V pondělí 4. září 2006 v 9:58 místního času se z letiště Toulouse-Blagnac odlepil od země Airbus A380 se 474 lidmi na palubě. Poprvé v historii typu neletěl jen s posádkou a měřicí technikou, ale s plně obsazenou kabinou. Letoun přitom nikam nemířil – po sedmi hodinách přistál tam, odkud odstartoval. Cestující byli dobrovolníci z řad zaměstnanců Airbusu – podle serveru Aero-News se o místa na palubě ucházely stovky lidí a jejich úkolem bylo dvoupodlažní kabinu prostě používat.
Šlo o první ze čtyř letů, jimž Airbus říkal Early Long Flights. Během pouhých pěti dnů následovaly desetihodinový, dvanáctihodinový a závěrečný patnáctihodinový, aby se pokryly všechny provozní režimy.
Kratší okruhy vedly nad Španělskem, Francií, Británií a Německem, na těch delších se posádka i cestující podívali na sever k Norsku a na jih ke Kanárským ostrovům. Dohromady nalétaly čtyři lety přes 41 tisíc kilometrů, tedy o něco víc, než by měřila cesta kolem světa. Na letech se vystřídalo zhruba 1 900 lidí.
Formálně nešlo o součást certifikačního programu – cílem byla „zralost“ kabiny. Sledovala se klimatizace, osvětlení, akustika, zábavní systém, kuchyňky, elektroinstalace, toalety a systém odpadní vody, tedy přesně ty věci, které dokážou aerolinkám znepříjemnit prvních pár měsíců provozu. Mezi cestujícími bylo dvacet až třicet specialistů na kabinové systémy z Airbusu a od dodavatelů. Za řízením seděl zkušební pilot Frank Chapman, po boku měl šéfpilota Jacquese Rosaye a hlavního instruktora Jacquese Drappiera.
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1. října 2011
Letěl konkrétní stroj MSN002, tedy druhý zkušební prototyp, který v Hamburku dostal kompletní sériovou kabinu ve třech třídách s přesně 474 sedadly – odtud ono zvláštní číslo cestujících. Tři třídy měly ověřit různá uspořádání interiéru a provoz na palubě se držel běžného linkového scénáře včetně servírování jídla.
Britský deník Daily Post po přistání citoval jednoho z dělníků z Broughtonu, kde se vyrábějí křídla A380 a odkud se do letadla dostali náhodně vybraní zaměstnanci: v první třídě dostal šampaňské s lososem a sedadlo, které se rozkládá do lůžka.
Cestující vyplňovali dotazníky hodnotící jednotlivé kabinové systémy a ohlasy byly podle Airbusu velmi příznivé. Šéf letových operací Claude Lelaie tehdy shrnul, že navzdory téměř plně obsazené kabině na něj nejvíc zapůsobil dojem prostornosti a mimořádné ticho na palubě. Letoun se během zkoušek držel cestovní rychlosti 0,85 Mach a vystoupal až na 43 tisíc stop.
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2. října 2011
Připomeňme pro srovnání, že jen o pět měsíců dříve, koncem března 2006, absolvoval A380 v Hamburku podstatně méně komfortní zkoušku: evakuaci 853 cestujících a dvaceti členů posádky ze ztemnělého letounu při polovině zablokovaných východů. Zvládl ji za 78 sekund, tedy pod 90sekundovým limitem.
Zatímco se ale nad Pyrenejským poloostrovem testovaly toalety, v ředitelně Airbusu padaly hlavy. Týž den výrobce oznámil, že šéf programu A380 Charles Champion ve funkci končí a nahradí ho Mario Heinen, dosavadní ředitel programu úzkotrupých A320, tedy provozně nejvýnosnější části firmy.
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Před 20 lety poprvé vzlétl Airbus A380. Piloti mrzli, ale byli nadšeni
Důvodem byla proslulá blamáž s kabeláží: každý A380 obsahuje zhruba 530 kilometrů vodičů, 98 tisíc jednotlivých drátů a 40 tisíc konektorů, a protože německé a španělské závody pracovaly ve starší verzi CATIA než francouzské a britské, svazky prostě nesedly. Program nabral dva roky zpoždění, které stálo Airbus i mateřský EADS miliardy eur a několik nejvyšších manažerů.
