to nevyjde o moc levněji než při zakoupení obou míst.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
V současné nabídce jsou jízdy vlakem Ghan, či expedice využívající vlaky Ghan, různých časových délek. Nejkratší jízdy Ghanem trvají dva dny (v originále 2 dny / 1 noc), jinak to jsou ty, které končí nebo začínají v Alice Springs v centru kontinentu. „Rychlé“ jízdy od pobřeží k pobřeží potřebují o jeden, případně dva dny (podle nabízeného rozsahu doprovodného programu) více. A naopak časově nejdelší speciální poznávací expedice s využitím vlaku Ghan zabere 10 dní (v originále 10 dní / 9 nocí).
Autor: David Ashford, CC BY 2.0
Již několikrát zde bylo zmíněno vnitrozemské město Alice Springs. To hrálo v historii železniční tratě do nitra australského kontinentu velkou roli. Ještě na něj v této galerii přijde ve zmínkách řada, ale při popisu dnešních vlaků Ghan a poznávání australských krás si na čtyřech následujících fotografiích ukažme, že asi deset kilometrů jižně od tohoto města najdeme muzeum věnované historii vlaků Ghan i předmětné železniční tratě.
Autor: Gary Bembridge / Tips For Travellers, CC BY 2.0
A to už je avizované Old Ghan Heritage Railway and Museum. Ale nelekejte se, vidíte pouze obrazový výsek, muzeum je mnohem rozlehlejší a řadu velkorozměrných exponátů (tj. železničních vozidel) má pod širým nebem. Ostatně zde jim pod širým nebem žádná velká úhona nehrozí (samozřejmě mluvíme o zubech počasí, ne o zubu času).
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
Starší vlak Ghan představuje návštěvníkům muzea tato lokomotiva s několika vagony. Jedná se o dieselelektrickou lokomotivu řady NSU v barvách železničního dopravce Commonwealth Railways, který zanikl v roce 1975. Pozorného čtenáře na první pohled zaujme, že trať i vozidla mají úzký rozchod, zatímco dnes má předmětná trať rozchod normální, ale i k tomu se ještě vrátíme v historické části galerie.
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
V muzeu mají i tento historický vagon určený k přepravě zvířat, konkrétně skotu a podobně.
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
Ovšem mnohem zajímavějším muzejním exponátem je například plošinový vůz s naloženým vojenským nákladním automobilem z typové řady CMP (Canadian Military Pattern).
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
A opět návrat k současnému vlaku Ghan
Autor: Chris Fithall, CC BY 2.0
Podle mnohých zúčastněných je jízda Ghanem životní zážitek, nabízející ideální způsob poznání odlehlých oblastí Austrálie.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Samozřejmě ne po celé délce tratě Adelaide-Darwin vidíme nehostinnou poušť. Příjemnější zelený obraz se nám naskytne i u města Katherine na severu, odkud je tato fotografie.
Autor: Reinhard Dietrich, public domain
A toto je taková zajímavost, konkrétně most přes řeku Adelaide v severním teritoriu, kdy už se pomalu blížíte k Darwinu. To může být pro některé čtenáře trochu matoucí, když výchozí jižní stanice této železniční tratě je ve stejnojmenném městě Adelaide, které ovšem s touto řekou nemá geograficky nic společného.
Autor: Reinhard Dietrich, public domain
Vlak Ghan zachycený fotografem nedaleko města Darwin
Autor: Glenn, CC BY 2.0
Někdy vidíme v soupravě vlaku Ghan začleněny i vagony pro přepravu automobilů (viz i předchozí foto, kde je pouze jeden takový vůz). Ne vždy tam musí být všechny automobily patřící cestujícím, provozovatel nabízí případnou přepravu automobilů i dalším zájemcům (jen si za to musí zaplatit o něco víc).
Autor: Glenn, CC BY 2.0
Soupravy vlaku Ghan jsou do jisté míry sestavovány variabilně, jak je momentálně v souvislosti s nabízenou službou (druhem jízdy či expedice) a rozsahem poptávky ze strany cestujících potřeba. Provozovatel na svém webu uvádí průměrné parametry vlaku, například průměrnou délku vlaku 774 metrů, průměrný počet vagonů 36 (včetně obslužných), průměrnou kapacitu vlaku asi 280 cestujících, průměrný počet členů osádky 49.
