Víceúčelový vrtulník Bell UH-1Y Venom: Co umí a k čemu je určen?

Armáda České republiky se na konci minulého desetiletí rozhodla nahradit starší stroje Mi-24 systémem H-1, aby získala bojové vrtulníky kompatibilní s NATO. Nákup 12 helikoptér v celkové ceně 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH) schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019. Dohodu podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar.
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Těžké loučení. Bitevní vrtulníky typu Mi-24 sloužily v ČSLA od roku 1978
Systém H1
Armáda hovoří o systému H1, který se skládá ze dvou druhů strojů, kterými jsou víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom a bitevní vrtulník AH-1Z Viper.
Výhodou H1 má být skutečnost, že venomy a vipery fungují jako celek, vzájemně se podporují a doplňují a oba stroje mají 85 % shodných dílů. To ulehčuje údržbu, zlevňuje provoz a umožňuje společný výcvik pilotů.
Systém slouží jako palebná podpora pozemních jednotek, ale také pro leteckou přepravu a záchranu lidí.
V Česku by měly tyto stroje primárně plnit úkoly přímé letecké podpory, přepravy a CASEVAC (nezdravotnický odsun raněných). Díky jednoduché konstrukci draku a koncepci sklopných listů nosného rotoru jsou oba typy snadno přepravitelné.
První stroje dorazily v roce 2023
V roce 2019 se Česko rozhodlo nakoupit od firmy Bell celkem 12 vrtulníků systému H1, z čehož bylo osm venomů a čtyři vipery. První vrtulníky česká armáda převzala v červenci 2023.
Spolu s vrtulníky do ČR dorazila i skupina amerických specialistů, kteří s českými kolegy vrtulníky dopravené obřím nákladním letounem C-17 Globemaster zkompletovali, zprovoznili, tzv. zalétli a následně na strojích provedli certifikaci. Později z USA dorazil mobilní výcvikový tým (MTT – Mobile Training Team), který začal od 1. září 2023 cvičit letecký personál 22. základny vrtulníkového letectva.
Zatím poslední dva stroje UH-1Y Venom dorazily do ČR předloni v červnu. Dalších šest starších viperů a dva venomy dostane armáda darem za pomoc Ukrajině. Zaplatí pouze za jejich transfer a modernizaci, a to z peněz získaných od USA jako kompenzace za techniku poskytnutou Kyjevu. Do ČR mají dorazit v letech 2027 až 2028.
UH-1Y Venom mají jen USA a Česko
Stroj, který měl ve čtvrtek 23. 7. 2026 nehodu, je dvoumotorový víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, který je nejnovějším nástupcem legendárního vrtulníku UH-1 Iroquois (Huey), jenž se proslavil ve vietnamské válce. Tyto vrtulníky převážely americké jednotky nad vietnamskou džunglí k rychlým přepadům, transportovaly zraněné do zázemí a poskytovaly palebné krytí pozemních akcí.
Venom nahradil stroj Bell UH-1N Twin Huey. Oproti svým předchůdcům dosahují tyto vrtulníky vyšších rychlostí, operačního dosahu a většího užitečného zatížení, přičemž požadavky na podporu životního cyklu byly sníženy.
Současný Bell UH-1Y Venom, poprvé vzlétl v roce 2001 a americká námořní pěchota (USMC) ho do výzbroje zařadila v roce 2008, nyní jich má zhruba 100. Česká armáda je jediným zahraničním uživatelem tohoto typu.
UH-1Y je známý také pod přezdívkou Yankee, podle označení písmene Y v hláskovací tabulce NATO. Říká se mu i „Super Huey“. Využívá se pro transport vojáků, slouží pro dodávky zbraní a dalšího vybavení pro pozemní jednotky.
Dvojice výkonných turbohřídelových motorů T700GE pohání čtyřlistý kompozitní rotorový systém s balistickou odolností proti palným zbraním až do ráže 23 mm i menší ocasní rotor. Stroji mimo jiné poskytují i vyšší stabilitu ve vzduchu. Venom má dostup více než 6 100 metrů a maximální vzletovou hmotnost necelých 8 400 kilogramů.
UH-1Y dosahuje maximální rychlosti 314 kilometrů v hodině a cestovní rychlost 272 kilometrů v hodině. Délka stroje je téměř 18 metrů, vysoký je asi 4,5 metru.
|Délka
|17,78 m
|Výška
|4,45 m
|Maximální rychlost
|304 km/h
|Průměr nosného rotoru
|14,88 m
|Maximální vzletová hmotnost
|8 390 kg
|Akční rádius
|241 km
|Kapacita
|12 osob
|Výkon
|2× 1363 kW
Vrtulník může být vyzbrojen dvojicí kulometů M240 ráže 7,62 mm, GAU 16/A ráže 12,7 mm nebo rotačními kulomety GAU17/A ráže 7,62 mm. Dále je schopen na dvou závěsných bodech nést rakety vzduch–země.
Jeho posádku tvoří kromě dvojice pilotů také palubní technik/střelec, přepravovat může standardně osm plně vyzbrojených vojáků. Pilot má k dispozici digitální kokpit s rozměrnými LCD panely a také automatický letový kontrolní systém s integrovanou satelitní a inerciální navigací.