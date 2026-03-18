Unikátní experiment: Pomozte odhalit, zda jsou drahé kabely šarlatánstvím

Václav Nývlt
  15:15
V pátek a sobotu 20. a 21. března proběhne v pražském hotelu Diplomat výstava Audio Video Show 2026. Budou zde k vidění a poslechu nejlepší sestavy, které současný trh high-endové elektroniky nabízí. A my jej zároveň proměníme v dějiště unikátního experimentu. Pro návštěvníky připravujeme slepé poslechové testy, ve kterých rozhodnou, jaký vliv na zvuk má například množství utracených peněz za kabely.
Takto vypadala výstava Audio Video Show Praha 2025

Takto vypadala výstava Audio Video Show Praha 2025 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Audiofilové, tedy milovníci špičkového zvuku, jsou za své sestavy ochotni utratit někdy až „nekřesťanské“ peníze. Investici do reprosoustav nebo zesilovače málokdo zpochybňuje, ale jakmile jde o kabely, diskuze jsou vášnivé.

Názor má každý, ačkoli ne každý měl možnost si reálný rozdíl sám vyzkoušet.

Ne že bychom si v redakci dělali čárky, ale nejčastější postoj zní zhruba takto: „To jsou troubové, zbytečně vyhozené peníze…“. K tomu trocha fyziky (nejčastěji končící u Ohmova zákona) a příspěvek je na světě.

Ve dnech 20. a 21. března v pokoji 308 v hotelu Diplomat to během Audio Video Show Praha 2026 „rozlouskneme“. Návštěvníci absolvují sérii slepých poslechových testů a vyplní přitom dotazníky, kde rozhodnou, zda se přehrané ukázky nějak lišily, a pokud ano, které zněly lépe a které hůř. A protože to bude slepý test, nebudou vědět, co kdy hrálo.

Audio Video Show Praha 2026

Kdy: 20.–21. 3.

Kde: hotel Diplomat (Evropská 15)

Co: 4 patra expozic špičkových poslechových sestav a domácích kin

Vstupné: 200 Kč (jeden den), 300 Kč (oba dny), držitelé ZTP a děti do 15 let zdarma

Co budeme porovnávat? Především kabely: signálové mezi komponenty, reprokabely a napájecí kabely. Vždy bude jeden „obyčejná tkanička za pár korun“ a druhý „kvalitní high-endový kabel“. V plánu je také porovnat zvukový rozdíl mezi drahým a levným streamerem, pokud využijeme pouze digitální část a převod do digitální podoby necháme na stejném špičkovém D/A převodníku. A chceme také zkusit, kolik posluchačů pozná rozdíl mezi zvukovými soubory 44/16 a hi-res 192/24 nebo DSD.

Na jaké sestavě budeme experimentovat? Zdrojem bude streamer Hifi Rose RS-150b, o zesílení signálu se postará Marantz PM-10 a elektrický signál ve zvuk promění reprosoustavy Bowers&Wilkins 703 S3. Za jejich zapůjčení děkujeme společnosti Eurostar Ostrava. Zástupcem levných streamerů bude Wiim Pro, který nám zapůjčila společnost Perfect Sound Group. Ta dodá i sadu špičkových napájecích, signálových a repro kabelů, které zatím necháme v anonymitě. Základní kabely použijeme z vlastních zásob. Hrát budeme především z lokálně uložených souborů, ale díky 5G konektivitě od O2 můžeme dle potřeby i streamovat ze služby Tidal.

V pokoji 308 budeme připraveni vždy na dvanáct posluchačů, každá skupina absolvuje dvě série poslechových testů. Vyhodnocení dotazníků a tedy „rozlousknutí“ úvodních otázek pak přineseme v samostatném článku zde na Technetu.

Po dvouleté odmlce v Praze probíhá výstava highendové poslechové techniky Audio Video Show 2025. My jsme ji proběhli hned po zahájení a v galerii si můžete prohlédnou část expozic, které nás nejvíce zaujaly. Výstava pokračuje i v sobotu 29.3. Kombinace Nautilus a McIntosh nesmí chybět.
Unikátní experiment: Pomozte odhalit, zda jsou drahé kabely šarlatánstvím

