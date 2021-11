Windows XP má za sebou 20 let existence, stále to ale nemá „za sebou“

Dvacet let po oficiálním uvedení Windows XP na trh, je tento operační systém nejen stále populární, ale stále považován za jeden z největších úspěchů společnosti Microsoft. V říjnu letošního roku si Windows XP stále udržoval větší podíl na trhu než jeho nástupce Windows Vista. Hrubé odhady naznačují, že aktuálně je po celém světě v provozu více než dvě miliardy počítačů. To by znamenalo, že devět milionů počítačů nadále používá dvě dekády starý operační systém.

Aktuální podíl Windows XP Podle posledních údajů Statcounter, Windows XP stále používá 0,53 % uživatelů. Operačnímu systému Windows přitom patří 75,18 % trhu s desktopy.

V dubnu 2009, kdy skončila běžná podpora Windows XP, stále tento systém pracoval na obrovském množství počítačů. Podle dostupných dat ho používalo 75 % počítačů se systémem Windows a asi 19 % uživatelů stále XP používalo, i když mu v roce 2014 skončila rozšířená podpora zabezpečení.

Společnost Microsoft této verzi poskytla další podporu zabezpečení v několika speciálních případech, např. pokud šlo o vojenské použití, a to konkrétně do roku 2019. To je neuvěřitelná osmnáctiletá podpora od prvního vydání. Co způsobilo, že Windows XP exceloval a co se Microsoft za dvě dekády od jeho vydání naučil?



Vzestup Windows XP

Windows XP byl uveden na trh 25. října 2001, během zlatého věku Microsoftu, kdy společnost dosahovala dosud nejvyšších příjmů, dominovala trhu s PC a ve válkách internetových prohlížečů s Internet Explorerem získala silný náskok před Netscape (ten dominoval v devadesátých letech). Xpéčka těžila z toho, že přišla v době, kdy si svůj první osobní počítač začalo kupovat čím dál tím více lidí.



Osobní a firemní počítače k uživatelům dorazily s kompletní předinstalovanou sadou softwaru od Microsoftu a byly připraveny ihned k použití. Výsledkem bylo, že operační systém Windows mnoha uživatelům zprostředkoval první pracovní návyky s počítačem, které de facto definoval. Windows XP, postavený na jádru velmi úspěšného operačního systému Windows NT (který byl základem pro Windows 2000), poskytl rozhraní a možnosti, které poprvé vypadaly a působily stejně, ať už byly používány doma nebo v práci.



Stanovení priorit potřeb uživatelů tímto způsobem představovalo pro Microsoft zlomový okamžik a byl klíčovou složkou dlouhé vlády XP. Microsoft ve Windows XP přišel s několika inovacemi – včetně zavedení platformy Microsoft Error Reporting. Dřívější verze Windows byly nechvalně známé díky takzvané „modré obrazovce smrti“, která se objevila, když systém narazil na chybu. V XP byla nahrazena malým vyskakovacím oknem pro shromažďování dat o chybě a jejich odeslání programátorům Microsoftu, aby mohli dále svůj software vylepšovat.

Protože původní „modrá obrazovka smrti“ z Windows NT by byla pro většinu uživatelů do značné míry nesmyslná, nová verze této obrazovky obsahovala emotikon smutné tváře a QR kód pro odstraňování problémů. Po uvedení Windows XP vydal Microsoft také Visual Studio .NET, softwarovou sadu sloužící k tvorbě nových programů pro Windows. To spojilo všechny jejich vývojářské nástroje pro různé programovací jazyky, včetně Visual C++ a Visual Basic, a nový „objektově orientovaný“ jazyk C# – konkurent populárního jazyka Java. To byl další důkaz měnících se postojů v Microsoftu. Společnost se soustředila na upřednostňování uživatelů. To však nevydrželo.