Autor: Roderick Eime, CC BY 2.0
Zatím nejdelší souprava Ghan měla 44 osobních vagonů a byla dlouhá téměř 1,2 km. Takto to uvádí oficiální zdroje. Aby nám prostým výpočtem nevycházela příliš velká délka jednoho vagonu, tak si musíme uvědomit, že souprava měla i dvě lokomotivy a opět několik vagonů obslužných, jak to u souprav ghan bývá (včetně vagonů dieselgenerátorových pro výrobu elektrické energie pro kuchyň, klimatizaci ve vagonech, osvětlení atd.).
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
Vlaky Ghan jezdí průměrnou rychlostí 85 km/h, maximální rychlost se udává 115 km/h. Ostatně je to zážitkový vlak, ne nějaký „obyčejný“ rychlovlak, kterým by cestující honili čas.
Autor: Reinhard Dietrich, public domain
Současný vlak Ghan s dvojicí dieselelektrických lokomotiv
Autor: Tomoyn, CC BY 4.0
V jídelních vozech se servírují pokrmy z čerstvých australských ingrediencí a podávají se vína z místních vinic.
Autor: Image courtesy of Journey Beyond
Byť mají cestující ve vlaku Ghan vlastní luxusní kabiny (zde se nepoužívá slovo kupé, které by bylo dost zavádějící) pro dva, přijde jim vhod i salonní vůz s otevřenějším prostorem, kde může v zábavě kooperovat celý kolektiv cestujících.
Autor: Gary Bembridge / Tips For Travellers, CC BY 2.0
Jídelní vůz vlaku Ghan
Autor: Gary Bembridge / Tips For Travellers, CC BY 2.0
Na australské transkontinentální železniční trati mezi jižním a severním pobřežím, přes rudé srdce v geografické hloubi země, kde vyrostlo město Alice Springs, však nejezdí pouze vlaky Ghan. Sice tam nenajdeme žádné jiné osobní vlaky, protože klasická osobní doprava ve své pozemní formě si v dotčené oblasti vystačí s autobusy, ale zato vlaků nákladních tam jezdí velké množství. Ostatně železniční nákladní doprava tam je přednostní.
Autor: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0
A nyní již konečně přichází řada na snímky přibližující historii předmětné železniční tratě, kdy nejprve byla postavena železnice od jihu do Alice Springs a až o řadu dekád později došlo ke spojení s Darwinem na severu.
Autor: State Library of South Australia, public domain
Již jsme si řekli, že k dopravě od pobřeží do nitra kontinentu byly nejprve používáni velbloudi z afghánské oblasti a jejího okolí, kteří byli i se svou obsluhou dopraveni námořními loděmi do Austrálie. Velbloudí karavany potom zajišťovaly i dopravu potřebnou přímo pro stavbu železnice.
Autor: public domain
Trať Adelaide-Alice Springs byla původně postavena jako úzkorozchodná s rozchodem 1 067 mm a v jiné trase, jak je vidět na této mapce. Tato trasa byla vedena místy, kde bylo možné v poušti získávat artézskou vodu, protože parní lokomotivy potřebují hodně vody. Až později při přestavbě tratě na normální rozchod 1 435 mm byla tato posunuta západněji. Už dávno předtím totiž začaly do Alice Springs jezdit vlaky s lokomotivami motorovými.
Autor: Bidgee, CC BY 3.0
Jiná mapa stejné tratě, ze které můžeme vyčíst jednotlivé etapy její výstavba. Vidíme například, že současná normálně rozchodná trať Adelaide–Darwin existuje až od roku 2004. Právě v tom roce bylo dokončeno spojení mezi Alice Springs a Darwinem. Je sice pravda že úzkorozchodná trať z Darwinu na jih se začala stavět už v roce 1887, do Katherine se dostala v roce 1917 a její stavba byla zastavena v roce 1929 v Birdumu. Na stěžejním spojení rudého středu kontinentu s civilizací se ovšem začalo pracovat už dávno předtím na jihu, odkud železnice dorazila do Alice Springs (resp. tehdejšího Stuartu) také v roce 1929.
Autor: public domain
Při pohledu z roku 2004 na zvláštní vlak s historickou parní lokomotivou z Ghanu si připomeňme stěžejní okamžik v historii této železnice, kdy první vlak z Adelaide přijel do Stuartu - později přejmenovaného na Alice Springs - začátkem srpna 1929. Chcete-li to přesněji, tak z Adelaide vyrazil 4. srpna a do Stuartu dorazil 6. srpna. Jednalo se samozřejmě o vlak smíšený, který kromě zásob vezl i více než stovku cestujících.
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Zbytky původní úzkorozchodné tratě z jihu do Alice Springs. Na různých místech se tato trať zachovala v různém stavu, případně vůbec nezachovala. Někde vidíme i kolejnice, jinde naopak chybí i pražce.
Autor: public domain
Opuštěná stanice Beltana na zaniklé jižní úzkorozchodné trati do Alice Springs
Autor: Redhen Railcar SAR, CC BY-SA 4.0
Opuštěná stanice Marree na zaniklé jižní úzkorozchodné trati do Alice Springs. Kromě jedné z budov vidíme i jednu zubem času ohlodanou motorovou lokomotivu řady NSU.
Autor: denisbin, CC BY-ND 2.0
Kromě klasických stanic obsahovala původní trať i řadu obslužných zastávek z doby parního provozu, které nebyly určeny primárně pro cestující, ale právě pro zajištění provozu vlaků, kdy největší důležitost mělo zbrojení parních lokomotiv vodou. Zde je jedna taková opuštěná obslužná zastávka, nesoucí jméno Curdimurka.
Autor: Hal Jacob, CC BY-ND 2.0
Chátrající prvky vodního hospodářství na opuštěné Curdimurce
Autor: Alan & Flora Botting, CC BY-SA 2.0
A ještě jeden pohled na opuštěnou Curdimurku, ta se zkrátka neokouká.
Autor: Hal Jacob, CC BY-ND 2.0
Když přicházely na původní úzkorozchodnou trať do Alice Springs motorové lokomotivy, znamenalo to hlavně v pouštních podmínkách velký pokrok.
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Už starými vlaky Ghan se přepravovaly i osobní automobily, rok 1964. Nejbližší automobil by mohl být australský Holden EH Premier.
Autor: Library & Archives NT, CC BY 4.0
Takto probíhala u vlaků Ghan nakládka a vykládka automobilů, rok 1964.
Autor: Library & Archives NT, CC BY 4.0
Smíšený vlak na trati do Alice Springs, rok 1965
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan ve stanici Alice Springs, rok 1973. Tehdy to byl klasický osobní vlak, kterému se „jen“ říkalo Ghan. Ještě se samozřejmě nejednalo o zavedenou značku „The Ghan“, která patří až vlakům pozdějším zážitkovým. Ostatně ani žádné takové označení na zobrazené lokomotivě či vagonech nevidíte.
Autor: Hugh S. Williams, CC BY 4.0
Nákladní vlak v Alice Springs připravený k odjezdu na jih, polovina 70. let. Tímto se rozloučíme s historickými fotkami úzkorozchodné tratě do Alice Springs a přejdeme k fotkám z tratě normálněrozchodné.
Autor: Hugh S. Williams, CC BY 4.0
Inaugurační vlak na nové normálně rozchodné trati jede v roce 1980 do Alice Springs z Tarcooly
Autor: Library & Archives NT, CC BY 4.0
Lokomotiva vlaku Ghan, rok 1999
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, rok 1999
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Alice Springs, rok 1999
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, rok 1999
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, rok 2000
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, rok 2000
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, rok 2001
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan, vidíme čerpání paliva z automobilové cisterny do lokomotivy
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
Vlak Ghan
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0
I když se to tak z fotogalerie nejeví, tak i železniční trať přes rudé srdce Austrálie byla využívána především pro dopravu nákladní.
Autor: Library & Archives NT, CC BY 4.0
Vlak Ghan tažený lokomotivou NR103, rok 1977
Autor: public domain
Železniční stanice Port Augusta v roce 2004. Vpravo vidíme tehdejší vlak Ghan, vlevo zvláštní vlak historický s parní lokomotivou.
Autor: Weston Langford (Weston Langford Railway Photography), CC BY-ND 4.0