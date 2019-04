Programy pomohou s obnovením přihlašovacích hesel pro Windows i Mac OS X

Je nutno upozornit, že následující nástroje se pohybují na hranici etičnosti. V případě zapomenutí mohou totiž velmi pomoci, ale na druhou stranu jejich služby lze zneužít k hackingu počítače, a tak se někdo neoprávněný může dostat zadními vrátky do operačního systému a tím i k datům. I proto si dávejte pozor na svůj počítač a případně ho chraňte i jinak – šifrováním dat, fyzickým znepřístupněním.

Populární obnovovač hesel, který můžete použít k nalezení hesla k účtům systému Windows. K dispozici je pro více operačních systémů. Pracuje se s ním v příkazovém řádku a je připraven především pro zkušené uživatele. Placená verze má výhodu v tom, že je přímo připravena pro konkrétní systém a obsahuje sadu obvykle používaných hesel.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Heslo neobnovuje, ale odstraní ho. To znamená, že to původní, vaše zapomenuté, zcela smaže. Je to takový reset nástroj. Následně si nastavíte heslo nové. Opět se spouští ze spustitelného média, které si vytvoří, podobně jako předchozí nástroj. Navíc nevyžaduje žádné hlubší počítačové znalosti, a tak se snadno ovládá.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pracuje z bootovacího disku)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (16,5 MB).

I tento program si vytvoří spouštěcí médium (USB či optický disk). Pyšní se tím, že pracuje velmi rychle, a to rovnou na úrovni BIOSu počítače. Při spouštění dočasně změní obsah jádra Windows, to potom umožňuje zadat něco jako dočasné heslo. Potom ke svému uživatelskému účtu vložte heslo nové (musíte tak ovšem učinit z jiného než svého účtu). Při dalším startu Windows bez tohoto nástroje již použijete nové heslo. Zdarma dostupná verze nefunguje se 64bitovými verzemi systémů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pracuje z bootovacího disku)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18 KB).

Na rozdíl od jiných programů vyžaduje přístup k Windows pod účtem správce. Díky tomu se hodí k použití na strojích, kde potřebujete obnovit jiný účet než ten, který aktuálně používáte. Zároveň musíme dodat, že na použití je trochu složitější než předchozí programy. Na druhou stranu hesla umí obnovit i do 10 sekund. Spouští se přímo z Windows a umí obnovit i hesla z programů (třeba skryté za hvězdičkami).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,9 MB).

I tento program musí být spuštěn z optického disku nebo USB flash disku. Obsahuje mnoho různých nástrojů, z nichž jeden je určen pro obnovení hesla. Pracuje tak, že původní heslo může smazat zcela, anebo nastavit jiné. Je jen na vás, který způsob využijete. Je určen spíše pro zkušenější uživatele, protože se ovládá z příkazové řádky. Na druhou stranu většina se odehrává pouze stisknutím vybrané klávesy. Hesla obnovuje i z dalších programů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (151 MB).

Rychlá a snadná aplikace pro obnovu hesla. Nevyžaduje přístup z Windows, ale vytvoří si linuxovou distribuci (Live CD postavené na Linux Slax) a po nastartování PC jde zjišťovat heslo pro přístup do Windows. Potom stačí spustit aplikaci, která bez potíží vytáhne heslo z operačního systému Windows. Heslo o 8 znacích umí obnovit do 4 minut. Heslo z Windows 10 rozlousknout ale neumí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (jde o živou distribuci)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,4 MB).

Jeden z nejrychlejších nástrojů nejen v našem přehledu. Nevyžaduje žádné přístupy k Windows z jiných účtů. Opět se vypaluje z ISO obrazu a spouští separátně mimo instalovaný operační systém. Po spuštění heslo smaže a vy následně máte možnost zadat nové.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pracuje z bootovacího disku)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18 MB).

Zřejmě nejsnadnější cesta pro reset hesla. Jde o efektivní nástroj, se kterým je radost pracovat. Vytvoří bootovací médium. Po spuštění vyberete verzi Windows k obnově (většinou se objeví pouze jedna) a následně seznam zavedených uživatelů. Vyberte toho požadovaného a resetujte heslo. Chválíme i možnost vytvořit z tohoto místa nového uživatele.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pracuje z bootovacího disku)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (65,9 MB).

I PCUnlocker bez větších problémů umožní odemknout jakýkoliv počítač s Windows, který je zabezpečen heslem. Jde o zaváděcí obraz, který lze uložit na optický disk nebo USB flash disk. Po jeho nabootování zobrazí všechny místní uživatelské účty a u nich je možné odstranit hesla. Pracuje s Windows 2000 až 10.

Informace o programu Operační systém: Windows 2000 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pracuje z bootovacího disku)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).