Přihlaste se k počítači vzdáleně, ať už jste kdekoli

Možnost připojit se ke vzdálené ploše počítače je skvělý způsob, jak v něm spravovat soubory, spouštět programy, pracovat s ním či hledat cokoli dalšího, co se v něm nachází, a to aniž byste u něj fyzicky museli být. Navíc se může hodit i v případech, kdy potřebujete pomoci s nějakým problémem – stačí nechat technika či kamaráda připojit a ten vám pomůže například odstranit problém.

Vlastníte-li PC s Windows (pouze edice Professional, Ultimate a Business verze), tak ten již v základu tuto funkci obsahuje – vyhledejte si ve Start menu připojení ke vzdálené ploše. Jestliže vám tato funkce nevyhovuje nebo toužíte po pokročilé verzi, zkuste programy z našeho výběru.

Nabízí sdílení obrazovky a přístup ke vzdálené ploše počítače. Sází především na jednoduchost a intuitivnost celého procesu připojení k požadovanému počítači. Běžet musí na každém z počítačů, které se mají propojit. Následně je třeba zadat vygenerované a zobrazené ID a heslo na obou zařízeních. V nastaveních lze vybrat, zda má dotyčný jen sledovat aktivitu, nebo může na ploše provádět různé úkony. Součástí programu je i hlasová a textová komunikace.

Informace o programu Operační systém: iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,8 MB).

Jeden z nejpoužívanějších programů tohoto druhu. Hlavními klady jsou univerzálnost a jednoduché ovládání. Nemusí se instalovat, funguje i bez pevné veřejné IP adresy. Je sestaven ze serveru a klienta (ten stačí mít na ovládaném PC). Po spuštění klienta nebo plné verze je uživateli přiděleno ID a heslo. Informace stačí následně poslat tomu, koho si uživatel zvolí jako správce PC. Navíc po registraci nabízí možnost mít v rozhraní všechna spravovaná PC. Funguje jak na místní síti, tak přes internet. Zdarma dostupná verze je omezena na 5 minut ovládání při každém připojení.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Windows Phone, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (25,5 MB).

Jedna z nejrychlejších a nejbezpečnějších aplikací pro vzdálené ovládání PC na světě. Umožňuje získat přístup ke všem programům, dokumentům a souborům uloženým v PC odkudkoliv, aniž by bylo nutné data svěřit do cloudu. Vše, co stačí udělat, abyste mohli začít, je stáhnout a spustit soubor – není vyžadovaná žádná konfigurace. Spojení je vytvořeno díky zadání unikátního kódu, který obdržíte.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Král mezi aplikacemi pro přístup a ovládání PC ze systému Android a iOS. Díky tomuto programu se k počítači připojíte kdekoli – nejprve se však do Chrome ovládaného PC musí doinstalovat doplněk a spárovat pomocí tzv. PIN. Následně v zařízení s Androidem či iOS vidíte všechny počítače a jedním ťuknutím se můžete připojit. Vítáme možnost pracovat i s více plochami PC (pokud je má), na druhou stranu nepřenáší soubory a nelze s ním chatovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,3 MB).

Chcete-li se prostřednictvím tohoto programu připojit ke vzdálenému počítači, stačí zadat identifikační kód počítače a heslo, které získáte od druhé strany. Supremo rovněž podporuje přenos souborů, textový chat a umožňuje evidovat počítače, které například spravujete pro svoji rodinu či známé a ke kterým často přistupujete. Identifikační kódy jsou automaticky generovány pro každou relaci. Mezi další vlastnosti patří možnost omezení přístupu IP/ID, podpora proxy a další.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,5 MB).

Dříve téměř bezkonkurenční program na ovládání vzdáleného počítače přes síť. Bezplatná verze plně postačuje na zobrazení pracovní plochy vzdáleného počítače a jeho základní ovládání po síti. I VNC se skládá ze dvou částí nazvaných Server (musí být na PC, který má být ovládán) a Viewer (musí být tam, kde je zapotřebí se vzdáleným strojem pracovat). Existuje i v placené verzi se šifrováním, přenosem souborů a dalšími funkcemi.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Unix, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,4 MB).

Zprostředkuje přístup k PC na dálku pomocí internetu i místní sítě. Lze s ním přenášet data, vést rozhovory, obsahuje funkci pro vedení rozhovoru, automaticky obnovuje odpojená spojení, podporuje více monitorů a NAT, spojení je šifrováno, instaluje si vlastní videoovladač a lze v něm optimalizovat připojení podle rychlosti linky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Zdarma dostupné řešení pro ovládání až 30 PC na dálku přes internet či domácí síť. Má zabudovanou podporu metody uchop a pusť (oknem tak lze „podávat“ soubory), obsahuje souborového manažera, správce úloh, chat, mapování sítě či možnost vzdálené instalace. Tato odlehčená verze neobsahuje správce PC a neumí zaznamenávat dění na ploše do videa.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (41,6 MB).

Skládá se ze serverové (placená) a klientské části (zdarma). Ovládaný počítač nemusí mít veřejnou IP adresu. Umožňuje přenos souboru, má příkazový řádek, ovládání procesů, nahrávání, chat, zasílání zpráv, vypnutí a zapnutí počítače atd. Lze se s ním připojit i k více PC najednou. Přenos dat probíhá v šifrované podobě.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7 MB).

Nejprve je nutné provést na stránkách služby registraci. Tak získáte účet, kterým se připojujete k PC, kde je nainstalován tento klient. Do něj stačí zadat získané parametry z registrace účtu a to je vše. Ovládání PC se děje přes internetový prohlížeč, kde jsou všechny zavedené počítače k účtu uvedeny.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO