Zálohování ve Windows se moc nepovedlo, stále svádí k „ruční práci“

Měla to být velká bomba. Po letech ignorování společnost Microsoft v loňském roce na podzim přišla s novou vychytávkou, která po vzoru jiných operačních systémů má za úkol zálohovat vybrané uživatelské součásti operačního systému. Při přeinstalaci nebo přechodu na nový počítač by komponenty potom měla zálohované, respektive systém uvést do stavu, v jakém se nacházel před tím (než jste ho opustili). Ovšem chyba lávky.

Windows Zálohování je služba, která se stala nedílnou součástí operačního systému, a tudíž nelze odinstalovat, slibuje jak ve Windows 10, tak 11 pohodlné řešení k zálohování systému a dalších součástí. Ať už jde o vybrané složky, motivy vzhledů, nastavení či přihlašovací údaje. V konečném výsledku by měla pomoci při přeinstalaci operačního systému a přechodu na nový počítač.

Cílem této novinky je postupně nahradit a odstranit starší způsob zálohování (službu Zálohování a obnovení), který je v systému letitý a rozhodně nevyhovuje dnešním standardům. Navíc má umožnit bezstarostný proces – prostě ulehčit a oprostit se od ruční konfigurace systému.

Hlavní funkce Windows Zálohování