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Sedm hodin letu nikam. Jak před 20 lety létal A380 s prvními cestujícími

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Minulý týden oslavil největší dopravní letoun světa Airbus A380 dvacet let od prvního letu s cestujícími. „Pokusnými králíky“ byli zaměstnanci společnosti, které mezi zájemci vybral los.

V pondělí 4. září 2006 v 9:58 místního času se z letiště Toulouse-Blagnac odlepil od země Airbus A380 se 474 lidmi na palubě. Poprvé v historii typu neletěl jen s posádkou a měřicí technikou, ale s plně obsazenou kabinou. Letoun přitom nikam nemířil – po sedmi hodinách přistál tam, odkud odstartoval. Cestující byli dobrovolníci z řad zaměstnanců Airbusu – podle serveru Aero-News se o místa na palubě ucházely stovky lidí a jejich úkolem bylo dvoupodlažní kabinu prostě používat.

Šlo o první ze čtyř letů, jimž Airbus říkal Early Long Flights. Během pouhých pěti dnů následovaly desetihodinový, dvanáctihodinový a závěrečný patnáctihodinový, aby se pokryly všechny provozní režimy.

A380 přistává po sedmihodinovém letu. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
A380 na letišti v Toulouse před letem, který měl v pondělí 4. září 2006 v 9:58 místního času odstartovat se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Mezi cestujícími byli odborníci Airbusu a výrobců palubního vybavení, kteří měli kontrolovat správnou funkci palubních systémů. Airbus v tento den zahájil zkoušky s cestujícími za účasti 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
Cestující na palubě A380 si během prvního kompletního zkušebního letu s cestujícími užívají široké možnosti nejnovějších palubních zábavních systémů (In-Flight Entertainment), které byly k dispozici ve všech cestovních třídách. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
Zaměstnanci vystupují z letounu A380 po prvním zkušebním letu s cestujícími v Toulouse, 4. září 2006. Byli prvními cestujícími, kteří měli možnost otestovat a užít si komfort kabiny během prvního kompletního zkušebního letu s cestujícími. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
65 fotografií

Kratší okruhy vedly nad Španělskem, Francií, Británií a Německem, na těch delších se posádka i cestující podívali na sever k Norsku a na jih ke Kanárským ostrovům. Dohromady nalétaly čtyři lety přes 41 tisíc kilometrů, tedy o něco víc, než by měřila cesta kolem světa. Na letech se vystřídalo zhruba 1 900 lidí.

Formálně nešlo o součást certifikačního programu – cílem byla „zralost“ kabiny. Sledovala se klimatizace, osvětlení, akustika, zábavní systém, kuchyňky, elektroinstalace, toalety a systém odpadní vody, tedy přesně ty věci, které dokážou aerolinkám znepříjemnit prvních pár měsíců provozu. Mezi cestujícími bylo dvacet až třicet specialistů na kabinové systémy z Airbusu a od dodavatelů. Za řízením seděl zkušební pilot Frank Chapman, po boku měl šéfpilota Jacquese Rosaye a hlavního instruktora Jacquese Drappiera.

1. října 2011

Letěl konkrétní stroj MSN002, tedy druhý zkušební prototyp, který v Hamburku dostal kompletní sériovou kabinu ve třech třídách s přesně 474 sedadly – odtud ono zvláštní číslo cestujících. Tři třídy měly ověřit různá uspořádání interiéru a provoz na palubě se držel běžného linkového scénáře včetně servírování jídla.

Britský deník Daily Post po přistání citoval jednoho z dělníků z Broughtonu, kde se vyrábějí křídla A380 a odkud se do letadla dostali náhodně vybraní zaměstnanci: v první třídě dostal šampaňské s lososem a sedadlo, které se rozkládá do lůžka.

Cestující vyplňovali dotazníky hodnotící jednotlivé kabinové systémy a ohlasy byly podle Airbusu velmi příznivé. Šéf letových operací Claude Lelaie tehdy shrnul, že navzdory téměř plně obsazené kabině na něj nejvíc zapůsobil dojem prostornosti a mimořádné ticho na palubě. Letoun se během zkoušek držel cestovní rychlosti 0,85 Mach a vystoupal až na 43 tisíc stop.

2. října 2011

Připomeňme pro srovnání, že jen o pět měsíců dříve, koncem března 2006, absolvoval A380 v Hamburku podstatně méně komfortní zkoušku: evakuaci 853 cestujících a dvaceti členů posádky ze ztemnělého letounu při polovině zablokovaných východů. Zvládl ji za 78 sekund, tedy pod 90sekundovým limitem.

Zatímco se ale nad Pyrenejským poloostrovem testovaly toalety, v ředitelně Airbusu padaly hlavy. Týž den výrobce oznámil, že šéf programu A380 Charles Champion ve funkci končí a nahradí ho Mario Heinen, dosavadní ředitel programu úzkotrupých A320, tedy provozně nejvýnosnější části firmy.

Před 20 lety poprvé vzlétl Airbus A380. Piloti mrzli, ale byli nadšeni

Důvodem byla proslulá blamáž s kabeláží: každý A380 obsahuje zhruba 530 kilometrů vodičů, 98 tisíc jednotlivých drátů a 40 tisíc konektorů, a protože německé a španělské závody pracovaly ve starší verzi CATIA než francouzské a britské, svazky prostě nesedly. Program nabral dva roky zpoždění, které stálo Airbus i mateřský EADS miliardy eur a několik nejvyšších manažerů.

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Zbytek příběhu je známý. Zkušební program měl podle Aero-News v době oněch letů za sebou 2 000 letových hodin v 616 letech od prvního vzletu v dubnu 2005 a Airbus evidoval 159 pevných objednávek od šestnácti zákazníků. Certifikát typu dostal A380 v prosinci 2006, prvnímu zákazníkovi – Singapore Airlines – jej Airbus předal v říjnu 2007 a linkovou premiéru absolvoval 25. října 2007 na trati Singapur–Sydney.

A380 přistává po sedmihodinovém letu. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
A380 na letišti v Toulouse před letem, který měl v pondělí 4. září 2006 v 9:58 místního času odstartovat se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Mezi cestujícími byli odborníci Airbusu a výrobců palubního vybavení, kteří měli kontrolovat správnou funkci palubních systémů. Airbus v tento den zahájil zkoušky s cestujícími za účasti 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
Cestující na palubě A380 si během prvního kompletního zkušebního letu s cestujícími užívají široké možnosti nejnovějších palubních zábavních systémů (In-Flight Entertainment), které byly k dispozici ve všech cestovních třídách. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
Zaměstnanci vystupují z letounu A380 po prvním zkušebním letu s cestujícími v Toulouse, 4. září 2006. Byli prvními cestujícími, kteří měli možnost otestovat a užít si komfort kabiny během prvního kompletního zkušebního letu s cestujícími. A380 odstartoval z Toulouse ve Francii 4. září 2006 v 9:58 místního času se 474 cestujícími na palubě. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných dálkových zkušebních letů. Airbus zahájil zkoušky s cestujícími za spolupráce 2 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti. Tyto zkušební lety probíhaly od 4. do 7. září 2006 a trvaly 7 až 14 hodin, včetně jednoho nočního letu. Testovací letoun MSN004, druhý z celkem pěti testovacích A380, přepravoval při každém letu 474 „cestujících“ v konfiguraci tří cestovních tříd.
65 fotografií

Výroba skončila v roce 2021 po 251 dodaných kusech, tedy zlomku původně předpokládané poptávky, a vývojové náklady odhadované kolem 25 miliard dolarů se nikdy nevrátily. Zároveň ale platí, že letoun za dobu své služby přepravil přes 300 milionů cestujících na více než 800 tisících letů, aniž by kdy přišel o drak. A pořád létá: největším provozovatelem zůstávají Emirates. Na cestující, kteří do něj nastoupili úplně první, se v každém případě dá vzpomínat s úsměvem – museli si odsedět sedm hodin letu, který skončil přesně tam, kde začal.

V souvislosti s A380 lze připomenout i jeden poněkud bizarní rekord s aku vrtačkou:

7. července 2025

A380 nad Prahou: kalendárium

Českého milovníka dopravního letectví spojuje s A380 patnáct let historie, která začala jednorázovou návštěvou a přes pravidelnou linku vedla až k současné nejistotě. Shodou okolností se má superjumbo do Prahy vrátit jen měsíc po dvacátém výročí letu z Toulouse.

DatumCo se stalo
2. 10. 2011Vůbec první přílet A380 do ČR. Stroj Lufthansy se cestou z Frankfurtu do Budapešti zastavil v Ruzyni u příležitosti 45. výročí působení dopravce v Česku. Přijely tisíce diváků, letoun před přistáním asi dvacet minut kroužil nad letištěm. Původně měl dorazit už v červnu, tehdy z toho z technických důvodů sešlo.
9. 11. 2012 Neplánované přistání A380 společnosti Emirates kvůli zdravotním potížím cestující na palubě.
14. 3. 2014Přílet Korean Air na pravidelné lince, kde A380 nahradil obvyklý A330.
1. 7. 2015Emirates jednorázově nasadily A380 na svou pražskou linku místo běžného Boeingu 777.
1. 5. 2016Začátek pravidelného provozu na trati Dubaj–Praha. Letoun po čtyřech a půl hodinách letu posadil na dráhu 12/30 český kapitán David Hecl a přivítala ho vodní slavobrána. Praha se stala teprve šestnáctým evropským letištěm, kam Emirates s A380 pravidelně létaly; kvůli kategorii F do toho letiště investovalo 150 milionů korun. Stroj vozil 519 cestujících, což proti dosavadnímu Boeingu 777-300ER znamenalo o 44 procent vyšší kapacitu.
10. 5. 2016Ruzyně hostila v jednom dni obě největší letadla světa — Antonov An-225 Mrija a Airbus A380.
28. 10. 2018Ke státnímu svátku a oficiální americké návštěvě se na letišti v celodenním dešti sešly A380 Emirates a americké vládní stroje B747, C-17 a KC-135.
24. 3. 2020Konec provozu A380 do Prahy kvůli pandemii, linku převzal Boeing 777.
květen 2023 Lufthansa si Prahu vybrala pro výcvik posádek A380. Cvičné lety se několik týdnů opakovaly na rotaci Frankfurt – Lipsko – Praha – Vídeň – Mnichov.
1. 12. 2024Návrat A380 Emirates do Prahy po pandemické pauze, ve dvoutřídní konfiguraci pro 615 cestujících.
5. 3. 2026Pravidelná linka Dubaj–Praha se po několikadenní pauze vrátila i s A380. Kvůli konfliktu na Blízkém východě se toho dne v Ruzyni sešly tři A380 najednou: pravidelný spoj, let zpožděný z předchozího dne a jeden divert mířící do Houstonu.
březen 2026Emirates kvůli výkyvům v provozu nasazení A380 na pražské lince ukončily, vystřídal jej Boeing 777-300ER.
1. 10. 2026Plánovaný návrat. Podle letiště má superjumbo přilétat ve 13:10 v konfiguraci pro 569 cestujících ve třech třídách, oproti 421 místům dosavadního Boeingu 777-300ER. Vše se ale bude odvíjet od bezpečnostní situace v regionu Perského zálivu.

Na závěr se vraťme ke zkušebním letům se zaměstnanci a dopřejme si jednu otázku:

Zúčastnil(la) byste se testování nového Airbusu A380?

celkem hlasů: 3

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