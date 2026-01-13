Pět udivujících novinek, o kterých bychom se dříve bavili u piva

Václav Nývlt
Svět technologií prochází zemětřesením, jaké již dlouho nepamatuje. Z veletrhu CES jsme vybrali pět nejzajímavějších novinek, které dávají ochutnat, na co se v blízkých měsících a letech můžeme od umělé inteligence těšit.
Část 1/5

Debata nad pivem o technologických novinkách

Umělá inteligence letos z veletrhu CES 2026 trochu vytlačovala jiná témata a někdy se zdálo, že společnosti zapomněly, že CES je zkratka z Consumer Electronic Show a má jít tedy o elektroniku pro spotřebitele. Mnozí proto hleděli s údivem na pódium během úvodních konferencí společností AMD a Nvidia, kde Lisa Su (šéfka AMD) a Jensen Huang (ředitel Nvidie) podrobně představovali procesory a grafické čipy pro datacentra a podrobně se věnovali i svým hotovým serverovým rackům určeným pro AI výpočty.

A byly to pořádné racky, protože oba – AMD Helios i Nvidia Vera Rubin NVL72 – využívají širší 21" standard pro serverové racky, který přímo pro AI systémy navrhly společnosti Meta a Open Compute Project a jsou koncipované na vysoké elektrické příkony komponent a tedy veliké množství ztrátového tepla. Mimochodem, Nvidia u svého racku udává příkon až 600 kW. Není divu, že se počítá i u serverů s netradičním kapalinovým chlazením.

Pokud by ještě někdo přemýšlel, kam mizí všechny vysokorychlostní paměťové čipy, tak jeden NVL72 obsahuje 20,7 TB (tedy 2 700 GB) videopaměti – tedy tolik, co zhruba 640 high-endových grafických karet pro hráče – a celkem 75 TB (tedy 75 000 GB) vysokorychlostní paměti.

Vera Rubin nvl144

Čím vším se nové systémy snaží maximalizovat výkon v AI úlohách, zrychlit komunikaci procesorů s paměťmi a systémů s okolním světem, to běžného spotřebitele zajímat nebude. Co ho naopak zajímat může, je, k čemu budou firmy tyto (a jim podobné) systémy používat.

Třeba pro dokonalejší systémy autonomního řízení vozidel.



Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou

Kostička Lego Smart Brick, která obsahuje malý čip, jenž je základem celého...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky se stal prostorem, kde se Lego rozhodlo představit zcela nový koncept dílů pro svou stavebnici. Firma novinku nazývá Smart Play a mění tím celý koncept...

13. ledna 2026

Genetická šifra mistra Leonarda. Z hledání da Vinciho DNA je detektivka

Premium
Malůvky do něj totiž zaznamenával Leonardo da Vinci, což jeho hodnotu zvýšilo...

Získali vědci z renesanční kresby dědičnou informaci Leonarda da Vinci? A pokud ano, co z ní mohou o slavném umělci a učenci vyčíst? Pátrání na několika frontách zatím přináší pozoruhodné výsledky.

13. ledna 2026

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

12. ledna 2026

GLOSA: Tak trochu moc AI. CES ukázal zbytečné a někdy i nebezpečné nasazení

Lidé sledují, jak robot Sharpa North rozdává karty v pokeru na stánku...

Veletrh CES 2026 je každoročně svátkem spotřební elektroniky a stále víc i dalších elektrických spotřebičů a zařízení. Letošní ročník největšího veletrhu na světě v této oblasti by možná spíš snesl...

11. ledna 2026

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

10. ledna 2026

Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město

Zimní Praha před 100 lety čelila smogu

Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A...

10. ledna 2026

Záhadná loď obsahovala výzbroj pro osmdesát bojovníků. Vytáhli ji z bažiny

Hjortspringská loď

Vědci se vrátili k tzv. Hjortspringské lodi. Plavidlo objevené už v roce 1921 je pýcha dánského Národního muzea. Jeho moderní výzkum však komplikují meziválečné konzervační metody.

9. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh

Televizor s 9mm obrazovkou LG Wallpaper OLED evo W6 TV

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...

9. ledna 2026  9:37

NASA předčasně stáhne z ISS posádku. Kvůli nemoci astronauta

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik...

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil předčasné stažení posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem je zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  9. 1. 8:25

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

9. ledna 2026

Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy

Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v Praze konala přehlídka moderních ženských účesů, bylo jasné, že nejde o pomíjivý módní výstřelek....

9. ledna 2026

