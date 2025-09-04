Šestnáctipalcové notebooky jsou nyní docela v kurzu – díky minimálním rámečkům kolem displeje a hmotnosti zredukované pod dva kilogramy nejsou o moc hůř přenosné než klasické 15" stroje.
Pokud si prolistujete nabídku e-shopů, nejlehčí 16" notebooky dnes mají kolem 1,3 kg, což je neoddiskutovatelně lehoučký stroj. Jenže nový Acer Swift Air 16 váží ještě o hodně méně – 990 gramů. Když ho vezmete do rukou, máte pocit, že je to pouze maketa.
Šasi je ze slitiny hliníku a hořčíku a je dost pevné, i když ho chytnete neomaleně za roh. Amoled displej má 3K rozlišení, obnovovací frekvenci 120 Hz a jasový výkon 400 nitů. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 doplňuje až 32 GB operační paměti a až 1 TB úložiště.
Obavy jsme měli o výdrž akumulátoru, protože jeho zmenšení je snadný způsob, jak ušetřit hmotnost. Jenže při přehrávání prezentačního videa s jasem na plný výkon ukazoval při 83 procentech kapacity výdrž 6 hodin. A to myslíme není vůbec špatné.
Na trh se dostane v listopadu a v základní konfiguraci bude zhruba za 25 tisíc korun. V té, o které jsme psali, to bude o poznání víc (ale výrobce se o cenu nepodělil).
O dalších zajímavých noteboocích z veletrhu IFA si budete moct počíst v příštích dnech.