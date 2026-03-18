Audiofilové, tedy milovníci špičkového zvuku, jsou za své sestavy ochotni utratit někdy až „nekřesťanské“ peníze. Investici do reprosoustav nebo zesilovače málokdo zpochybňuje, ale jakmile jde o kabely, diskuze jsou vášnivé.
Názor má každý, ačkoli ne každý měl možnost si reálný rozdíl sám vyzkoušet.
Ne že bychom si v redakci dělali čárky, ale nejčastější postoj zní zhruba takto: „To jsou troubové, zbytečně vyhozené peníze…“. K tomu trocha fyziky (nejčastěji končící u Ohmova zákona) a příspěvek je na světě.
Ve dnech 20. a 21. března v pokoji 308 v hotelu Diplomat to během Audio Video Show Praha 2026 „rozlouskneme“. Návštěvníci absolvují sérii slepých poslechových testů a vyplní přitom dotazníky, kde rozhodnou, zda se přehrané ukázky nějak lišily, a pokud ano, které zněly lépe a které hůř. A protože to bude slepý test, nebudou vědět, co kdy hrálo.
Audio Video Show Praha 2026
Kdy: 20.–21. 3.
Kde: hotel Diplomat (Evropská 15)
Co: 4 patra expozic špičkových poslechových sestav a domácích kin
Vstupné: 200 Kč (jeden den), 300 Kč (oba dny), držitelé ZTP a děti do 15 let zdarma
Co budeme porovnávat? Především kabely: signálové mezi komponenty, reprokabely a napájecí kabely. Vždy bude jeden „obyčejná tkanička za pár korun“ a druhý „kvalitní high-endový kabel“. V plánu je také porovnat zvukový rozdíl mezi drahým a levným streamerem, pokud využijeme pouze digitální část a převod do digitální podoby necháme na stejném špičkovém D/A převodníku. A chceme také zkusit, kolik posluchačů pozná rozdíl mezi zvukovými soubory 44/16 a hi-res 192/24 nebo DSD.
Na jaké sestavě budeme experimentovat? Zdrojem bude streamer Hifi Rose RS-150b, o zesílení signálu se postará Marantz PM-10 a elektrický signál ve zvuk promění reprosoustavy Bowers&Wilkins 703 S3. Za jejich zapůjčení děkujeme společnosti Eurostar Ostrava. Zástupcem levných streamerů bude Wiim Pro, který nám zapůjčila společnost Perfect Sound Group. Ta dodá i sadu špičkových napájecích, signálových a repro kabelů, které zatím necháme v anonymitě. Základní kabely použijeme z vlastních zásob. Hrát budeme především z lokálně uložených souborů, ale díky 5G konektivitě od O2 můžeme dle potřeby i streamovat ze služby Tidal.
V pokoji 308 budeme připraveni vždy na dvanáct posluchačů, každá skupina absolvuje dvě série poslechových testů. Vyhodnocení dotazníků a tedy „rozlousknutí“ úvodních otázek pak přineseme v samostatném článku zde na Technetu.
