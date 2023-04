Úžasné funkce Wordu. Možná budete litovat, že jste je neznali dříve

Aplikace Word má obrovské množství funkcí. Při každodenních rutinách není zapotřebí je všechny znát. Občas se však může hodit vyzkoušet si nějaké nové, můžete tak objevit takové, které se stanou každodenní součásti vaší práce.

1. Rychlé části

Nástroj Rychlé části lze použít k vytváření, ukládání a opakovanému používání částí obsahu, včetně automatického textu, vlastností dokumentu (například názvu a autora) a polí. Tyto znovu použitelné bloky obsahu se nazývají stavební bloky. Automatický text je běžný typ stavebního bloku, který ukládá text i grafiku. Díky tomu lze zpracovat a uložit věci, jako jsou úryvky textu, podpisy, tabulky atd. Kdykoliv je budete potřebovat, můžete je snadno vložit na pár kliků myši.

Máte-li připraveno něco k vložení do stavebního bloku, potom postupujte takto. Označte myší, co do něj chcete vložit. Přejděte na záložku Vložení a na pravé straně klikněte a otevřete volbu Rychlé části. Následně vyberte Uložit výběr do galerie rychlých částí. Pojmenujte část, přidejte popisek, případně další podrobnosti a uložte kliknutím na OK. Budete-li chtít uložené použít, přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit, a klikněte na Rychlé části a v menu vyberte tu, kterou chcete vložit.