Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by měla trvat pouhých 60 minut.
Ambice v tomto způsobu dopravy oznámila společnost Nippon Travel Agency, první japonská cestovní kancelář založena v roce 1905. Na vizualizaci je ztvárněná možná podoba budoucí odletové haly.
Cesta raketoplánem do Tokia z několika velkoměst Spojených států by se měla stát realitou na přelomu třetí a čtvrté dekády 21. století.
Opírá se o spolupráci se startupem Innovative Space Carrier.
Budoucí raketoplán nazvaný ASCA by měl po startu na krátkou dobu vstoupit do suborbitálního prostoru a následně se vrátit do atmosféry Země a přistát.
V každém ohledu by mělo jí to velmi luxusní formu cestování. Oproti klasickému raketoplánu zde odpadá potřeba nosné rakety.
Očekává se, že projekt bude pokračovat v několika fázích. Začne se zlehka: ochutnávkami jídel astronautů, prohlídky pozemních zařízení či zapojení do výcvikových programů astronautů. Služba nabízející pobyty na oběžné dráze je plánována na rok 2040.
Cestovní kancelář Nippon Travel předpokládá, že budoucí zpáteční letenka bude stát 100 milionů jenů, v přepočtu 13,7 milionů korun. Což by pro běžného turistu mohlo představovat jistý háček.
Plán je však stále v raných fázích plánování a čelí mnoha výzvám v oblasti opakovaně použitelné raketové technologie, bezpečnostních předpisů pro letectví a kosmonautiku a nákladů na vývoj.
Můžeme připomenout, že využití raket k přepravě mezi světovými metropolemi není nová myšlenka. Zabývá se jí např. Muskova Space X či Rocket Lab.
Astronomické cena letenky by později měla dramaticky klesnout s tím, jak se zvýší provozní efektivita.
Způsob přistání je již shodný s raketoplány NASA.
Během hodin kamkoliv na Zemi. Raketa Neutron má dopravit náklad z jednoho místa na Zemi na druhé.
Možná už v roce 2026 poletí raketa Neutron společnosti Rocket Lab na misi, kterou si objednala výzkumná a vývojová část U.S. Air Force s názvem Research Laboratory (AFRL). Cílem je demonstrovat, že je možné dopravit náklad z jednoho místa na Zemi na druhé.
Noční záběr rakety Electron na startovací rampě
Aerodynamická hlavice krytu nákladového prostoru a její rozdělení při odhození.
Raketa Electron při přepravě na startovací rampu
Firma také zkoušela využít již jednou použitý první stupeň nosiče, který k tomu nebyl původně určen. K sestupu stroje využívala padáky a také si otestovala zachycení takto klesajícího stroje vrtulníkem, byť to nebylo stoprocentně úspěšné. Každopádně se už tehdy společnost více soustředila na vývoj svého nového 43metrového nosiče Neutron.
U vyvíjeného nosiče Neutron je znovupoužitelnost plánována už od základu. Stroj bude podobně jako u SpaceX přistávat minimálně zpočátku na plovoucí 120 metrů dlouhou plošinu na moři, která dostala jméno „Return On Investment (Návratnost investice)“.
Firma přitom plánuje dvě verze návratu. Při první má stupeň zamířit na místo startu na startovacím komplexu Rocket Lab 3 ve Virginii. Druhý způsob přistání je „určen k maximalizaci výkonu Neutronu“ a část nosiče při něm zamíří právě na zmíněnou plošinu.
Neutron je nosič střední třídy s průměrem sedm metrů vyrobený z uhlíkových kompozitů, který je schopen vynášet užitečné zatížení o hmotnosti kolem 13 000 kg na nízkou oběžnou dráhu. K pohonu hlavního stupně slouží devět motorů Archimedes, které si firma vyrábí sama.
Zajímavý je design nosiče, kdy je druhý stupeň schován pod „kapotou“ prvního a uvolňuje se poté, co Neutron otevře čelisti krytu. Trochu to připomíná scénu z bondovky „Žiješ jen dvakrát“, kde větší stroj „požírá“ menší loď, ale v opačném gardu.
První testovací let Neutronu je nyní naplánován na druhou polovinu tohoto roku, ale tento termín se může posunout, jak se to stalo již dříve. Počítá se při něm s přistáním do vody. Už v roce 2026 firma přitom plánuje tři komerční lety.
Právě přistání bude později jednou klíčovou rolí i pro kontrakt s AFRL, který má přenést pozemskou logistiku do kosmu. Je to součástí plánů označovaných jako Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL), jejichž cílem je využít komerční poskytovatele raketových nosičů pro rychlé dodávky kolem Země.
Smlouva o startu umožní s Neutronem provést experiment, který ukáže, zda zůstane různý náklad v pořádku. V rámci tohoto testu po startu stroj znovu vstoupí do zemské atmosféry, což má být demonstrací návratových misí pro budoucí mise REGAL, známého také jako program Rocket Cargo. Program je součástí dlouhodobé strategie letectva, která má předefinovat způsob, jakým je logistika řešena pro vojenské operace. Klíčovým cílem tohoto programu je vytvořit rychlý, flexibilní systém nákladní dopravy schopný přesunout velké množství materiálů na vzdálená místa ve zlomku času, který v současné době trvá. Na snímku je pohled pod aerodynamický kryt Neutronu.
Cesta raketou z New Yorku do Šanghaje může podle Elona Muska trvat necelých čtyřicet minut.
Autor: SpaceX, Technet.cz
Vesmírná loď přistává v Šanghaji po cestě z New Yorku za 39 minut. Aspoň tak to plánuje Elon Musk.