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Řešil jsem i plácnutí letušky přes zadek, popisuje pilot největšího dopravního letadla
Zbytek příběhu je známý. Zkušební program měl podle Aero-News v době oněch letů za sebou 2 000 letových hodin v 616 letech od prvního vzletu v dubnu 2005 a Airbus evidoval 159 pevných objednávek od šestnácti zákazníků. Certifikát typu dostal A380 v prosinci 2006, prvnímu zákazníkovi – Singapore Airlines – jej Airbus předal v říjnu 2007 a linkovou premiéru absolvoval 25. října 2007 na trati Singapur–Sydney.
Výroba skončila v roce 2021 po 251 dodaných kusech, tedy zlomku původně předpokládané poptávky, a vývojové náklady odhadované kolem 25 miliard dolarů se nikdy nevrátily. Zároveň ale platí, že letoun za dobu své služby přepravil přes 300 milionů cestujících na více než 800 tisících letů, aniž by kdy přišel o drak. A pořád létá: největším provozovatelem zůstávají Emirates. Na cestující, kteří do něj nastoupili úplně první, se v každém případě dá vzpomínat s úsměvem – museli si odsedět sedm hodin letu, který skončil přesně tam, kde začal.
V souvislosti s A380 lze připomenout i jeden poněkud bizarní rekord s aku vrtačkou:
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7. července 2025
A380 nad Prahou: kalendárium
Českého milovníka dopravního letectví spojuje s A380 patnáct let historie, která začala jednorázovou návštěvou a přes pravidelnou linku vedla až k současné nejistotě. Shodou okolností se má superjumbo do Prahy vrátit jen měsíc po dvacátém výročí letu z Toulouse.
|Datum
|Co se stalo
|2. 10. 2011
|Vůbec první přílet A380 do ČR. Stroj Lufthansy se cestou z Frankfurtu do Budapešti zastavil v Ruzyni u příležitosti 45. výročí působení dopravce v Česku. Přijely tisíce diváků, letoun před přistáním asi dvacet minut kroužil nad letištěm. Původně měl dorazit už v červnu, tehdy z toho z technických důvodů sešlo.
|9. 11. 2012
|Neplánované přistání A380 společnosti Emirates kvůli zdravotním potížím cestující na palubě.
|14. 3. 2014
|Přílet Korean Air na pravidelné lince, kde A380 nahradil obvyklý A330.
|1. 7. 2015
|Emirates jednorázově nasadily A380 na svou pražskou linku místo běžného Boeingu 777.
|1. 5. 2016
|Začátek pravidelného provozu na trati Dubaj–Praha. Letoun po čtyřech a půl hodinách letu posadil na dráhu 12/30 český kapitán David Hecl a přivítala ho vodní slavobrána. Praha se stala teprve šestnáctým evropským letištěm, kam Emirates s A380 pravidelně létaly; kvůli kategorii F do toho letiště investovalo 150 milionů korun. Stroj vozil 519 cestujících, což proti dosavadnímu Boeingu 777-300ER znamenalo o 44 procent vyšší kapacitu.
|10. 5. 2016
|Ruzyně hostila v jednom dni obě největší letadla světa — Antonov An-225 Mrija a Airbus A380.
|28. 10. 2018
|Ke státnímu svátku a oficiální americké návštěvě se na letišti v celodenním dešti sešly A380 Emirates a americké vládní stroje B747, C-17 a KC-135.
|24. 3. 2020
|Konec provozu A380 do Prahy kvůli pandemii, linku převzal Boeing 777.
|květen 2023
|Lufthansa si Prahu vybrala pro výcvik posádek A380. Cvičné lety se několik týdnů opakovaly na rotaci Frankfurt – Lipsko – Praha – Vídeň – Mnichov.
|1. 12. 2024
|Návrat A380 Emirates do Prahy po pandemické pauze, ve dvoutřídní konfiguraci pro 615 cestujících.
|5. 3. 2026
|Pravidelná linka Dubaj–Praha se po několikadenní pauze vrátila i s A380. Kvůli konfliktu na Blízkém východě se toho dne v Ruzyni sešly tři A380 najednou: pravidelný spoj, let zpožděný z předchozího dne a jeden divert mířící do Houstonu.
|březen 2026
|Emirates kvůli výkyvům v provozu nasazení A380 na pražské lince ukončily, vystřídal jej Boeing 777-300ER.
|1. 10. 2026
|Plánovaný návrat. Podle letiště má superjumbo přilétat ve 13:10 v konfiguraci pro 569 cestujících ve třech třídách, oproti 421 místům dosavadního Boeingu 777-300ER. Vše se ale bude odvíjet od bezpečnostní situace v regionu Perského zálivu.
Na závěr se vraťme ke zkušebním letům se zaměstnanci a dopřejme si jednu otázku: