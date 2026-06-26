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Apple brutálně zdražil, leckdy o desítky procent. Rekordman o 37 000 Kč

Václav Nývlt
  13:01
Nový levný notebook Apple MacBook Neo

Nový levný notebook Apple MacBook Neo | foto: Apple

MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
27 fotografií
Kdo odkládal nákup, u některých produktů Apple si nyní bude trhat vlasy. Zdražily notebooky, stolní počítače i tablety. Důvodem je nárůst ceny pamětí, zdražily ovšem i produkty, kde jí tolik není – například reproduktory HomePod, které ale na českém trhu nejsou.

Zdražení zabolí zejména u MacBooků Neo, které na přátelské ceně marketingově dost stavěly. V obou variantách si připlatíte 3 000 Kč, nově tedy bude za 19 990 a 22 990 Kč.

Pokud někdo zvažoval Apple TV, nejspíše si to rozmyslí a počká na novou generaci, protože ve verzi se 128 GB pamětí již nestojí 4 790 Kč, ale 6 990 Kč.

U notebooků se zdražení pohybuje od 10 do 32 procent, záleží a modelu a konfiguraci. U MacBook Air 13 v konfiguraci 16 GB univerzální paměti a 512 GB úložiště zaplatíte o 5 000 Kč víc. U MacBook Pro 14 M5 Pro s 24 GB unifikované paměti a 1 TB úložiště je nárůst 10 000 Kč.

Rekordmanem je Mac Studio M3 Ultra s 96 GB unifikované paměti a 1 TB úložištěm, tam si připlatíte 37 000 Kč. Nebo možná spíše nepřiplatíte.

Zdražení produktů je reakcí na celosvětové zdražení paměťových čipů z důvodu vysokého nárůstu poptávky ze stran datacenter, která jí potřebují pro provoz služeb umělé inteligence obrovská množství a výrobní kapacity všech producentů jsou tak nadlouho vyprodané.

Telefonů iPhone se zdražení zatím nedotklo.

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