V říjnu společnost KPMG zveřejnila rozsáhlou analýzu, která mimo jiné ukazovala poměrně rozsáhlé zavádění a využití generativní umělé inteligence v různých firmách napříč sektory. Novináři z deníku Financial Times (FT) si však všimli několika nesrovnalostí.
Podle nich zpráva britské poradenské společnosti KPMG o zavádění umělé inteligence ve firmách tento trend výrazně zveličovala pomocí falešných případových studií. Autoři zprávy při její tvorbě tak patrně sami využili umělou inteligenci a výsledky si neověřili. Tak se tak do analýzy dostaly patrně halucinace vytvořené použitým velkým jazykovým modelem.
Říjnová zpráva s názvem Nová definice dokonalosti v éře agentní umělé inteligence (Redefining excellence in the age of agentic AI) obsahovala řadu nepravdivých tvrzení o využívání AI například švýcarskou bankou UBS, britským státním zdravotním systémem NHS, Švýcarskými spolkovými drahami nebo londýnským dopravním podnikem.
Po upozornění na problém banka UBS uvedla, že požádá KPMG o odstranění nepravdivých tvrzení. KPMG zprávu už z některých svých webových stránek stáhla, jak dokazuje i výše uvedený odkaz.
Jde o nejnovější případ zjevných halucinací umělé inteligence ve veřejných dokumentech a studiích prezentovaných velkými poradenskými společnostmi. Minulý měsíc z tohoto důvodu musela studii stáhnout společnost EY. Vyznačovala se mimo jiné falešnými poznámkami pod čarou, ale i dalšími chybami.
Loni se kvůli halucinacím AI dostala do potíží také poradenská společnost Deloitte, a to opakovaně. Australská pobočka měla vládě vrátit část z celkových 440 000 australských dolarů (cca 6,5 milionu Kč) zaplacených za zprávu, která obsahovala vymyšlené citace z rozsudku federálního soudu a odkazy na neexistující vědecké práce. Deloitte po kritice 237stránkovou zprávu přezkoumala a v říjnu potvrdila, že některé poznámky pod čarou a odkazy byly nesprávné.
V listopadu pak vláda kanadské provincie Nový Foundland a Labrador požádala Deloitte o kompletní prověření citací v novém zdravotnickém plánu, neboť ve čtyřech případech byly odhaleny nesprávné či neexistující zdroje.
KPMG sídlí v Londýně a spolu s Deloitte, EY a PwC patří do takzvané velké čtyřky globálních firem zaměřených na účetní poradenství.