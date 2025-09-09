Nechce s vámi nikdo hrát? Robotický tenista neodmlouvá a bleskově odehrává

Prvního robotického hráče tenisu, nazvaného Acemate, jsme potkali na berlínském výstavišti během veletrhu IFA 2025. Pohybuje se na takzvaných všesměrových „mecanum“ kolech, a proto může okamžitě vyrazit jakýmkoli směrem. Na scénu se dívá dvojicí 4K kamer a analýzou stereoskopického obrazu vypočítává dráhu letu míčku. Ví, kde jej chytit, a zároveň vidí i hráče, a tak ví, kam míčky odehrávat.
Základní ovládání zvládnete gesty, k podrobnějšímu nastavení využijete aplikaci v chytrém telefonu. Chování robotického hráče samozřejmě pomáhá řídit umělá inteligence, bez toho by to dnes nešlo – alespoň ne marketingově.
Na malém prostoru výstavního stánku se trápil jak robot, tak tenistka, na kurtu to má být úplně jiné kafe. Jsme zvědaví, zda se tento projekt, který si na sebe vybral na platformě Kickstarter, nakonec ujme. Zájem investorů byl obrovský – tvůrci potřebovali 30 000 dolarů, nakonec vybrali skoro dva a půl milionu.