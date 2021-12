Postarejte se, abyste o svá data nikdy nepřišli, zálohujte

Uživatelé ročně vyprodukují kvadriliony souborů, ale nepodniknou adekvátní kroky k jejich trvalému uchování. Proč? Protože se domnívají, že je ztráta dat nemůže potkat. Dost často je o opaku přesvědčí až to, když k tomu dojde. A nemusí to být pouze tím, že si omylem soubor smažou, ale také chybou hardwaru (typicky poškozením datového úložiště), ransomwarovým útokem, odcizením notebooku atd. Naštěstí díky novému softwaru, hardwaru a službám je zálohování jednodušší, než kdy vůbec bývalo. Pojďme se podívat na několik dostupných způsobů.

Pravděpodobně jste slyšeli o bezpočtu různých metod zálohování, ale která z nich je pro vás ta pravá? A jaké soubory opravdu potřebujete zálohovat? Některým uživatelům stačí vybrané soubory, o něž nechtějí přijít, přetáhnout na jiné místo – a toto opakovat neustále dokola. Odpovědnější uživatelé však k tomu přistupují mnohem více pragmaticky. Pokud o zálohování uvažují, zjistí, že nejvhodnější je zálohovat na dvě samostatná místa, například do cloudového úložiště (Apple iCloud, Microsoft OneDrive, Google disk, Dropbox atd.) a na externí disk. To je totiž ochrání před mnoha hrozbami, včetně požárů nebo povodní, které na vašem místním úložišti nadělají pohromu.

Vše je to o osobních souborech

Začněme tím, co je zřejmé: co potřebujete zálohovat? V první řadě jsou to vaše osobní soubory. Je třeba si uvědomit, že operační systém v PC můžete přeinstalovat vždy a nainstalovat i programy, pokud váš disk selže, ale vaše osobní data jsou nenahraditelná. Proto je nutné zálohovat veškeré osobní dokumenty, fotografie, domácí videa a jakákoli další data v počítači. A pozor, protože fotografie a videa dnes tvoříme především smartphonem, potom byste měli zálohovat i toto zařízení. Jestliže jste navíc strávili hodiny pečlivým kopírováním zvukových CD nebo filmů z DVD, měli byste zálohovat i tyto soubory, abyste tak nemuseli činit znovu.

Záloha musí být mimo

Existuje mnoho způsobů, jak zálohovat data, od použití externího disku až po zálohování na vzdálené servery do cloudu. Každá metoda má slabé a silné stránky. Například zálohování na externí disk nebo do NAS úložiště je rychlé, ale pokud váš dům vykradou nebo v něm začne hořet, vaše záloha může být ztracena spolu s počítačem, což je, jako byste ji netvořili.

Zálohování přes internet vás chrání před jakýmkoli typem ztráty dat – selháním pevného disku, krádeží, přírodními katastrofami atd. Na druhou stranu tento způsob obvykle znamená pravidelné finanční platby (jejich výše se odehrává v závislosti na velikosti dat) a především první záloha může trvat mnohem déle, než by tomu bylo na externím disku – zvláště pokud máte mnoho souborů. Je třeba si také uvědomit, že data ukládáte na zařízení třetích stran. I když se jejich provozovatelé dušují, že jsou zabezpečená, tudíž je nikdo nemůže ukrást, a že samy společnosti je nemohou zneužít (protože je šifrují) nezbývá vám nic jiného, než jim věřit – nelze nijak ověřit, zda se tak skutečně děje.

Který způsob byste měli použít

V ideálním případě byste měli použít alespoň dvě metody zálohování – zde se tedy nabízí jak to lokální, tak onlinové. Jedna bude sloužit k lokálnímu uložení a druhá mimo domov. Místní zálohování je rychlejší, jednodušší a většinou levnější, a tak by mělo být vaší první linií obrany proti ztrátě dat. Pokud ztratíte soubory, můžete je rychle obnovit z externího disku. Neměli byste se však spoléhat pouze na místní zálohy.

Jak jsme již popsali, pokud váš domov shoří nebo někdo ukradne váš notebooku, přijdete o všechny soubory. Zálohování mimo domov nemusí být pouze prostřednictvím cloudových služeb. Můžete vytvořit zálohu na disk, respektive NAS, který je připojen přes internet a nachází se třeba v práci nebo u známého, případně v serverovně či datovém centru. Je to vlastně obdoba cloudových služeb, ale s tím rozdílem, že data ukládáte na své zařízení, a tudíž si budete 100% jisti, že k nim nikdo nebude moci. Navíc za něj nebudete muset platit měsíční zálohy a úložiště může být obrovské.

Onlinové služby s pravidelnou platbou

Velikost úložiště přitom hraje podstatnou roli. Dokumenty zpravidla nebývají velké, takže i když jich budete mít případně tisíce, nezaberou obrovské množství místa. V případě kvalitních fotografií a videí s vysokým rozlišením to už však neplatí. Snadno se tak může stát, že budete potřebovat uložit, respektive zálohovat desítky GB dat. Pokud byste tak chtěli učinit cloudovými úložišti bude to stát nemalé peníze. Většina těchto služeb jako je Microsoft OneDrive, Google disk, Dropbox poskytují nějaký ten GB zdarma, ale pokud byste chtěli alespoň 1 TB, potom musíte počítat v tisícikorunových řádech ročně.

Ať tak či tak, řešením by také mohlo být v tom, že na externí disk/NAS budete ukládat všechny osobní soubory a do cloudových jen opravdu ty nejdůležitější. Tím tak snížíte požadavek na velikost.

Automatizujte a hoďte starosti za hlavu

Všechno to může znít složitě, ale čím více automatizujete svůj systém zálohování, tím lépe. Nejenže prakticky eliminujete riziko ztráty, ale jakmile vše jednou nastavíte, nemusíte se o to již pravidelně starat. Stačí jednou za čas zkontrolovat dostupnou kapacitu, a to je prakticky vše. A pokud by k nějakému incidentu došlo, budete velmi rádi, že máte v záloze plán obnovy.

Zálohování na externí disk/NAS automatizujete prostřednictvím nějakého softwaru. Přímo ve Windows existuje nástroj Zálohování a obnovení. Můžete využít ten nebo vsadit na jiný: SyncBackFree, FreeFileSync, SyncFolders a další, jejich přehled najdete zde. Po spuštění stačí nastavit, co se má zálohovat a kam, vybrat frekvenci a případně donastavit další parametry, a to je vše. Nezapomeňte to samé učinit pro smartphone. V obchodu Google Play vyberte opět některou aplikaci pro zálohování a opět ji nastavte.

A co vy? Jakým způsobem zálohujete svá data? Dejte vědět v diskusi.