Romney, Hythe and Dymchurch Railway (RH&DR) | foto: Ed Webster, CC BY 2.0

Mluvíme o úzkokolejce jména Romney, Hythe and Dymchurch Railway (RH&DR). Najdeme ji při jihovýchodním pobřeží Anglie, v hrabství Kent, kde spojuje město Hythe a osadu Dungeness, spadající pod městečko Lydd. Trať v podstatě končí za humny již trvale odstavené jaderné elektrárny Dungeness (dva bloky Dungeness A byly trvale odstaveny v roce 2006 a dva bloky Dungeness B byly v roce 2018 odstaveny kvůli údržbě, ale protože tam byl nějaký zádrhel, bylo roku 2021 toto odstavení povýšeno na trvalé), zkrátka samé zajímavé věci tam člověk vidí.

Železnice RH&DR vznikla zhmotněním snů dvou automobilových závodníků, kdy jedním byl bývalý armádní důstojník, kapitán John Edwards Presgrave Howey, a druhým hrabě Louis Zborowski americko-polského původu, který závodní automobily i konstruoval. Oba byli zároveň milionáři, což tehdy znamenalo víc než dnes, ale především to představovalo pro pořízení vlastní železnice vyloženě ideální počáteční podmínku.

John Howey Louis Zborowski

Iniciátorem byl hrabě Zborowski, ten si mimo jiné už předtím postavil menší mini-železnici u svého rodinného zámečku Higham Park. Když se svým nápadem na vybudování veřejné mini úzkokolejky o rozchodu 15 palců (381 mm) seznámil kapitána Howeye, setkalo se to u seznamovaného s vyloženě kladnou rezonancí. Ve hře bylo poskytnutí drážních vozidel a také stavební infrastruktury (kolejí atd.) z dráhy od zámečku Higham Park, což by tvořilo základní vstupní materiál pro novou, ale mnohem rozsáhlejší veřejnou mini-železnici.

Oba pánové napnuli část svých sil na realizaci společného díla, když tu náhle přišla tragédie. Devětadvacetiletý hrabě Zborowski při Velké ceně Itálie v Monze 19. října 1924 smrtelně havaroval, stal se tak otcem budoucí dráhy in-memoriam. Howey tedy musel pokračovat v díle sám a naštěstí to nevzdal.

S odchodem Zborowského padla i možnost získání již uvedeného vstupního materiálu pro začátek. Howey tedy pojal nápad na zakoupení již existující dráhy Ravenglass and Eskdale Railway v hrabství Cumbria v severozápadním „rohu“ Anglie, ale tu mu zase nechtěl její provozovatel a majitel prodat. Nezbývalo než realizovat sen o mini-železnici od píky.

Lavičky běžných rozměrů ve stanicích miniželeznice RH&DR se v porovnání s drážními vozidly jeví poněkud obřími. Na malou lokomotivu miniželeznice RH&DR stačí malá olejnička.

Do hry vstoupil strojní inženýr a génius malých lokomotiv Henry Greenly. Vedle konstruování malých parních lokomotiv se v roce 1909 stal spoluzakladatelem a časopisu Model Railways and Locomotives Magazine (ono je kolikrát těžké poznat, zde se jedná ještě o model, nebo je to už malinká skutečná lokomotiva pro železniční mini dráhy (nejmenší železnice pro praktické použití, to znamená s ještě menším rozchodem než klasické úzkorozchodné tratě; u mini-železnic operujeme s rozchody od 381 mm do plus mínus 500 mm, zatímco běžné úzkokolejky mají rozchody 706 mm, 1 000 mm apod)..

Právě Grennly byl Howeyem poptán nejen na zkonstruování lokomotiv, ale dostal nabídku i na funkci hlavního inženýra celého díla, což s radostí přijal. Dokonce navrhl i šikovné místo pro realizaci železnice, a to mokřadní pobřežní oblast Romney Marsh v hrabství Kent.

Se stavbou tratě se začalo v létě roku 1926. První úsek Hythe – New Romney byl otevřen 16. července 1927 a celá trať až k majáku v Dungeness se dočkala slavnostního uvedení do provozu 7. srpna 1928. Výstavba tratě o celkové délce 13,5 míle, to je asi 22 kilometrů, trvala necelé dva roky čistého času.

Miniaturní obrněný vlak

S železnicí RH&DR se pojí jedna zajímavá věc z oboru vojenství, za druhé světové války tam totiž jezdil historicky nejmenší obrněný vlak.

Když v raných etapách druhé světové války přepadl Brity strach z německé invaze, zrekvírovalo drážku ministerstvo války. Ostatně pobřeží, po kterém byla vedena, představovalo pro případný útok na Velkou Británii jednu z klíčových lokalit.

Trať sloužila nejen k dopravě materiálu a vojáků, ale byl tam postaven právě ten obrněný vláček, který měl v oblasti hlídkovat. Předpokládal se boj s případnými německými parašutisty či vojáky z námořního výsadku.

Výzbroj obrněného bojového vagonu byla tvořena jednou protitankovou puškou Boys ráže 13,9 mm a dvěma kulomety Lewis ráže 7,7 mm, kdy jeden byl lafetován jako protiletadlový. Obrněný vláček na miniželeznici RH&DR měl dva tyto vagony a mezi nimi lokomotivu.

Obrněný vlak vznikl adaptací jedné z lokomotiv, konkrétně lokomotivy číslo 5 a jména Hercules, a dvou nákladních přípojných vozů. Posádka v síle sedmi mužů se skládala ze strojvůdce v lokomotivě a celkem šesti střelců z palubních zbraní, rozmístěných do dvou bojových vagonů. Výzbroj vlaku tvořily dvě protitankové pušky Boys a čtyři kulomety Lewis. Konkrétně měl každý vagon jedno otočné stanoviště s protitankovou puškou a spřaženým kulometem proti cílům pozemním, druhý kulomet ve voze byl lafetován jako protiletadlový.

Německá invaze se samozřejmě nekonala, přesto legendy hovoří až o třech zničených letadlech v době bitvy o Británii. Měly to být bombardéry Heinkel He 111 a Dornier Do 17 a k tomu stíhačka Messerschmitt Bf 109. Žádné věrohodné důkazy pro tyto bojové úspěchy však neexistují. Minimálně jeden německý letoun si však vlak připsat na své konto může, byť se nejednalo o sestřel. Nalétávající Göringův nešťastník netušil, o jak malý vlak ve skutečnosti jde, zkrátka bezelstně předpokládal, že se vidí vlak klasický. A tak si myslel, že letí mnohem výše, když je vlak tak malý. Sestupný let už nestačil vybrat a vrazil do země. Kráter po této události se tam stále nachází.