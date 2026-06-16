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Analýza poradenské společnosti o využití AI narazila na halucinace

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  17:07
Poradenská a auditorská společnost KPMG patří mezi největší a nejznámější na světě. Přesto, anebo možná právě proto, se jí občas podaří udělat nějakou tu botu. Jednu takovou poměrně velkou našli novináři v její analýze nasazení umělé inteligence ve firmách a organizacích.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V říjnu společnost KPMG zveřejnila rozsáhlou analýzu, která mimo jiné ukazovala poměrně rozsáhlé zavádění a využití generativní umělé inteligence v různých firmách napříč sektory. Novináři z deníku Financial Times (FT) si však všimli několika nesrovnalostí.

Podle nich zpráva britské poradenské společnosti KPMG o zavádění umělé inteligence ve firmách tento trend výrazně zveličovala pomocí falešných případových studií. Autoři zprávy při její tvorbě tak patrně sami využili umělou inteligenci a výsledky si neověřili. Tak se tak do analýzy dostaly patrně halucinace vytvořené použitým velkým jazykovým modelem.

Úvodní stránka analýzy Redefining excellence in the age of agentic AI od KPMG

Říjnová zpráva s názvem Nová definice dokonalosti v éře agentní umělé inteligence (Redefining excellence in the age of agentic AI) obsahovala řadu nepravdivých tvrzení o využívání AI například švýcarskou bankou UBS, britským státním zdravotním systémem NHS, Švýcarskými spolkovými drahami nebo londýnským dopravním podnikem.

Po upozornění na problém banka UBS uvedla, že požádá KPMG o odstranění nepravdivých tvrzení. KPMG zprávu už z některých svých webových stránek stáhla, jak dokazuje i výše uvedený odkaz.

Jde o nejnovější případ zjevných halucinací umělé inteligence ve veřejných dokumentech a studiích prezentovaných velkými poradenskými společnostmi. Minulý měsíc z tohoto důvodu musela studii stáhnout společnost EY. Vyznačovala se mimo jiné falešnými poznámkami pod čarou, ale i dalšími chybami.

Loni se kvůli halucinacím AI dostala do potíží také poradenská společnost Deloitte, a to opakovaně. Australská pobočka měla vládě vrátit část z celkových 440 000 australských dolarů (cca 6,5 milionu Kč) zaplacených za zprávu, která obsahovala vymyšlené citace z rozsudku federálního soudu a odkazy na neexistující vědecké práce. Deloitte po kritice 237stránkovou zprávu přezkoumala a v říjnu potvrdila, že některé poznámky pod čarou a odkazy byly nesprávné.

V listopadu pak vláda kanadské provincie Nový Foundland a Labrador požádala Deloitte o kompletní prověření citací v novém zdravotnickém plánu, neboť ve čtyřech případech byly odhaleny nesprávné či neexistující zdroje.

KPMG sídlí v Londýně a spolu s Deloitte, EY a PwC patří do takzvané velké čtyřky globálních firem zaměřených na účetní poradenství.

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