Letos v létě uplyne sto let od rekordního letu stroje Aero Ab-11, při němž škpt. Vilém Stanovský s mechanikem Františkem Šimkem urazili přes 15 tisíc kilometrů nad třemi světadíly a 23 státy. Strávili ve vzduchu 91 hodin a 52 minut. Šlo o na svou dobu nevídaný propagační let, který měl ukázat spolehlivost letounu Aero a motoru Breitfeld, Daněk a spol.
Restaurátoři Leteckého muzea Kbely Petr Ježek a Jindřich Zimák již dva roky pracují na tom, aby replika stroje s imatrikulací L-BUCD byla v podobě, v jaké tehdy startoval. Opravují přitom některé zásahy, nesouhlasící s originální výkresovou dokumentací, které byly učiněné v roce 1981 v Leteckých opravnách v Trenčíně. Stroj je sice replikou originálu, obsahuje však řadu původních komponentů – například motor, chladič, vrtuli nebo některé přístroje.
„L-BUCD je někdy vykládáno jako ‚Letče buď ujištěn, cti dojdeš‘ pro lepší zapamatovatelnost pořadí písmen,“ říká vedoucí Leteckého muzea Kbely Miroslav Khol, který nedávno dokončil přepis sto let starých bulletinů firmy Aero z května až července 1926. Zveřejňovala se v nich telegramová hlášení posádky.
„Po každém přistání napsali telegramovou zprávu o letu, počasí, délce letu a případných komplikacích. I když šlo o propagační let – a do podpory posádky byla zapojena zastoupení fabriky různě po Evropě – tak si museli část vybavení brát s sebou. Kromě osobních věcí, na které nebylo moc místa, vezli například pod trupem letounu připevněnou vrtuli, kdyby se s tou původní něco stalo,“ uvádí jednu ze zajímavostí Miroslav Khol a doplňuje, že při prvním přistání v Barceloně byl o stroj i posádku velký zájem. „Víme, že tamní novináři o letu psali několik dní,“ dodává Khol.