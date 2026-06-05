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Balon nad Atlantikem. Sledujte dobrodružný přelet oceánu v otevřeném koši

Aleš Vašíček
  11:13
Právě v těchto chvílích minul vodíkem plněný balon Atlantic Explorer s tříčlennou posádkou poslední výspu severoamerické pevniny a pustil se nad širý oceán.
Vodíkový balon Torabhaig Atlantic Explorer před startem v roce 2025

Vodíkový balon Torabhaig Atlantic Explorer před startem v roce 2025 | foto: Torabhaig Atlantic Explorer

Rozbalování balonu. V pozadí je vidět cisterna s vodíkem. (2025)
Instalace mechanického plynového ventilu do vrchlíku balonu (2025)
Balast balonu Torabhaig Atlantic Explorer představuje asi 2 200 kg písku se...
Nafukování balonu Torabhaig Atlantic Explorer (2025)
8 fotografií

I když zdaleka nejde o první přelet Atlantského oceánu v balonu, je to první pokus doletět ze Severní Ameriky do Evropy v plynovém balonu s otevřeným košem, tedy nikoli v uzavřené gondole.

Let balonu je možné sledovat zde:

Balon Atlantic Explorer vyráží nad Atlantický oceán.

Let je vyvrcholením mnohaletého úsilí Berta Padelta, muže, který s konstrukcí expedičních balonů pomáhal např. Stevu Fossetovi. Jde o vodíkový balon o objemu 90 tisíc krychlových stop (cca 2 550 m3) a plánovaná zátěž je 2 200 kg písku. Jeho sypkost má i v mrazu zajistit přimíchaná sůl. Dále balon nese 100 litrů vody, která slouží jako pitná i jako další zátěž. Tři vzduchoplavci se po dobu čtyř až pěti dní ubytují v balonovém koši o rozměru 183 na 152 cm.

Vodíkový balon Torabhaig Atlantic Explorer před startem v roce 2025
Rozbalování balonu. V pozadí je vidět cisterna s vodíkem. (2025)
Instalace mechanického plynového ventilu do vrchlíku balonu (2025)
Balast balonu Torabhaig Atlantic Explorer představuje asi 2 200 kg písku se solí (aby v mrazu nezmrzl na kámen) a asi 100 litru pitné vody. (2025)
8 fotografií

Posádka balonu Atlantic Explorer:

Bert Padelt

Majitel firmy „Best Aviation“ v Bally v Pensylvánii je povoláním stavitel balonů a provozuje opravárenskou dílnu pro horkovzdušné i plynové balony na plný úvazek. Jeho balony drží světové rekordy FAI v kategoriích AX (horkovzdušný), AA (plyn) a AM (Rozier). Jeho plynové balony nyní drží rekordy v dosahu a délce letu ve všech z patnácti kategorií kromě tří.

Byl systémovým ředitelem pokusů zesnulého Steva Fossetta o cestu balonem kolem světa, včetně jeho úspěšného obeplutí světa v létě 2002.

Bert postavil nejmenší plynový balon s posádkou, jaký kdy přeletěl Atlantský oceán, když sir David Hempelman Adams v létě 2007 letěl s tímto balonem o objemu 1 000 m3 ze St. John’s Newfoundland do Nolay ve Francii. Přitom bylo dosaženo pěti světových rekordů FAI v délce a době letu.

V roce 2015 Bert postavil obal pro transpacifický balon Two Eagles. Během jeho úspěšného letu byl zodpovědný za logistiku, montáž, vypuštění a vyproštění. Po dokončení tohoto letu se stal jediným stavitelem plynových balonů, jehož balon úspěšně přeletěl Atlantský i Tichý oceán.

Peter Cuneo

Peter se společně se svou ženou Barbarou Fricke na pozici kopilotky účastnil vytrvalostní soutěže plynových balonů Pohár Gordona Bennetta a dvaceti soutěží plynových balonů America’s Challenge, kde obsadil čtyři první, pět druhých a tři třetí místa. Kromě létání je Peter autorem nebo spoluautorem několika publikací na téma plynových balonů.

Alicia Hempleman-Adamsová

Alicia drží rekord jako nejmladší člověk, který dosáhl severního pólu, když se tam ve věku osmi let letecky přepravila za svým otcem. V únoru 2020 Alicia stanovila světový výškový rekord pro ženy v horkovzdušném balonu třídy AX4 ve výšce 4 628 m a britský rekord v délce letu pro ženy ve výšce 1 hodiny 46 minut ve stejném letu. V roce 2022 Alicia překonala rekordy v délce a době letu ve stejném balonu se vzdáleností 301 km a délkou letu 7 hodin 39 minut.

zdroj: https://atlantic-explorer.com/

Více se dozvíte v tomto našem článku o Bertově loňském pokusu. Text připomíná a i další pokusy o přelet Atlantiku:

Únik plynu překazil pokus o přelet Atlantiku v balonu. Jak smělý je to sen?
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