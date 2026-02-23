|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc
Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“
Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....
Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera
Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...
Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc
Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...
Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil
Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...
KVÍZ: Znáte historii tanků?
Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.
Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc
Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...
Nabušený sleeper: zloděj si ho nevšimne, ale pod kapotou překvapí
Obří výkon v notebooku byl dřív zejména pro hráče nebo velmi specifická použití. S nástupem lokálních modelů umělé inteligence bude velké množství výkonu, operační paměti a především grafické paměti...
Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení
Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...
Microsoft ukázal skleněnou destičku. Má udržet 5 TB dat deset tisíc let
Dívali jste se v poslední době na ceny úložišť SSD a HDD? Jejich cena vystoupala a i tak se má nadále snižovat jejich dostupnost. Projekt Silica společnosti Microsoft sice přichází s novinkou, která...
Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera
Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...
Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke
Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...
KVÍZ: Znáte historii tanků?
Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.
Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“
Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....
Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil
Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...
Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval
Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
V úterý bylo první ze čtyř letošních zatmění, viděli ho převážně tučňáci
Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka....
Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili
Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...