Zrodil se Whistler

Ale zpět k začátkům Windows XP. Na počátku 90. let Microsoft začal pracovat na operačním systému nové generace nazvaném Windows NT, který by za sebou nechal kořeny Microsoftu založené na MS-DOSu. Obsahoval zcela nové jádro a další technologie, díky kterým byl velmi stabilní a spolehlivý. Na začátku NT trápilo to, že byl příliš náročný na hardware, a tak ne vždy dobře fungoval na běžném PC (méně výkonném) pro spotřebitele. I proto ho Microsoft zamířil na profesionální a serverové trhy. S Windows 2000 společnost Microsoft téměř přinesla NT na spotřebitelský trh, ale nakonec se rozhodla ho odložit a místo toho vydala Windows Millennium Edition (Me). Společnost však věděla, že přechod na NT je nevyhnutelný.

Windows Me (stejně jako předtím Windows 95 a 98) běžel na technologii přenesené z MS-DOS, díky které byl náchylný k častým velkým pádům. Poté, co Windows Me v roce 2000 neuspěl se Microsoft rozhodl dodělat prototyp nazvaný „Whistler“, který nakonec změnil název na Windows XP. Podle Microsoftu „XP“ znamenalo „experience – zkušenost“ přičemž se zavázala, že se zaměří právě na uživatelskou zkušenost.

Na rozdíl od předělu mezi operačními systémy jako Windows 95 a NT 4.0 (nebo Windows Me a Windows 2000), XP měl sjednotit spotřebitelské a profesionální Windows produkty Microsoftu pod jednu značku, i když ve dvou různých edicích.



Systém Windows XP Home Edition, zaměřený na spotřebitele, se prodával za 199 USD (nebo 99 USD v případu upgrade). A Windows XP Professional stál 299 USD (v případu upgrade 199 USD). Na dnešní ceny by stály asi 307 USD (v přepočtu 6 800 korun), respektive 461 USD (v přepočtu 10 200 korun). Windows XP pro svůj běh vyžadoval procesor alespoň s taktem 233 MHz, 64 MB RAM, 1,5 GB volného místa na pevném disku a grafickou kartu, která podporovala rozlišení alespoň 800 × 600 pixelů.

Grafický vkus

Windows XP přinesl do Windows pastvu pro oči ve velkém stylu a znamenal první významný odklon od klasického šedého motivu Windows představeného ve Windows 95. Díky vizuálnímu stylu zvanému Luna se Windows XP ve výchozím nastavení nastavil na barevný design, který obsahoval modrý hlavní panel se zeleným tlačítkem Start, modrými záhlavím oken a jasně červenými tlačítky „X“ pro zavření.

Aby Microsoft navázal na barevné schéma, zvolil jako výchozí obrázek na pozadí plochy XP fotografii (s názvem „Bliss“) mírného travnatého kopce s modrou oblohou posetou mraky. Bývalý fotograf National Geographic Charles O’Rear pořídil fotografii poblíž Napa Valley v Kalifornii v roce 1996. Dnes je kopec pokryt vinicí.



Výhled na kopec, který proslavil Windows XP

Ačkoli někteří uživatelé kritizovali nové téma slovy, že vypadá jako hračka od Fisher-Price, díky novému systému vizuálního stylu ho bylo možné snadno změnit. Existovalo dokonce téma „Classic“ podobné Windows 2000. V dalším vylepšení přinesl Windows XP vyhlazení systémových písem, a to významným způsobem pomocí ClearType, které poskytovalo vykreslování subpixelů právě pro písma. Cílem bylo, aby písma vypadala lépe na LCD monitorech, které se v té době začaly více používat.



Windows XP také obsahoval sadu nových barevných ikon se zaoblenými rohy, hladkými přechody a větší barevnou hloubkou než obvykle. Poprvé mohly ikony Windows podporovat alfa kanál pro průhlednost a efekty vržených stínů. Celkově byl Windows XP pro Windows úžasným krokem vpřed, i když některé zaryté fanoušky neodradil od reptání.

Ikony Windows XP

Další nové funkce XP

Windows XP získal oproti předchozím verzím Windows desítky nových funkcí. Zde je jen hrstka těch nejzajímavějších:



nabídka Start se dvěma sloupci, která umožňovala připínání aplikací,

hlavní panel se naučil seskupovat okna aplikací pod jediné tlačítko,

rychlé přepínání uživatelů umožňující rychlou změnu uživatelských účtů bez odhlášení,

miniatury v Průzkumníkovi Windows, které zobrazují náhledy obrázků a dalších dokumentů,

vyskakovací oznamovací zprávy „bubliny“ na hlavním panelu (pro běžné spotřebitele nové, ale známé z Windows 2000),

automatizované obnovení systému, které detekovalo systémové problémy a pomohlo při obnově po haváriích nebo selhání,

v oblasti sítí získal několik významných nových funkcí, jako je firewall, podpora wi-fi a sdílení připojení k internetu,

Windows Product Activation (WPA), která odrazovala od pirátství.

