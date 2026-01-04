Prozraďte, jak si představujete města v roce 2050?
Umělá inteligence (AI) vše změní. Díky ní budeme města lépe plánovat, organizovat, optimalizovat i řídit. AI by mohla nahradit i politiky, ale ti se určitě budou bránit. Třeba se jednou robot stane starostou. Dnes je populární koncept Smart City. Velmi zjednodušeně v něm získáváme data z instalovaných čidel, analyzujeme je a výsledek na základě různých simulací používáme k lepší organizaci jednotlivých městských subsystémů. Různé aplikace, například v dopravě, při nákupech, při využití volného času, řídí naše životy ve městech. Do skutečné inteligence městských systémů je stále daleko, ale AI to změní.
Věřím, že se již brzo budou někde ve světě realizovat vertikální města, minimálně celé čtvrti pro statisíce lidí v jednom objektu. Takové koncepty existují již dávno.