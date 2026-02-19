Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Radek Folprecht
Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále. Pokochejme se jeho krásou i zde, byť zprostředkovaně pomocí obrazového materiálu.
Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal, 2024 Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal Antwerpen Centraal

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval

Modely předpovídají, že by Ingenuity měla na Marsu létat, ale protože jde o...

Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...

Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili

Jak přijímat krizové vysílání rozhlasu: AM, FM, nebo DAB+?

Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

19. února 2026

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

18. února 2026

Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval

Modely předpovídají, že by Ingenuity měla na Marsu létat, ale protože jde o...

Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...

18. února 2026

V úterý bylo první ze čtyř letošních zatmění, viděli ho převážně tučňáci

Jev prstencového zatmění Slunce vypadá velmi působivě. V letovisku Cancún si...

Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka....

17. února 2026,  aktualizováno  15:18

Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili

Jak přijímat krizové vysílání rozhlasu: AM, FM, nebo DAB+?

Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...

17. února 2026

Světové prvenství. Přistál letadlem na střeše vlaku a opět odstartoval

Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího...

Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie světového letectví unikátním dvojitým manévrem. V rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým speciálem na jedoucím nákladním vlaku a ze...

16. února 2026  16:16

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Muskova síť X byla částečně nedostupná. Výpadek trval zhruba hodinu a půl

Hlášení výpadku sociální sítě x.com na serveru DownDetector

Uživatelé od pondělní čtrnácté hodiny hlásili, že se nemohou dostat na sociální síť X, dřív známou jako Twitter. Výpadek byl poměrně masivní a trval až do 15:30.

16. února 2026  14:49,  aktualizováno  15:42

Stříleli po nich, sami neměli zbraně. Jak američtí piloti fotili ropnou katastrofu

Premium
průzkumný RF-4C Phantom II během operace Pouštní bouře

Web The War Zone vydal vzpomínky amerických pilotů letounů RF-4C z války v zálivu. Do válečné zóny létaly neozbrojené. Při jedné takové misi vyrazily dva z nich na fotografický let. Měl dokázat, že...

16. února 2026

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Vědci z univerzity v Bristolu testují nové robotické kalhoty pro astronauty

Vědci z univerzity v Bristolu vyvíjejí a testují robotické kalhoty pro astronauty. Uplatní se pro budoucí mise na Měsíc a později na Mars. Speciální technologie by mohla astronautům pomoci s...

16. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ostuda ve Sněmovně. Před 100 lety létaly při zasedání aktovky

Meziválečná Sněmovna sídlila v Rudolfinu. Poslanci se tam nastěhovali před 100...

Jako na premiéře divadelního představení. Tak vypadala před 100 lety atmosféra před první schůzí nově zvolené Poslanecké sněmovny. Galerie pražského Rudolfina byly 16. února 1926 beznadějně vyprodány...

16. února 2026

Zkuste si zkontrolovat správnou funkčnost Windows nebo procházet web bez myši

Ilustrační foto - myš

Zjistěte, kdy jste si založili svůj Google účet, jak zálohovat fotky z Google Fotek, zkuste procházet web bez myši, preventivně kontrolovat správnou funkčnost Windows s vestavěnými nástroji, rychle...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.