Windows XP navíc přinesl velké množství her z Windows Me a dalších předchozích verzí Windows. Obsahoval klasické hry jako Solitaire, Hledání min a Freecell a také novější Spider Solitaire, Hearts a 3D Pinball: Space Cadet. Dodáván byl s onlinovými hrami pro více hráčů, které byly původně uvedeny s Windows Me. I když Windows XP běžel na architektuře Windows NT, zachoval si zpětnou kompatibilitu s předchozími hrami Win32 pro Windows 95 a 98 a zároveň připravil cestu pro budoucí herní Windows s robustní podporou DirectX .

K úspěchu pomohly recenze

Systému pomohly i recenzenti. Jejich hodnocení bylo kladné. Vyčítáno bylo jen několik spíše drobností – problémy s ovladači, několik bezpečnostních otázek a obavy z nového aktivačního způsobu, který potenciálně vyžadoval opětovnou aktivaci, když se změnily určité hardwarové komponenty v konfiguraci. Pokud někdo neměl přístup k internetu, mohl zavolat na bezplatné číslo a aktivovat ho tímto způsobem.

Během dvou měsíců od vydání se po celém světě prodalo přes 17 milionů kopií Windows XP, přičemž prodejní rychlost převyšovala tu u Windows 95 a Me. V roce 2004 celkový počet dosáhl více než 210 milionů prodaných kopií. V průběhu let Microsoft prodával Windows XP v různých edicích – od Home Edition, Professional Edition a Windows XP Media Center Edition až po verzi pro tablety (Windows XP Tablet PC Edition) či 64bitovou architekturu (Windows XP Professional x64 Edition).

Přestože neexistují žádná oficiální čísla za celou dobu existence prodeje XP, odhady se pohybují někde mezi 500 miliony a miliardou prodaných kopií. Úspěch a stabilita Windows XP nakonec vyústila ve velkou loajalitu fanoušků v tento systém. Když nadešel čas, aby Microsoft představil novou verzi Windows, uživatelé se rozhořčili, a to vedlo k tomu, že Microsoft prodloužil podporu XP až do roku 2014. Není se čemu divit, Windows XP je stále jednou z nejlepších verzí Windows, která kdy byla vydána, a vždy bude mít své důležité místo v historii PC.



Poučil se Microsoft?

Úspěch Windows XP a následné neúspěchy jeho nástupců dávají technologickému sektoru mnoho ponaučení. Mezi ty hlavní patří – pokud to funguje, neopravujte to. V roce 2007 byl vydán Windows Vista – nástupce XP. Mnoho komentátorů ho považovalo za podřadný, nabubřelý a nepoužitelný systém. Navržen byl pro výkonné počítače, proto používání na starších počítačích (na kterých pohodlně běžel Windows XP) bylo frustrující. V roce 2009 se objevil Windows 7 a uživatele opět konfrontoval s masivními změnami, který zpočátku nutil uživatele počítačů s klávesnicí a myší pracovat ve stylu využívající tablety – zmizely i známé ikony a formát plochy.

Zdálo se, že prioritou Microsoftu není spokojenost uživatele. Až po vydání Windows 8 v roce 2012 se společnost vrátila ke svému uživatelskému paradigmatu. Následovala změna v podobě uvedení kontinuálně vyvíjeného systému Windows 10, což uživatelé přivítali. Microsoft se z toho však opět nepoučil a před několika týdny uvedl Windows 11. V něm uživatelům změnil podobu hlavního panelu, nabídky Start (bez možnosti návratu k původním verzím) a provedl dalších několik změn, které mají vliv na používání systému tradičním způsobem.

To však nemění nic na tom, že ikonickému Windows XP přejeme vše nejlepší k narozeninám!