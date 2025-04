Část 1/3

Unavuje vás sledování reklam na YouTube? Potom si videa možná vychutnáváte bez přerušování, s možností stahovat je k offline sledování, a využíváte i další výhody, jako je přehrávání na pozadí, a jako bonus vítáte přístup k YouTube Music Premium. Jenže členství v YouTube Premium stojí měsíčně 209 Kč (první měsíc máte na vyzkoušenou zdarma). Je to málo, nebo hodně? Proto je na místě otázka: platilo by za Premium více lidí, kdyby bylo levnější? A to se právě možná snaží zjistit YouTube inovovanou verzí YotuTube Premium Lite.

Levnější a bez YouTube Music

Inovovanou proto, že YouTube již Lite verzi před nějakou dobou testoval. Levnější předplatné ve vybraných zemích (bez USA) se konkrétně objevilo již v roce 2023. V loňském roce se testování vrátilo a přišla inovovaná verze a testování začalo znovu. Jiná verze je aktuálně k dispozici v Austrálii, Německu, Thajsku a některým uživatelům z USA. Hlavní výhodou Lite verze se jeví její cena a dost možná paradoxně i to, že neobsahuje YouTube Music.

Možná se ptáte, co je na tom výhodného. Je to jednoduché. Někteří uživatelé namísto YouTube Music používají jiné služby jako Apple Music či Spotify, které jim vyhovují více, tak proč by měli platit za YouTube Music, které je napevno svázané s Premium, a přitom ho nepoužívají? A právě toto řeší předplatné YouTube Premium Lite.