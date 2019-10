Aplikace pro spolupráci v týmu zakotvila v Česku. V Praze najala vývojáře

Wrike má zatím celosvětově sedm poboček, z nichž dvě otevřela letos. Jednu v Tokiu a druhou právě v Praze. Ta by měla fungovat jako středoevropský hub pro rychle rostoucí tým zajišťující výzkum a vývoj platformy. Do tří let by měla pražská pobočka podle tvrzení zástupců firmy zaměstnat 250 lidí.



Základní obrazovka aplikace Wrike

Wrike patří mezi aplikace jako je Slack, Asana nebo Trello, které usnadňují spolupráci v rámci i napříč týmy. Zatím patří mezi ty méně známé, ale ve svém portfoliu se už chlubí takovými uživateli, jako je Airbnb, americký řetězec TGI Fridays nebo Tiffany & Co.

Pro maximálně pětičlenné týmy je v základní nabídce používání aplikace zdarma. Software do jisté míry dokáže automatizovat práci a pracovní postupy, které se opakují. Nabízí také integraci většiny potřebných nástrojů od Adobe Creative Cloud až po Salesforce a NetSuite.

Firma Wrike byla založena v roce 2006 Andrew Filevem. Sídlo má v San Jose v USA.