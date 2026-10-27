1. Jak otestovat výkon PC skrytým nástrojem
K měření výkonu počítače slouží benchmarky. Sáhnout lze po Cinebench, CrystalDiskMark, 3DMark nebo dalších včetně těch neplacených. Ovšem věděli jste, že Microsoft zabudoval jeden přímo do operačního systému? Nazývá se WinSAT (Windows System Assessment Tool) a nachází se ve Windows od verze Vista. Během několika sekund dokáže otestovat výkon hardwaru PC. Nejde o náhradu za specializované benchmarky, ale pro rychlou kontrolu stavu slouží více než dobře.
Spouští řadu syntetických testů, které měří výkon procesoru, paměti RAM, úložiště, grafiky plochy a 3D grafiky. Každá komponenta získá své vlastní skóre a výsledky se ukládají jako podrobné XML soubory s nezpracovanými metrikami, jako je datová propustnost disku a šířka pásma paměti. Možná si vzpomínáte na Index uživatelské zkušenosti s Windows (WEI), jednoduché skóre od 1,0 do 9,9, které se zobrazovalo v Ovládacích panelech. Motorem za tímto skóre byl právě WinSAT.
Společnost Microsoft rozhraní WEI odstranila od verze Windows 8.1, částečně proto, aby prosadila myšlenku, že všechny systémy třídy Windows 8 běží „stejně dobře“ bez ohledu na hardware. Skóre se navíc dalo zmanipulovat – XML soubor bylo možné upravit. Nástroj ve Windows však existuje dále. Otevřete příkazový řádek, nebo terminál jako správce a zadejte „winsat formal“. Výsledky testu potom mohou být například základem pro vyhodnocení, zda není čas na nějaký upgrade komponent a ukládají se jako XML soubory v C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore.