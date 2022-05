Jak funguje zkracovač adres? A proč byste ho (ne)měli používat

Systémy pro zkracování adres byly vymyšleny k tomu, aby řešily dlouhé a nepraktické URL odkazy (třeba i plné různých znaků, které se velmi těžko přepisují). Jejich použitím je lze učinit snadno čitelnými a vlastně i použitelnými. Dnes již sice není těžké sdílet odkazy online, ale tu a tam narazíte na potřebu je ručně přepsat. Ale stačí napsat jeden znak jinak a místo kýžené stránky se načte jiná, nebo objeví chybové hlášení.

Navíc dlouhé URL adresy zabírají mnoho znaků. Jejich sdílení v životopisech, e-mailech, webech, sociálních sítích a jinde v čitelné formě může být nepohodlné. Zkrácení dlouhého odkazu usnadňuje jeho sdílení. Také inzerenti často používají krátké URL adresy například v tištěných materiálech – a má to svůj důvod. Zkracovače URL adres totiž často poskytují další funkce, jako je sledování využití, takže lze vidět, jak dobře si odkaz vede. Zkracovače adres přitom dnes běžně využíváte v řadě případů a ani o tom nevíte. Ale víte, jak fungují?

Jak funguje generování kratší URL adresy

Proces zkracování odkazu se skládá ze dvou částí. První vezme původní URL adresu vloženou do URL generátoru na webové stránce zkracovače a vygeneruje její kratší verzi. Druhá jde opačným procesem: přemění krátkou URL adresu zpět na původní. Kratší URL adresa je jedinečná a uživatele automaticky přesměrovává na celou adresu původního odkazu.

Při tvorbě URL zkratky se původní URL adresa odešle na server, který ji ověří a zkontroluje vložení kódu a odhalí případné neplatné parametry. V tomto okamžiku server uloží delší URL adresu do své databáze. Poté vygeneruje jedinečný hash kód a vrátí jej ve formě krátké URL adresy.

Krátká URL adresa funguje jako klíč, který se mapuje na původní URL adresu. Když se pokusíte otevřít krátkou URL adresu, váš browser odešle zabezpečený požadavek na server zkracovače. Služba vyhledá tuto krátkou URL adresu ve své databázi. Pokud zdroj existuje, webový server načte původní delší URL adresu a přesměruje na něj váš požadavek. Pokud ji nerozpozná přesměruje vás na chybovou stránku.

Proč využívat zkracovače adres

1 Počet znaků pro sdílení na sociálních sítích

Problémem sociálních sítí může být skutečnost, že většina příspěvků má pouze omezený počet znaků. Vezměme si Twitter, kde můžete pro příspěvek využít maximálně 280 znaků. To znamená, že pokud chcete sdílet „pěkně dlouhou“ URL adresu, mohli byste zabrat v podstatě celý příspěvek, čímž by zbylo méně prostoru pro sdílení toho, co chcete. Proto se v Twitteru automaticky využívá zkracovač adres, který URL adresu převede do adresy o 23 znacích (stejně, jak to dělají služby pro zkracování adres). Jinými slovy, pro text můžete využít 257 znaků (280 – 23) a zbytek je URL adresa. Odkaz můžete samozřejmě zkrátit sami, čímž získáte možnost ho navíc sledovat.

2 Udělejte z URL přátelské a zapamatovatelné adresy

Některé adresy webových stránek jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné. Potom tu jsou však takové, které činí pravý opak. Například umístíte-li cokoliv na Google Disk abyste to mohli sdílet, vygeneruje se dlouhá adresa (např. https://drive.google.com/file/d/1vUEsWjCJbFEWW-pMeLMFQjKiFO-2u5PN/view?usp=sharing). I když na ni mohou uživatelé snadno kliknout, co když si odkaz budete chtít dát na vizitku nebo jinak nedigitálně propagovat? Zadání výše uvedené adresy je nepohodlné a překlepy by mohly vést k frustraci. Navíc je téměř nemožné si URL zapamatovat, pokud člověk nemá fotografickou paměť.

3 Branding a marketing

Jednou z nejcennějších věcí, které můžete díky zkracovačům odkazů dělat, je vytvářet vlastní odkazy. To znamená, že můžete změnit odkaz tak, aby vyjadřoval, co pod ním uživatelé najdou. Takže například pokud chcete něco zjistit prostřednictvím formuláře Google, služba by po jeho vytvoření vygenerovala adresu v podobném formátu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW6jz2rFXbruL6lDIj57Gj5K8gJicWJ-ZGLz_sfkCXBWkGvw/viewform . Pokud odkaz zkrátíte, tak může vypadat takto https://bit.ly/formular_technet (hned lze identifikovat, o co jde). S tím lze velmi dobře pracovat v marketingu, kdy místo různých znaků zvolíte text jako například „vyrocni_sleva“ apod.

4 Sledování, jak si vede

Toto je jedna z nejlepších a nejvíce využívaných funkcí zkracovačů odkazů. Na základě zadávání zkrácených URL adres uživateli mohou poskytnout cenná data – kde se uživatelé fyzicky nacházejí, jak našli vaši stránku, jaké zařízení používají atd. Tyto metriky vám pomohou určit, zda vaše úsilí (např. reklamní a marketingové) dosahuje požadovaných cílů. S těmito informacemi můžete vytvořit lepší strategie pro příznivější výsledky. Můžete se lépe spojit s lidmi, které chcete oslovit.

Nevýhody zkracovačů adres

Zkracovače nejsou pouze o výhodách. Podvodníci je hned dokázali využít pro své nekalé praktiky. Jeden už vyplynul, a to je možnost snadného sledování vybraných atributů. Proto pokud je vám to nepříjemné, nebo si to nepřejete, musíte se naučit rozlišovat odkazy, které jsou zkrácené. Avšak i ty nezkrácené (klasické) vás budou sledovat. Výhodou zkracovačů však je, že to může činit i někdo jiný než provozovatel dané stránky. Například díky zkrácené adrese se i vy jako uživatel můžete dozvědět, kdo třeba zavítá na vybranou stránku Technetu.

Druhým, ale horším problémem je, že pomocí zkracovačů lze odkazovat na podvodné, phishingové a jinak nebezpečné stránky. Takže i v případě známé zkrácené adresy začínající důvěryhodnou doménou se musíte obávat, že by se něco špatného mohlo stát – jakmile dojde k přesměrování, můžete se ocitnout na potenciálně nebezpečném webu. Zde je dobré opět si dávat pozor, nebo si URL adresy prověřovat vhodnými bezpečnostními nástroji. Jak na to najdete v našem článku Kliknout, nebo nekliknout? Sedm způsobů, jak prověřit bezpečnost odkazu.

Případně rovnou můžete využít nástroj Unshorten.it, který u zkrácených URL adres odhaluje to, kam jsou přesměrované.

Zkracovač URL odkazů je více než jen krátká adresa

Zkracovače odkazů jsou v době internetu cennými nástroji. Umožňují nejen spravovat odkazy a snáze s nimi pracovat, ale také umožňují, aby byly zapamatovatelné a lehce se psaly. Zkracovače odkazů jsou použitelné pro firmy i spotřebitele.

Pokud jste firma, můžete je použít ke sledování marketingových aktivit, budování důvěry u zákazníků, a dokonce k propagaci používání firemní aplikace. Spotřebitelům mohou sloužit k personalizaci odkazů – odkaz může nést vaše jméno. V neposlední řadě jde o cenný zdroj dat.

Nejlepší ze všeho je, že zkracovače odkazů lze obecně používat zdarma, zejména na spotřebitelské úrovni. Abyste mohli získat krátký odkaz, stačí navštívit stránku jednoho z provozovatelů, vytvořit si účet a začít odkazy „zmenšovat“.