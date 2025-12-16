Pokochejte se leteckou akrobacií a zjistěte vítěze našeho RAF kvízu

Jedním z letounů, na kterém se cvičili i naši váleční piloti britského Královského letectva, byl stroj de Havilland Tiger Moth. Podívejte se, jak se letos předvedl na leteckém dni v Hosíně. Zároveň se dozvíte, koho jsme vylosovali jako výherce našeho kvízu o historii našich letců RAF.

Od pátku 12. prosince jste měli možnost zúčastnit se soutěže ve formě kvízu o historii našich letců RAF.

Kvíz Proleťte se historií našich letců RAF

Z těch, kteří dokázali kvíz zvládnout na 100 %, jsme vylosovali tři výherce:

  • Tomáš Feldman
  • Jan Matějka
  • Petr Brabec

Tito soutěžící získávají autorem podepsanou Knihu Rovník pičo od pilota Richarda Santuse a triko.

Pokud jste nevyhráli, nezoufejte. Z knihy, která líčí návrat historického letounu Aero 145 z Austrálie do Čech, jsme přinesli dvě ukázky. První líčí dramatické okamžiky při opouštění pákistánského vzdušného prostoru:

Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech

A pokud máte rádi zimu, osvěží vás ukázka druhá, která je odbočkou z paluby aerovky k historickému cvičnému stroji de Havilland Tiger Moth, jehož letové záběry můžete shlédnout na záběrech v úvodu tohoto článku:

Let, na který se nezapomíná. Zimní dobrodružství ve starém dvojplošníku

Výhercům gratulujeme!

