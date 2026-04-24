Nouzová přistání a dramatické momenty. Kdyby Aero Ab-11 mohlo vyprávět

Aleš Vašíček
Již tuto sobotu, 25. dubna se opět otevřou brány Leteckého muzea Kbely. Ozdobou zahájení této 58. muzejní sezony bude kromě jiného i replika dvojplošníku Aero Ab-11, do které vložili restaurátoři dva roky práce. Připomeňme si poutavé okolnosti okružního letu „modrého ptáka“ Evropou, o něhož letos uplyne 100 let.
Část 1/4

Propagační let letounem Ab-11 společnosti Aero po Evropě, částí severní Afriky a Malé Asie by jistě nebyl jednoduchým počinem ani dnes, natož před 100 lety. To, co pilot Vilém Stanovský předesílá ve svém dopise šéfkonstruktérovi Husníkovi, byl návrh čistokrevného dobrodružství, kterým jako by se snad chystal oslavit třicátý rok svého života.

Na počátku byl dopis

Milý Husníku,

jak jsem Ti posledně sdělil, učinil jsem MNO návrh na provedení okružního letu Evropou na A-11.

Myslím, že vojenská správa i továrny získají daleko cennějších poznatků i užitek, provede-li se pěkný let na válečném stroji státy, které nás zajímají, než když se pošle nějaká kocábka kolem Středozemního moře.

Navrhovaná trať činí celkem 7 700 km, což znamená pro motor necelých 50 hodin běhu. Požadavek kladený na motor není přehnaný a vydrží-li to, bude to slušný výsledek. Nejdelší trať měří 600 km, ovšem je-li letadlo schopno provézti delší lety, rád bych některé zastávky vynechal.

Dávám Ti to na vědomí, aby Vaše továrna, uzná-li za vhodné, povolení a provedení projektu podporovala.

Zdraví Tě Tvůj Stanovský

Dopis kpt. Stanovského šéfovi konstrukce Aero ing. Husníkovi ze 17. června 1925 (album z pozůstalosti ing. Husníka, Letecký archiv NTM Praha), kterým začal rekordní oblet Evropy na letounu Aero Ab.11.17 L-BUCD

zdroj: Pavel Kučera

Jsme v době, kdy kupříkladu poštovní letecká linka spol. Latécoère později Aéropostale začíná z Toulouse dopravovat poštu přes Casablancu až do senegalského Dakaru a s dopisy létá i budoucí literární velikán Antoine de Saint-Exupéry na francouzském dvouplošníku Brequet XIV. I příběh Aera Ab-11 se měl se zmíněnou poštovní společností na okamžik protnout.

Dva roky práce restaurátorů Petra Ježka a Jindřicha Zimáka přinesly návštěvníkům Leteckého muzea Kbely nejen nádherně opravený a co do historické věrnosti zdokonalený exponát ve formě repliky původního Aera Ab-11. Tito pánové oživili i jeho příběh. Letounu samotnému jsme se již věnovali v tomto článku:

Rekonstrukce repliky Aera Ab-11 vrcholí. V roce 1926 se zapsalo do historie

Nyní se proto zaměřme na mnohdy dramatické okamžiky samotné cesty. Čerpáme z materiálů, které nasbíral dlouholetý zaměstnanec Aera, aerodynamik, bývalý vedoucí oddělení analýz konstrukce, v současnosti pracovník oddělení letové způsobilosti Pavel Kučera.



