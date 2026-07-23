Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Víceúčelový vrtulník Bell UH-1Y Venom: Co umí a k čemu je určen?

Autor: ,
  15:09
Jsou to tři roky, co základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou získala první stroje UH-1Y Venom vyrobené americkou firmou Bell Helicopter Textron z Texasu. Nyní se jeden z nich zřítil i s pětičlennou posádkou. Důvod havárie se teprve bude zjišťovat. My se podíváme, jaké úkoly mají tyto nové vrtulníky plnit a co umějí.
Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom na misi v Polsku (9. června 2026)
Heli Unit Armády České republiky, která působí na misi v Polsku, má široký inventář strojů, včetně víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom (na snímku), Mi-171Š či bojové vrtulníky AH-1Z. (9. června 2026).
Systém H-1 využívající stroje UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.
Přeprava vrtulníků systému H1
79 fotografií

Armáda České republiky se na konci minulého desetiletí rozhodla nahradit starší stroje Mi-24 systémem H-1, aby získala bojové vrtulníky kompatibilní s NATO. Nákup 12 helikoptér v celkové ceně 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH) schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019. Dohodu podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar.

Těžké loučení. Bitevní vrtulníky typu Mi-24 sloužily v ČSLA od roku 1978

Systém H1

Armáda hovoří o systému H1, který se skládá ze dvou druhů strojů, kterými jsou víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom a bitevní vrtulník AH-1Z Viper.

Výhodou H1 má být skutečnost, že venomy a vipery fungují jako celek, vzájemně se podporují a doplňují a oba stroje mají 85 % shodných dílů. To ulehčuje údržbu, zlevňuje provoz a umožňuje společný výcvik pilotů.

Systém slouží jako palebná podpora pozemních jednotek, ale také pro leteckou přepravu a záchranu lidí.

Systém H-1 využívající stroje UH-1Y Venom a AH-1Z Viper

V Česku by měly tyto stroje primárně plnit úkoly přímé letecké podpory, přepravy a CASEVAC (nezdravotnický odsun raněných). Díky jednoduché konstrukci draku a koncepci sklopných listů nosného rotoru jsou oba typy snadno přepravitelné.

První stroje dorazily v roce 2023

V roce 2019 se Česko rozhodlo nakoupit od firmy Bell celkem 12 vrtulníků systému H1, z čehož bylo osm venomů a čtyři vipery. První vrtulníky česká armáda převzala v červenci 2023.

Spolu s vrtulníky do ČR dorazila i skupina amerických specialistů, kteří s českými kolegy vrtulníky dopravené obřím nákladním letounem C-17 Globemaster zkompletovali, zprovoznili, tzv. zalétli a následně na strojích provedli certifikaci. Později z USA dorazil mobilní výcvikový tým (MTT – Mobile Training Team), který začal od 1. září 2023 cvičit letecký personál 22. základny vrtulníkového letectva.

Přeprava vrtulníků systému H1

Zatím poslední dva stroje UH-1Y Venom dorazily do ČR předloni v červnu. Dalších šest starších viperů a dva venomy dostane armáda darem za pomoc Ukrajině. Zaplatí pouze za jejich transfer a modernizaci, a to z peněz získaných od USA jako kompenzace za techniku poskytnutou Kyjevu. Do ČR mají dorazit v letech 2027 až 2028.

UH-1Y Venom mají jen USA a Česko

Stroj, který měl ve čtvrtek 23. 7. 2026 nehodu, je dvoumotorový víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom, který je nejnovějším nástupcem legendárního vrtulníku UH-1 Iroquois (Huey), jenž se proslavil ve vietnamské válce. Tyto vrtulníky převážely americké jednotky nad vietnamskou džunglí k rychlým přepadům, transportovaly zraněné do zázemí a poskytovaly palebné krytí pozemních akcí.

Venom nahradil stroj Bell UH-1N Twin Huey. Oproti svým předchůdcům dosahují tyto vrtulníky vyšších rychlostí, operačního dosahu a většího užitečného zatížení, přičemž požadavky na podporu životního cyklu byly sníženy.

Současný Bell UH-1Y Venom, poprvé vzlétl v roce 2001 a americká námořní pěchota (USMC) ho do výzbroje zařadila v roce 2008, nyní jich má zhruba 100. Česká armáda je jediným zahraničním uživatelem tohoto typu.

Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom na misi v Polsku (9. června 2026)
Heli Unit Armády České republiky, která působí na misi v Polsku, má široký inventář strojů, včetně víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom (na snímku), Mi-171Š či bojové vrtulníky AH-1Z. (9. června 2026).
Systém H-1 využívající stroje UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.
Přeprava vrtulníků systému H1
Helikoptéra UH-1Y Venom je víceúčelovým strojem, kromě pasažérů pojme i slušnou výzbroj. Na straně je vidět nosič na rakety a prostor pro upevnění postranního kulometu.
79 fotografií

UH-1Y je známý také pod přezdívkou Yankee, podle označení písmene Y v hláskovací tabulce NATO. Říká se mu i „Super Huey“. Využívá se pro transport vojáků, slouží pro dodávky zbraní a dalšího vybavení pro pozemní jednotky.

