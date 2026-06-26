Zdražení zabolí zejména u MacBooků Neo, které na přátelské ceně marketingově dost stavěly. V obou variantách si připlatíte 3 000 Kč, nově tedy bude za 19 990 a 22 990 Kč.
Pokud někdo zvažoval Apple TV, nejspíše si to rozmyslí a počká na novou generaci, protože ve verzi se 128 GB pamětí již nestojí 4 790 Kč, ale 6 990 Kč.
U notebooků se zdražení pohybuje od 10 do 32 procent, záleží a modelu a konfiguraci. U MacBook Air 13 v konfiguraci 16 GB univerzální paměti a 512 GB úložiště zaplatíte o 5 000 Kč víc. U MacBook Pro 14 M5 Pro s 24 GB unifikované paměti a 1 TB úložiště je nárůst 10 000 Kč.
Rekordmanem je Mac Studio M3 Ultra s 96 GB unifikované paměti a 1 TB úložištěm, tam si připlatíte 37 000 Kč. Nebo možná spíše nepřiplatíte.
Zdražení produktů je reakcí na celosvětové zdražení paměťových čipů z důvodu vysokého nárůstu poptávky ze stran datacenter, která jí potřebují pro provoz služeb umělé inteligence obrovská množství a výrobní kapacity všech producentů jsou tak nadlouho vyprodané.
Telefonů iPhone se zdražení zatím nedotklo.