Od pátku 12. prosince jste měli možnost zúčastnit se soutěže ve formě kvízu o historii našich letců RAF.
Kvíz Proleťte se historií našich letců RAF
Z těch, kteří dokázali kvíz zvládnout na 100 %, jsme vylosovali tři výherce:
- Tomáš Feldman
- Jan Matějka
- Petr Brabec
Tito soutěžící získávají autorem podepsanou Knihu Rovník pičo od pilota Richarda Santuse a triko.
Pokud jste nevyhráli, nezoufejte. Z knihy, která líčí návrat historického letounu Aero 145 z Austrálie do Čech, jsme přinesli dvě ukázky. První líčí dramatické okamžiky při opouštění pákistánského vzdušného prostoru:
|
Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech
A pokud máte rádi zimu, osvěží vás ukázka druhá, která je odbočkou z paluby aerovky k historickému cvičnému stroji de Havilland Tiger Moth, jehož letové záběry můžete shlédnout na záběrech v úvodu tohoto článku:
|
Let, na který se nezapomíná. Zimní dobrodružství ve starém dvojplošníku
Výhercům gratulujeme!