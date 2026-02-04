Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxu byl majstrštyk

Aleš Vašíček
Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho cílovou destinaci dokázali představit veletrh Dubai Airshow. Netušili jsme, že jde o start putování, který se – a skromnost stranou – zapíše do dějin českého letectví.
Část 1/4

Občas se to v naší kotlině stává. Chlapi v kombinéze skočí do stroje, udělají nějaký zásadní dějinný zářez, a v tichosti zase dorazí domů, aby se zasmáli, že to byl přece jen takový výlet. Letoun Skyfox, který 7. listopadu odstartoval z Vodochod, nejen že doletěl na Dubai Airshow. Prototyp vojenského podzvukového letounu s civilní posádkou později pokračoval kokem Arabského poloostrova, přes rovníkovou Afriku, aby následně obletěl Saharu a přes Alžírsko zamířil zpět přes jih Evropy na domovské letiště akorát včas, aby piloti stihli Štědrý den. Tento 23 tisíc kilometrů dlouhý let je naprosto výjimečný hned v několika ohledech, které laikovi nemusí být na první pohled zřejmé.

L-39 Skyfox letoun Vodochody
Mapa celého putování letounu Skyfox v listopadu až prosinci 2025
Nigérie
Pilotní přilby a vesty na křídle v Ugandě
Burkina Faso
91 fotografií

Důvěra ve stroj

„U vojenského letadla není úplně běžné, že se samo potuluje po světě. Jsou to poměrně komplexní stroje vyžadující určitou nadstandardní péči, kterou vám na běžných letištích neposkytnou. Většinou s takovými letouny létá nějaký větší tým, který potřebný servis zajišťuje. Navíc u vojenských letadel musíte počítat s tím, že tzv. MTBF (Mean Time Between Failures), tedy střední doba do poruchy, takového letadla bývá někde v rozmezí 10 – 20 hodin. To znamená, že bez poruchy to letadlo létá 10 – 20 hodin, což je pro vojenské letouny takový zlatý standard,“ vysvětluje pilot David Jahoda a pokračuje:

„ I díky zkušenosti, jakou se Skyfoxem máme, jsme věděli, že když je v dobrých rukou, tak je v podstatě bezporuchový. Realizovat takovou akci nebyl výstřel od boku, ale věřili jsme, že se nám Skyfox nepokazí, protože samozřejmě zůstat bez podpory někde hodně daleko by se nám nemuselo vyplatit.“

Pilot David Jahoda (uprostřed) a Vladimír Továrek (vpravo) po přistání v Ugandě

Piloti David Jahoda a Vladimír Továrek se na cestu vydali sami bez podpory a s letounem bez zvláštních úprav či náhradních dílů. Tento typ letounu samozřejmě nemá nic jako zavazadlový prostor a na téměř sedm týdnů dlouho cestu si tak posádka mohla vzít opravdu jen to nejnutnější – pár kousků oblečení nacpaných kde bylo jen trochu místa. Hlavně v příďové části stroje.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít

Poslední okamžiky před ničivým výbuchem Challengeru.

Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxu byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

4. února 2026

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

vydáno 4. února 2026

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

Klíčový test, který měl potvrdit bezpečnost nosiče Space Launch System (SLS), nemohl proběhnout, a proto start mise Artemis II NASA odsunula. Na vině byl únik vodíku při testovacím tankování do...

3. února 2026  18:16

Vesmírné prázdno, které bere dech: Český astronom zachytil gigantickou dutinu

Na zimní obloze se rozprostírá jeden z nejpozoruhodnějších, a přesto lidským...

Libereckému astronomovi Jakubu Kuřákovi se podařil unikátní kousek – zachytil na fotoaparát superbublinu Orion-Eridanus, obří dutinu v mezihvězdném plynu, která svou rozlohou i původem vyráží dech....

3. února 2026

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

3. února 2026

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu

Mapa negramotnosti v USA v roce 1930, největší problémy byly na jihu země.

Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit...

2. února 2026

Jak se svět připravuje na příští pandemii, když Amerika škrtá výdaje

Premium
SARS-CoV-2 patří do rodiny koronavirů, stejně jako příbuzné viry přenesené na...

Škrty americké vlády ve výdajích na vědu a výzkum těžce postihly i bádání po původcích infekčních chorob a vývoj léků a vakcín. Jak moc to ovlivní bezpečnost světa v případě nástupu ničivé pandemie?

2. února 2026

Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....

2. února 2026

Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified

Instagram

Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které...

1. února 2026

Kdy je čas změnit e-mail: osm signálů, že stará adresa už neslouží

Ilustrační foto – Windows 11

E-mail je pro mnoho z nás první digitální identitou, pomocí které vystupujeme navenek. Přihlašujeme se s ním do služeb, komunikujeme s lidmi, vystupujeme přes něj pracovně i soukromě. Někdy však...

1. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes

Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes

„Těžce rozumí sytý hladovému a ještě tížeji bydlící nebydlícímu,“ psaly před 100 lety Národní listy. Československo totiž řešilo v roce 1926 bytovou krizi, která lidem brala čas, nervy i politickou...

1. února 2026

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.