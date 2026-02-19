|
Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“
Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci
V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...
Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil
Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...
Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval
Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...
Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili
Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...
Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient
Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...
Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....
V úterý bylo první ze čtyř letošních zatmění, viděli ho převážně tučňáci
Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka....
Světové prvenství. Přistál letadlem na střeše vlaku a opět odstartoval
Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie světového letectví unikátním dvojitým manévrem. V rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým speciálem na jedoucím nákladním vlaku a ze...
George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče
Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....
Muskova síť X byla částečně nedostupná. Výpadek trval zhruba hodinu a půl
Uživatelé od pondělní čtrnácté hodiny hlásili, že se nemohou dostat na sociální síť X, dřív známou jako Twitter. Výpadek byl poměrně masivní a trval až do 15:30.
Stříleli po nich, sami neměli zbraně. Jak američtí piloti fotili ropnou katastrofu
Web The War Zone vydal vzpomínky amerických pilotů letounů RF-4C z války v zálivu. Do válečné zóny létaly neozbrojené. Při jedné takové misi vyrazily dva z nich na fotografický let. Měl dokázat, že...
Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly
Vědci z univerzity v Bristolu vyvíjejí a testují robotické kalhoty pro astronauty. Uplatní se pro budoucí mise na Měsíc a později na Mars. Speciální technologie by mohla astronautům pomoci s...
Ostuda ve Sněmovně. Před 100 lety létaly při zasedání aktovky
Jako na premiéře divadelního představení. Tak vypadala před 100 lety atmosféra před první schůzí nově zvolené Poslanecké sněmovny. Galerie pražského Rudolfina byly 16. února 1926 beznadějně vyprodány...
Zkuste si zkontrolovat správnou funkčnost Windows nebo procházet web bez myši
Zjistěte, kdy jste si založili svůj Google účet, jak zálohovat fotky z Google Fotek, zkuste procházet web bez myši, preventivně kontrolovat správnou funkčnost Windows s vestavěnými nástroji, rychle...