O třetím adventním víkendu měli milovníci železnice jedinečnou příležitost, projet se německou parní lokomotivou 32 1097-1. Vychutnejte si tuto sváteční jízdu prostřednictví naší fotoreportáže.
Trasa vedla z pražského hlavního nádraží s cílovou stanicí Praha-Libeň se zastávkou ve stanici Hostivice.
Pohled na číslo lokomotivy. Mezi lety 1959–1970 však nesla číslo: 23 1097
Lokomotiva byla vyrobena v lokomotivce LKM - Lokomotivbau Karl Marx (Babelsberg). Datum závěrečné inspekce 31. července 1959 s výrobním číslem: 123097.
Servisní historie lokomotivy zmiňuje od roku 1959 do roku 1965 železniční depa Lipsko a Cottbus. Později se do roku 1975 objevují i depa berlínská.
Adventní okružní výlet Prahou s německou parní lokomotivou 35 1097-1
