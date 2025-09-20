Raketový letoun X-15 ukázal, co se nehodí pro raketoplán

Experimentální stroje X-15 za dekádu svého působení uskutečnily téměř 200 letů a ustanovily několik neoficiálních světových rekordů v rychlosti a dosažené nadmořské výšky. Informace, které byly získané z tohoto programu X-15 přispěly k vývoji projektů jako je Merkur, Gemini, Apollo a také pilotované lety programu Space Shuttle.
Část 1/5

Experimentální stroj X-15A-2 s pilotem Williamem Knightem

Třetí díl:

Pokračování příběhu legendárního experimentálního letounu X-15.

První díl můžete najít v článku: Letadlo, nebo raketoplán? X-15 se jako první dostala do kosmického prostoru

Druhý díl je zde: Jak se stal raketový letoun X-15 prvním takovým strojem ve vesmíru

Nejrychlejší let celého programu X-15 měl číslo 188, uskutečnil se 3. října 1967 a opět se jednalo o sehranou dvojici – exemplář X-15A-2 a pilota Williama Knighta. Od mateřské B52 se raketový letoun oddělil ve výšce 13,3 kilometru a jeho motor YLR-99 tentokrát pracoval rekordní dobu, téměř 141 sekund. Díky tomu stroj vystoupal do výšky přes 31 kilometrů nad zemský povrch a dosáhl maximální rychlosti 7 274 kilometrů za hodinu neboli 6,7 Machu. Jednalo se nejvyšší rychlost, kterou kdy okřídlený stroj s posádkou dosáhl a překonal ji až raketoplán Columbia při svém prvním kosmickém letu v dubnu 1981. Zkusme však teď na chvilku brát v potaz jen „nekosmické“ lety a vynechat raketoplány či rakety, které posádky vynášely na oběžnou dráhu, případně k Měsíci. V takovém případě bude rychlost, dosažená při letu číslo 188, dosud platným rekordem pro stroj s posádkou a od jeho stanovení uplynulo již téměř 58 let.

Let se neobešel bez komplikací. Rázové vlny pronikly náběžnou hranou spodní části letounu a způsobily malé požáry v motorovém prostoru. Zvýšená teplota aktivovala tři ze čtyř výbušných šroubů, které držely maketu motoru k pylonu. Když pak pilot otáčel stroj po větru, konstrukčně selhal i poslední šroub a maketa se ve výšce 9,8 kilometru oddělila od letounu. Při přistání byla nárazem poškozena, ale přesto byla navrácena a zkoumaly se na ní důsledky extrémního tepelného namáhání. Také bylo poškozeno řídící plynové potrubí a došlo ke ztrátě hélia, které se používalo k natlačení paliva do vypouštěcího systému. Kvůli tomu nebylo možné odhodit zbývající pohonné látky, a letoun byl při přistávání asi o 1,5 tuny těžší.

Během letu bylo pravé okno kabiny částečně pokryto odpařovanými částmi ochranného nátěru. Levé okno bylo chráněno krytem, který se otevřel až v závěrečné fázi letu, kdy měla X-15 rychlost 1,6 Machu. Knight tak většinu letu musel ovládat letoun jen podle přístrojů a pokynů z řídícího střediska. Přes všechny tyto komplikace stroj po 8 minutách a 17 sekundách letu úspěšně dosedl na dno vyschlého jezera Rogers.

Schéma typického letu X-15

Po přistání samozřejmě následovala důkladná prohlídka, která přinesla řadu poznatků. Ukázalo se, že nátěr letoun ochránil jen částečně, zejména v okolí makety scramjetu to nebylo dostačující. Zde se totiž vyskytovaly za letu asi desetinásobně vyšší teploty, než se předpokládalo. Přístroje, umístěné na maketě, pracovaly jen 25 sekund, poté přestaly fungovat, protože došlo k propálení konstrukce. Záhy se teplo rozšířilo z makety motoru do spodní části samotného letounu. Žárem byla také poškozena příď letounu a náběžné hrany. Projektový inženýr Jack Lester Kolf se vyjádřil ve smyslu, že kdyby věděli, v jakém stavu se stroj vrátí, nikdy by takový let neprovedli.

Je pravděpodobné, že kdyby tento let trval o něco déle, mohlo dojít k fatálnímu poškození, které by skončilo smrtí pilota a zničením stroje. Taková tragédie se stala 1. února 2003 při návratu raketoplánu Columbia z mise STS-107. Tehdy také došlo k poškození tepelné ochrany, které způsobilo, že se raketoplán při přistávacím manévru rozpadl a v jeho troskách našlo smrt sedm astronautů.

Rekordní let mimo jiné ukázal, že tento druh ablativního nátěru není příliš vhodný pro využití u budoucího kosmického raketoplánu. Nechránil stroj spolehlivě a jeho nanášení trvalo příliš dlouhou dobu i na poměrně malý letoun, jakým byla X-15.

NASA poslala poškozený letoun na generální opravu do výrobního závodu NAA. Tam jej opravili, uvedli do letuschopného stavu a na Edwardsovu základnu se vrátil v červnu 1968. Protože se však ukázalo, že tepelné namáhání stroje při rychlostech kolem 7 Machů je mnohem vyšší, než se původně uvažovalo a opravy po takových letech velmi nákladné, už žádný další samostatný let neuskutečnil. Let číslo 188 se stal posledním letem v rámci programu X-15, při kterém byla překonána rychlost 6 Machů.

Po zbytek programu se používaly už jen exempláře X-15-1 a X-15-3. V říjnu 1967 proběhly dva lety X-15-3 a jeden plánovaný byl zrušen kvůli problémům s motorem a tepelnou izolací.