Dvojice výkonných turbohřídelových motorů T700GE pohání čtyřlistý kompozitní rotorový systém s balistickou odolností proti palným zbraním až do ráže 23 mm i menší ocasní rotor. Stroji mimo jiné poskytují i vyšší stabilitu ve vzduchu. Venom má dostup více než 6 100 metrů a maximální vzletovou hmotnost necelých 8 400 kilogramů.

UH-1Y dosahuje maximální rychlosti 314 kilometrů v hodině a cestovní rychlost 272 kilometrů v hodině. Délka stroje je téměř 18 metrů, vysoký je asi 4,5 metru.

Délka17,78 m
Výška4,45 m
Maximální rychlost304 km/h
Průměr nosného rotoru14,88 m
Maximální vzletová hmotnost8 390 kg
Akční rádius241 km
Kapacita12 osob
Výkon2× 1363 kW

Vrtulník může být vyzbrojen dvojicí kulometů M240 ráže 7,62 mm, GAU 16/A ráže 12,7 mm nebo rotačními kulomety GAU17/A ráže 7,62 mm. Dále je schopen na dvou závěsných bodech nést rakety vzduch–země.

Helikoptéra UH-1Y Venom je víceúčelovým strojem, kromě pasažérů pojme i slušnou výzbroj. Na straně je vidět nosič na rakety a prostor pro upevnění postranního kulometu.

Jeho posádku tvoří kromě dvojice pilotů také palubní technik/střelec, přepravovat může standardně osm plně vyzbrojených vojáků. Pilot má k dispozici digitální kokpit s rozměrnými LCD panely a také automatický letový kontrolní systém s integrovanou satelitní a inerciální navigací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co...

První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...

KVÍZ: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?

Paměťová pěna

Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

bizarní sluchátka

Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

Víceúčelový vrtulník Bell UH-1Y Venom: Co umí a k čemu je určen?

Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom na misi v Polsku (9. června 2026)

Jsou to tři roky, co základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou získala první stroje UH-1Y Venom vyrobené americkou firmou Bell Helicopter Textron z Texasu. Nyní se jeden z nich zřítil i s...

23. července 2026  15:09

„Modrý pták“ proslavil československé letectví. Dosedl přesně před 100 lety

Historická fotografie L-BUCD

Když 25. května 1926 odstartoval ze Kbel dvouplošník Aero Ab.11 přezdívaný „Modrý pták“, čekala jeho posádku cesta dlouhá přes 15 tisíc kilometrů. Pilot Vilém Stanovský a mechanik František Šimek...

23. července 2026

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

bizarní sluchátka

Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

23. července 2026

Ludvík Vaculík: rebel i autor manifestu 2000 slov se narodil před 100 lety

Spisovatel Ludvík Vaculík

Před 100 lety, 23. července 1926, se narodil spisovatel, novinář a disident Ludvík Vaculík. Autor Sekyry, Morčat či Českého snáře patřil k nejvýraznějším českým intelektuálům druhé poloviny 20....

23. července 2026

VIDEO: Před deseti lety dokončil vůbec poprvé let kolem světa solární letoun

Solar Impulse 2 po přistání v Abú Zabí 26. 7. 2016. Oblet světa „bez kapky“...

Před deseti lety 26. července dokončil první létající stroj poháněný pouze energií ze Slunce svůj mnohaměsíční let kolem Země. Zapsal se tak do historie létání.

22. července 2026  17:20

Pozor na novou aktualizaci Windows, může způsobit problémy počítačům Dell

Ilustrační snímek

Řada uživatelů počítačů Dell po celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft vydal opravu, která tuto chybu napravuje.

22. července 2026  12:12

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...

22. července 2026

Vzývání dešťového draka funguje. Když ho poprosíte, zaprší. Jenže jen někde

Číňané se připravují na příchod nového lunárního roku. Tentokrát ve znamení...

O přivolávání deště pomocí modliteb nebo magických rituálů slyšel každý. V některých končinách je běžnější než jinde. Proč?

22. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

Premium
Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show...

Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných...

22. července 2026

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

vydáno 22. července 2026

Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Soutěž
Skutečná velikost modelu.

O tom, že načasování je důležité nejen v modelařině, ale i ve výrobě tanků, vás možná přesvědčí příběh Renaultu FT 75, který do soutěže Příběh mého modelu 2026 zaslal Petr Blahynka. Pokochejte se...

21. července 2026

Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Soutěž
Stíhač tanků Marder II

Měřítko je věc ožehavá a velikost dílů modelu může vyvolávat nejrůznější pocity. Chuť vytvořit model stíhače tanků Marder II musel dozrát několik let. Jeho příběh nám popsal Matyáš Holiš:

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×