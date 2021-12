Jsou Windows 11 zdarma? Jak Microsoft vydělává peníze na vývoj OS

Nejenže tak velká společnost jako je Microsoft musí z něčeho žít, ale její investoři mají enormní zájem na obchodních aktivitách vydělávat nemalé peníze. Proč by tedy něco jako je operační systém, tak robustní software, umožnil na stávající počítače instalovat zdarma? To přece nedává smysl. Ale dává, peníze totiž pocházejí z jiných příjmů.

OEM a licenční klíče

Cena licence Windows 11 Home

Tak za prvé, Windows 11 nejsou k dispozici zdarma. Přestože společnost umožnila uživatelům upgradovat své počítače z Windows 10 na Windows 11 zdarma, nikdy nepřestala prodávat licence na nový operační systém. Jedenáctky si tak můžete koupit jako jakýkoliv jiný software. Vzhledem k tomu, že nejlevnější edice startuje na cenovce tří tisíc korun, Microsoft na tom rozhodně vydělává slušné peníze.

Opravdu velké peníze však plynou z prodeje licencí Windows podnikům, které se prodávají ve velkém, pro podnikové sítě s tisíci počítači. Tyto smlouvy Microsoft sjednává přímo se svými největšími zákazníky. Kromě těchto způsobů Microsoft také prodává OEM licence Windows 11. Většina nových počítačů, notebooků a podobných zařízení, která si koupíte v obchodech, je dodávána s předinstalovanými Windows 11.

I když si možná myslíte, že systém máte zadarmo, pravdou je, že to tak není. Výrobci za instalované licence společnosti Microsoft platí. Tyto licence se nazývají OEM (Original Equipment Manufacturer) a jsou vázány na produkty, na kterých jsou nainstalovány. Jinými slovy, pokaždé, když si koupíte nové zařízení s předinstalovanými Windows, koupíte si novou licenci Windows, ačkoli jste ji již měli na svém starém počítači. Microsoft tak vydělává peníze s každým novým počítačem, který se prodá s Windows 11.

A musíme poznamenat, že tento nový operační systém donutí/donutil k obnově počítačů ještě více uživatelů, protože vyžaduje specifickou hardwarovou konfiguraci, kterou řada starších PC nedisponuje. Především jde o přítomnost čipu TPM 2.0. Jeho absence brání oficiální instalaci na počítače s procesory staršími více než 5 let. Docela mistrovský plán, jak prodat více nových počítačů s Windows 11 a zpoplatnit licence. Co říkáte?

Tři nula pro Microsoft, a protože Windows 11 chce také zvýšit prodeje Surface, konvertibilních zařízení 2v1 designovaných, tedy vyráběných pro společnost Microsoft, máme tu další ukázku hezkého příjmu. S každým prodejem totiž získá odpovídající ziskovou marži. Jinými slovy, nemusí sám sobě platit za licenci Windows 11, ale o tyto ušetřené peníze si zvýší zisk.

Příjmy z celého ekosystému

Operační systém, to není jen software, který spouští počítač či notebook s uživatelským rozhraním. Je v něm integrováno mnoho dalšího. Ať už jde o programy, služby, práci s osobními daty či provize z prodeje něčeho jiného. A na tom všem se dá vydělávat. Druhotně vydělávat, a přitom příjmy z tohoto druhu podnikání mohou několikanásobně převyšovat ty z prodeje licencí.

Již jen samotným používáním Windows společnosti Microsoft generujete peníze a ani o tom nevíte.

Microsoft Office a předplatné Office 365

Mnoho nových počítačů je dodáno s předinstalovanými aplikacemi Microsoft Office. Máte přibližně měsíc na to, abyste si je vyzkoušeli, a potom budete požádáni koupit si licenci nebo předplatné. Mezi staromilci se najde jen málo uživatelů, kteří na to nekývnou, respektive kteří si rovnou nekoupí novější verzi obsahující řadu vylepšení nebo neprodlouží předplatné.

Microsoft Office 365 není zadarmo

Dalším velmi dobrým krokem bylo propojit kancelářský balík s cloudovým úložištěm OneDrive. Jeho svázání s Office s sebou nese řadu výhod (např. integrace úložiště pro dokumenty), ale také možnost zpoplatnit využívání této služby pro ukládání různých souborů. Ve Windows 11 se tak nachází systémová aplikace OneDrive, která běží na pozadí.

Dobrou zprávou je, že služba je zdarma. Špatnou zprávou je, že je zdarma, pouze pokud nevyužijete veškerý svůj volný základní prostor. Toho volného místa není tolik, a tak brzy zjistíte, že budete potřebovat více. V tu chvíli Microsoft začíná vydělávat peníze: Microsoft vám nabídne placenou variantu formou měsíční/roční platby. Navíc pro vás má i výhodný bundle v podobě Office 365 s OneDrivem.

