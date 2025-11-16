1. Počkejte, někdy se počítač jen „zadýchá“
Když spouštíte opravdu náročné úlohy, může se zdát, že počítač přestane reagovat (např. nefunguje myš ani klávesnice) – často je to však jen dočasné. Některé procesy dokážou na chvíli využít všechnu dostupnou paměť RAM, což systém může výrazně zpomalit. Pokud se problém objevuje jen ojediněle, stačí chvíli počkat a většinou se vše vrátí do normálního chodu.
Jestliže k tomuto jevu dochází pravidelně, a dokonce i v případech, kdy na počítač nemáte vyšší nároky, tedy například při procházení webu, psaní e-mailů apod., potom je to problém, který je vhodné analyzovat. Může jít o nedostatek paměti RAM, její vadu nebo nedostatek úložného prostoru pro swapování dat (systém přesouvá část dat z RAM na úložiště a naopak, aby uvolnil místo pro aktuálně používané programy). Zkontrolujte to a vyhnete se tomu.