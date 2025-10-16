Videoportál YouTube měl výpadek, který zasáhl tisíce lidí po celém světě. Americká společnost Alphabet, která je vlastníkem platformy, už však problém odstranila. Nejvíce výpadků měla služba ve středu kolem 19:55 východoamerického času (dnes 01:55 SELČ), ale uživatelé začali problémy hlásit již dvě hodiny před tím. Kolem třetí hodiny ranní SELČ se již vše začalo vracet do normálu.
Problémy se projevovaly tak, že část uživatelů nemohla přehrávat videa na YouTube Music, YouTube TV ani na hlavní platformě. Příčinu problému ani jeho rozsah Alphabet neuvedl. Avšak podle serveru Downdetector, který výpadky na internetu monitoruje z více zdrojů, nahlásilo jen v USA potíže 366 172 uživatelů.
Tisíce lidí hlásily výpadky služby také v Británii, Kanadě a v Austrálii, ukázala data ze serveru Downdetector. Jeho čísla se opírají o hlášení uživatelů, skutečný počet zasažených uživatelů se tak může lišit.
Kanál YouTube začal fungovat v roce 2005. Zpočátku byl nezávislý, než jej v roce 2006 koupila společnost Google. Ta je nyní součástí skupiny Alphabet. Google za YouTube zaplatil 1,65 miliardy dolarů (v současném kurzu více než 34 miliard Kč).
