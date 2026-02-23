Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Radek Folprecht
Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město aljašského vnitrozemí Fairbanks s jižním pobřežím. Významnou roli hraje také v logistice amerických ozbrojených sil.
Alaska Railroad Alaska Railroad Alaska Railroad, bridge below round mountain Denali Alaska Railroad Alaska Railroad, Denali Alaska Railroad Alaska Railroad, Moody Alaska Railroad Alaska Railroad Alaska, Teklanika River Alaska Railroad, Nenana River, Healy, Alaska, United States ARR Train north of Wasilla, Alaska, USA. Both Holland America and Princess...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

23. února 2026

Nabušený sleeper: zloděj si ho nevšimne, ale pod kapotou překvapí

Razer Blade 16

Obří výkon v notebooku byl dřív zejména pro hráče nebo velmi specifická použití. S nástupem lokálních modelů umělé inteligence bude velké množství výkonu, operační paměti a především grafické paměti...

23. února 2026

Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Apple logo

Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...

22. února 2026

Microsoft ukázal skleněnou destičku. Má udržet 5 TB dat deset tisíc let

Skleněné médium projektu Silica se zapsanými daty.

Dívali jste se v poslední době na ceny úložišť SSD a HDD? Jejich cena vystoupala a i tak se má nadále snižovat jejich dostupnost. Projekt Silica společnosti Microsoft sice přichází s novinkou, která...

21. února 2026

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

20. února 2026

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

20. února 2026

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

vydáno 20. února 2026

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

19. února 2026

Pád tupolevu v Ruzyni před 53 lety zavinil špatný design. Režim příčinu tajil

Nehoda sovětského letadla Tu-154 na ruzyňském letišti (19. 2. 1973)

Ve čtvrtek 19. února uplyne 53 let od chvíle, kde se z dosud ne zcela objasněných příčin těsně před ranvejí Letiště Ruzyně zřítil jen pár měsíců starý sovětský letoun Tupolev Tu-154. První nehodu...

18. února 2026

Před pěti lety přistál na Marsu unikátní vrtulníček. Pak po něm poletoval

Modely předpovídají, že by Ingenuity měla na Marsu létat, ale protože jde o...

Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní...

18. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V úterý bylo první ze čtyř letošních zatmění, viděli ho převážně tučňáci

Jev prstencového zatmění Slunce vypadá velmi působivě. V letovisku Cancún si...

Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka....

17. února 2026,  aktualizováno  15:18

Kde naladit rádio v případě krize? Nejvhodnější technologii už zrušili

Jak přijímat krizové vysílání rozhlasu: AM, FM, nebo DAB+?

Malý rozhlasový přijímač, lidově kapesní rádio, může být během krize nejspolehlivějším zdrojem informací. A logicky je to i jedna z položek, která by neměla chybět v evakuačním zavazadle. Na kterém...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.