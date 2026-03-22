Rekonstrukce slavného Aera Ab-11 vrcholí. V roce 1926 se zapsalo do historie

V Leteckém muzeu Kbely vrcholí rekonstrukce letounu Aero Ab-11, který před 100 lety absolvoval rekordní propagační let Evropou, severní Afrikou a Malou Asií. Restaurátoři vracejí repliku exponátu s řadou originálních dílů do původní podoby a zejména odstraňují zásahy slovenské rekonstrukce z roku 1981.
Renovace, únor 2026
Rekonstrukce Aera Ab-11.17 (imatrikulace L-BUCD), se kterým Vilém Stanovský v roce 1926 uskutečnil let do 23 států. Urazil při tom 15 070 km a ve vzduchu strávil 91 hodin a 52 minut.
Renovace letounu Aero Ab-11
Letos v létě uplyne sto let od rekordního letu stroje Aero Ab-11, při němž škpt. Vilém Stanovský s mechanikem Františkem Šimkem urazili přes 15 tisíc kilometrů nad třemi světadíly a 23 státy. Strávili ve vzduchu 91 hodin a 52 minut. Šlo o na svou dobu nevídaný propagační let, který měl ukázat spolehlivost letounu Aero a motoru Breitfeld, Daněk a spol.

Restaurátoři Leteckého muzea Kbely Petr Ježek a Jindřich Zimák již dva roky pracují na tom, aby replika stroje s imatrikulací L-BUCD byla v podobě, v jaké tehdy startoval. Opravují přitom některé zásahy, nesouhlasící s originální výkresovou dokumentací, které byly učiněné v roce 1981 v Leteckých opravnách v Trenčíně. Stroj je sice replikou originálu, obsahuje však řadu původních komponentů – například motor, chladič, vrtuli nebo některé přístroje.

„L-BUCD je někdy vykládáno jako ‚Letče buď ujištěn, cti dojdeš‘ pro lepší zapamatovatelnost pořadí písmen,“ říká vedoucí Leteckého muzea Kbely Miroslav Khol, který nedávno dokončil přepis sto let starých bulletinů firmy Aero z května až července 1926. Zveřejňovala se v nich telegramová hlášení posádky.

Trasa propagačního letu letounu Aero Ab-11 mezi květnem až červencem 1926

„Po každém přistání napsali telegramovou zprávu o letu, počasí, délce letu a případných komplikacích. I když šlo o propagační let – a do podpory posádky byla zapojena zastoupení fabriky různě po Evropě – tak si museli část vybavení brát s sebou. Kromě osobních věcí, na které nebylo moc místa, vezli například pod trupem letounu připevněnou vrtuli, kdyby se s tou původní něco stalo,“ uvádí jednu ze zajímavostí Miroslav Khol a doplňuje, že při prvním přistání v Barceloně byl o stroj i posádku velký zájem. „Víme, že tamní novináři o letu psali několik dní,“ dodává Khol.



Rekonstrukce slavného Aera Ab-11 vrcholí. V roce 1926 se zapsalo do historie

Trup letounu Aero Ab-11 po lakování

V Leteckém muzeu Kbely vrcholí rekonstrukce letounu Aero Ab-11, který před 100 lety absolvoval rekordní propagační let Evropou, severní Afrikou a Malou Asií. Restaurátoři vracejí repliku exponátu s...

22. března 2026

