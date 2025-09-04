Nepochopíte, dokud ho neuchopíte. Novinka překvapí absurdní hmotností

Václav Nývlt
  17:39
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Původně jsme na opěvování hmotnosti notebooku „pod jeden kilogram“ reagovali zíváním, vždyť tuto metu překonal LG Gram již kdysi dávno. Jenže pak jsme si všimli, že to není žádná ultramobilní třináctka, ale velký, 16" notebook.
Acer Swift Air 16 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Šestnáctipalcové notebooky jsou nyní docela v kurzu – díky minimálním rámečkům kolem displeje a hmotnosti zredukované pod dva kilogramy nejsou o moc hůř přenosné než klasické 15" stroje.

Pokud si prolistujete nabídku e-shopů, nejlehčí 16" notebooky dnes mají kolem 1,3 kg, což je neoddiskutovatelně lehoučký stroj. Jenže nový Acer Swift Air 16 váží ještě o hodně méně – 990 gramů. Když ho vezmete do rukou, máte pocit, že je to pouze maketa.

Šasi je ze slitiny hliníku a hořčíku a je dost pevné, i když ho chytnete neomaleně za roh. Amoled displej má 3K rozlišení, obnovovací frekvenci 120 Hz a jasový výkon 400 nitů. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 doplňuje až 32 GB operační paměti a až 1 TB úložiště.

Obavy jsme měli o výdrž akumulátoru, protože jeho zmenšení je snadný způsob, jak ušetřit hmotnost. Jenže při přehrávání prezentačního videa s jasem na plný výkon ukazoval při 83 procentech kapacity výdrž 6 hodin. A to myslíme není vůbec špatné.

Na trh se dostane v listopadu a v základní konfiguraci bude zhruba za 25 tisíc korun. V té, o které jsme psali, to bude o poznání víc (ale výrobce se o cenu nepodělil).

O dalších zajímavých noteboocích z veletrhu IFA si budete moct počíst v příštích dnech.