Cena za Microsoft Office + OneDrive

Reklamy, vyhledávání a vaše data

Pryč jsou časy, kdy používání systému Windows nepředstavovalo riziko ztráty našeho soukromí. S uvedením Windows 8, zejména potom s Windows 10 začal Microsoft shromažďovat velké množství dat uživatelů (s jejich (ne)souhlasem) pro komerční účely, zobrazování personalizované reklamy či možnost z nich těžit cenná data. S Windows 11 to není jinak.

Celý operační systém Windows 11 je prošpikován reklamami. Jejich hlavním účelem je samozřejmě generovat příjmy Microsoftu. Nevíme, kolik jim to přináší, ale pokud by jim nevydělávaly, společnost by tyto praktiky jistě nepoužívala. Windows 11 tak zobrazují reklamy na různých místech a vy ani možná netušíte, že jde o reklamy. Tak například nabídka Start obsahuje předinstalované promované aplikace třetích stran. Za jejich zahrnutí do Windows dostává Microsoft od jejich producentů zaplaceno. Dále se zobrazují v Průzkumníku Windows, na hlavním panelu, centru akcí nebo na zamykací obrazovce.

Zamykací obrazovka plná reklam

Dobrá věc je, že můžete všechny tyto reklamy zakázat a už je nikdy neuvidíte. Přestože například reklamy na uzamykací obrazovce nejsou tak invazivní nebo otravné jako reklamy zobrazené v nabídce Start nebo v Průzkumníkovi souborů, jde stále o reklamy.

Pokud používáte vyhledávání v systému Windows 11, pravděpodobně také použijete Bing, protože všechna vyhledávání nejen na webu, ale také v systému pohání Bing, a ten patří Microsoftu. Jeho prostřednictvím vám společnost zobrazuje reklamy na základě vašich vyhledávání.

Nemalým problémem je i ochrana soukromí a uživatelských dat. Přestože po samotné instalaci nebo po prvním spuštění systému máme možnost si vybrat, jaká data chceme s Microsoftem sdílet, a která nikoliv. I kdybychom vše zakázali, stále existují způsoby, kdy data dobrovolně předáváme a nevíme o tom. To je i příklad browseru Edge, platformy Microsoft Teams či nového panelu s widgety. Tento nový panel je nabitý osobními informacemi o našich zájmech. Na první pohled se zdá, že ho Microsoft používá k tomu, aby nám ukazoval novinky a relevantní informace které nás zajímají, ve skutečnosti vše, co si nastavíte nebo přečtete, je přiřazeno k vašemu osobnímu ID a bude použito pro komerční účely.

Něco podobného se děje také v Edge. Nový internetový prohlížeč Microsoftu se rozhodl být Google Chrome bez Googlu, aby zabránil internetovému gigantovi v dalším shromažďování dat o nás, ale ve skutečnosti jediné, co udělal, bylo to, že vyměnil vyhledávač Google za Microsoft Bing. Jde o stejného démona, jen s jinými rohy.

A nesmíme zapomenout ani na platformu Microsoft Teams, sloužící ke spolupráci a vedení videohovorů, který je standardní součástí Windows 11. I tato platforma také tvoří cenný zdroj dat, která generují její uživatelé.

Microsoft Store a bloatware

Když už jsme u aplikací, tak ani některé další, které se nacházejí v systému, nejsou žádnými andílky. Jednou ze základních součástí Windows je Microsoft Store. Obchod, ze kterého si můžete stáhnout a nainstalovat různý software jak od Microsoftu, tak od třetích stran. Některé aplikace a hry z portálu jsou zdarma, ale existuje také mnoho z nich, které stojí peníze. Když si koupíte novou aplikaci, hru nebo film z obchodu Microsoft Store, společnost získá svoji provizi, protože vývojáři třetích stran jsou povinni platit společnosti Microsoft podíl ze svých příjmů z obchodu. Podobné je to s herní platformou Xbox, respektive Xbox Game Pass.

Microsoft Store vydělává na provizích

Jako by s příchodem Windows 10 společnost Microsoft navždy zapomněla na myšlenku nabízet operační systém bez bloatwaru (nechtěného softwaru). To je také důvod, proč je hra jako Candy Crush stále součástí i Windows 11. Microsoft přibalováním softwaru třetích stran získává peníze od vývojářů, každá z těchto aplikací a her, které jste si nevyžádali, znamenají pro společnost z Redmondu nějaké dolary. Není to sice skvělé pro uživatele, ale skvělé pro Microsoft. Naštěstí už celou řadu z nich lze odinstalovat. Ale nebylo tomu tak dříve, to se začalo měnit až postupnou evolucí Windows 10.