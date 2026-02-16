Muskova síť X je částečně nedostupná. Lidé hlásí výpadky

Autor:
  14:49
Uživatelé od pondělní 14. hodiny hlásí, že se nemohou dostat na sociální síť X, dřív známou jako Twitter. Další si stěžují na zpomalený chod služby. Výpadek je poměrně masivní.

Hlášení výpadku sociální sítě x.com na serveru DownDetector | foto: DownDetector.com

Podle serverů, kam lidé nahlašují problémy s webovými stránkami a službami, nastaly problémy v pondělí kolem čtrnácté hodiny. Nyní, několik desítek minut poté, se problém stále nepodařilo vyřešit.

Podle hlášení se zdá, že by problém mohl postihovat jen Evropu, ale protože ve Spojených státech se teprve blíží ráno, tak je možné, že problémy se tam projeví později.

Problémy sítě x.com způsobují například to, že se vůbec nenačte hlavní stránka

Samotný provozovatel služby se zatím k problémům nevyjádřil.

Poslední menší problém x.com s dostupností nastal v lednu 2026, ale důvody tehdejšího výpadku jsme se nedozvěděli. Za předchozí nedostupnost v listopadu 2025 mohly problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně webů před různými typy útoků.

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT
Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

KVÍZ: Znáte technologie, které vám pomohou v krizové situaci?

Záchranáři ve waleském městě Rhyl evakuují obyvatele ze zaplavených domů. (5....

Poradili byste si při mimořádné situaci? Víte, jak vám může pomoci technika a kdy se na ní naopak nebudete moci spolehnout? Vyzkoušejte si náš kvíz, který vám ukáže, jak na tom jste.

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

