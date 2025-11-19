|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců
Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě
Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...
Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím
Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...
Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích
Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....
Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT
Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.
Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců
Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...
Těžký stroj na krátké dráze nezastavil. 48 let od tragédie letu TAP 425
Vysoká rychlost i hustý déšť stály za havárií zánovního třímotorového Boeingu 727. Od nehody, jež o život připravila 131 cestujících a byla až do roku 1989 nejhorší v historii, dnes uplynulo 48 let....
Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců
Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...
Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT
Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.
Jaderných explozí bylo až 140 za rok. Některé pokusy se vymkly kontrole
Dvě země s největšími zásobami atomových bomb na světě vyhrožují návratem jejich zkoušek. Co by to znamenalo pro běžného obyvatele planety Země? Jak se ověřovala účinnost těchto zbraní v minulosti?
Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu
Kvalitní kamenné silnice byly tepny římské říše. Putovalo po nich zboží, lidé i armády. Pozůstatky cest se dodnes dají najít ve velké části Evropy a obecně v zemích kolem Středozemního moře. Jejich...
Nejrychlejší meteory dorazily. Sledujete v noci na úterý oblohu
Mezi 17. a 18. listopadem pravidelně vrcholí meteorický roj Leonidy. Stejně je tomu i letos, kdy můžete za ideálních podmínek očekávat 10 až 15 meteorů za hodinu. Leonidy mají jednu z největších...
Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím
Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...
Co byste mohli udělat, když se PC s Windows zadrhává
Někdy se to stane v nejnevhodnější chvíli – pracujete na důležité prezentaci, připravujete itinerář vysněného roadtripu nebo hrajete hru a najednou… nic. Počítač přestal reagovat. Jestliže k tomu...
Zrod SS: před sto lety vznikla organizace, která se stala symbolem zla
Před 100 lety vznikl v Německu ochranný oddíl SS – nenápadná skupina několika mužů, jejímž úkolem bylo chránit Adolfa Hitlera. Během několika let se z ní stala jedna z nejděsivějších organizací 20....
Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky
Ani pečlivý výběr bezdrátových sluchátek nemusí přinést očekávané zvukové kvality. Na vině může být váš telefon, tablet nebo notebook, který sice má Bluetooth, ale již nemusí podporovat kompatibilní...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
Zkáza Coventry před 85 lety. Dodnes někteří věří, že jej Churchill obětoval
Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940 se stala jedním ze symbolů útoku nacistického Německa proti Británii. Během této noci 515 strojů německé...
Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče
V neděli 15. listopadu 1925 šli občané první republiky k parlamentním volbám. „Kalná vlna volební vojny dostoupila vrcholu,“ psaly Lidové noviny. Pro jedny šlo o svátek demokracie, pro druhé o den...