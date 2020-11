Tahák: 20 klávesových zkratek, o nichž jste možná neměli ani potuchy

Řešení pro složité heslo

Používáte-li pro přihlášení do systému složité uživatelské heslo, nebo naopak v něm máte písmena Y či Z a nejste si jisti, které je to aktuální na zvolené klávesnici (často se na ní zaměňují), potom se vám bude hodit tato klávesová zkratka. Prostřednictvím podržením Alt + F8 v přihlašovacím dialogu do PC místo hvězdiček zobrazíte znaky.