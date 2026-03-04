Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií litevské metropole

Každý den se v hlavním městě Litvy Vilniusu automaticky odečítají data ze stovek tisíc bytových měřidel. Bez techniků v terénu, bez papírových formulářů, bez ruční práce. Pro většinu obyvatel je tento systém neviditelný, a přesto zásadní pro fungování města. Málokdo by přitom čekal, že technologie, která tento celoměstský odečet energií pohání, vznikla v Rožnově pod Radhoštěm.

Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií litevské metropole | foto: ACRIOS Systems

Když se mluví o chytrých městech, často zaznívají pojmy jako vize, strategie nebo budoucnost. Ve Vilniusu však nejde o prezentaci ani pilotní projekt. Jde o každodenní realitu města s více než půl milionem obyvatel, kde dálkový odečet energií funguje v plném provozu a opírá se o technologii české firmy ACRIOS Systems.

Společnost z Rožnova pod Radhoštěm zde realizovala jeden ze svých dosud největších projektů – dodávku infrastruktury pro dálkový odečet bytových měřidel napříč celým hlavním městem Litvy. Do projektu dodala 10 000 specializovaných zařízení, tzv. IoT sběrnic, jež dnes zajišťují sběr dat z měřidel rozesetých po celé metropoli. Projekt vznikl na základě otevřeného výběrového řízení, ve kterém ACRIOS uspěl mezi řadou dalších technologických dodavatelů.

Projekt, který prověřil technologii i organizaci

Rozsah projektu byl mimořádný nejen počtem zařízení, ale i tempem realizace. Deset tisíc jednotek bylo dodáno během pěti měsíců, přičemž každá z nich dokáže obsluhovat až 800 měřidel. Výsledkem je infrastruktura, která umožňuje odečítat data ze stovek tisíc bytových jednotek bez nutnosti fyzických návštěv a manuálních odečtů.

Klíčovou roli sehrál vlastní technologický přístup ACRIOS. Zařízení byla dodávána jako předkonfigurovaná plug-and-play řešení – včetně instalačního materiálu, SIM karet zákazníka a připraveného nastavení. Díky tomu se podařilo výrazně zjednodušit instalaci v terénu a ušetřit desítky tisíc minut ruční konfigurace, která by jinak musela probíhat přímo na místě.

Jedna technologie pro město plné různých měřidel

Městská infrastruktura nebývá jednotná. Naopak. Je složená z měřidel různých výrobců, generací a technologií. Právě tato různorodost bývá v praxi jednou z největších překážek digitalizace.

ACRIOS proto vyvinul řešení, které umožňuje standardizované připojení různých typů a značek měřidel do jedné datové platformy. Nejde o výměnu existujících zařízení, ale o jejich chytré propojení.

Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií...

„Naší silnou stránkou je schopnost propojit rozdílné technologie do jednoho funkčního celku. Nejsme jen dodavatel hardwaru. Dodáváme technologii, která musí fungovat v reálném provozu měst a utility sektoru. Zároveň jsme schopni zákazníkům pomoci s návrhem architektury řešení a poradit se zpracováním dat, pokud je to potřeba,“ vysvětluje Radim Malinowski, CEO ACRIOS Systems.

Právě tato otevřenost přinesla Vilniusu i velmi konkrétní přínos. Město se díky projektu zbavilo závislosti na jediném poskytovateli odečtů, který byl v minulosti spojený s vyššími provozními náklady. Možnost odečítat směs měřidel různých výrobců přinesla větší flexibilitu a umožnila městu výrazně ušetřit.

Vlastní vývoj jako tichá konkurenční výhoda

Za úspěchem projektu stojí i fakt, že ACRIOS vyvíjí vlastní hardware i firmware. Díky tomu je možné zařízení vzdáleně aktualizovat a průběžně přizpůsobovat novým technickým i bezpečnostním požadavkům – bez nutnosti fyzických zásahů do samotných instalací.

Díky projektu získal Vilnius ucelený přehled o energetických datech napříč městem. Data slouží pro efektivnější energetický management, lepší plánování i vyšší transparentnost vůči obyvatelům. Ti mohou sledovat svou spotřebu online, a lépe tak kontrolovat své náklady.

Celý systém přitom funguje s minimálním dopadem na každodenní život města. Technologie zůstává v pozadí – nenápadná, ale klíčová.

Česká firma, evropský projekt

Projekt vznikl ve spolupráci s lokálním partnerem Taiklu, který zajišťoval integraci s platformou zákazníka a znalost místního prostředí. ACRIOS dodal technologii, vývojové kapacity a zkušenosti z realizace rozsáhlých projektů.

„Naším cílem je dodat systém, který opravdu funguje a přináší provozovateli i obyvatelům užitečné informace. Každý projekt začíná tím, že si s městem nebo provozovatelem sedneme a probereme jejich potřeby. Teprve potom se řeší konkrétní technologie. Jsem rád, že po letech příprav projekt naplňuje očekávání,“ říká Lukáš Smetana, CSO ACRIOS Systems.

Projekt ve Vilniusu je příkladem toho, že technologická řešení vyvíjená v Česku mohou obstát i v dlouhodobém provozu celoměstských systémů napříč Evropou. Rozhodující je funkčnost, škálovatelnost a spolehlivost v reálných podmínkách.

O společnosti ACRIOS Systems

ACRIOS Systems je česká technologická firma specializující se na vývoj hardwaru a softwaru pro smart metering, IoT a energetický management. Zaměřuje se na robustní a škálovatelná řešení pro města, utility a průmysl. Disponuje vlastním vývojovým týmem a realizuje projekty napříč Evropou.

