Tipy Windows 10: lupa nově přečte text a kalkulačka se už neschová

1. Jak na čtení lupou

Významného vylepšení se dočkala aplikace Lupa. Ta kromě toho, že už nějakou dobu obsahuje řadu nastavení, má nově možnost také předčítat označený text. Slouží tak k převodu textu na řeč. Toto lze zatím využít pouze v Edge, Chrome, Firefoxu a textovém editoru Word či Outlooku a PowerPointu. K dispozici je i černý režim a tlačítka ovládání – pozastavení předčítání a přeskakování mezi větami. Když už zmiňujeme předčítání, tak se objevil lepší přirozenější hlas a předčítají se nyní celé věty, nejenom slova. Do nastavení se dostanete, pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Usnadnění přístupu a vlevo se přepnete do záložky Lupa.

2. Jak mít kalkulačku vždy na vrchu

Je to sice drobnost, ale pokud s aplikací Kalkulačka děláte často a vadím vám, že vám mizí, že se do ní musíte neustále přepínat, už tak nemusíte činit. Nyní si ji můžete připnout zcela nahoru – tedy bude vždy jako první okno a nic ji už nepřekryje. Funkci najdete, pokud spustíte Kalkulačku a pod záhlavím kliknete na ikonu se šipkou (vždy na vrchu). Nejenže bude vždy okno nad ostatními, ale zároveň se automaticky uchytí do pravého horního rohu obrazovky. Po uzavření aplikace musíte tuto funkci znovu aktivovat.

3. Jak přejmenovat virtuální plochy

Virtuální plochy ve Windows měly být odpovědí na ty, co se léta používají v Mac OS X. Nestalo se tak a dnes o nich většina uživatelů neví a jen málokdo je používá. Pokud vy ano, potom zbystřete. V jarní aktualizaci Windows jste se dočkali jednoho vylepšení. Nejde však o nic významného. Nepřibyla žádná funkcionalita, ale jen máte nyní možnost si každou virtuální plochu přejmenovat. To učiníte tak, že si zobrazíte úlohy (klikněte na hlavním panelu vlevo na ikonu vedle kolečka). Uvidíte úlohy a nahoře seznam ploch. Pokud kliknete na název plochy, máte možnost zadat nový název.

4. Jak efektivně využívat Poznámkový blok

Poznámkový blok je ve Windows základní textový editor. Jednou z jeho výhod je, že neuchovává různá formátování textu (kurzíva, tučnost, fonty atd.). Proto je oblíbený nejen u programátorů, ale také vývojářů a dalších skupin uživatelů. Tento dříve zcela jednoduchý program dostává s každou aktualizací další vylepšení. Možné už je například také zoomovat. Takže pokud podržíte klávesu Ctrl a budete otáčet kolečkem myši, máte možnost text přibližovat či oddalovat. Dalšími vylepšeními jsou v případě funkce Najít a Nahradit možnost obtékat text kolem – to znamená, že při vyhledávání proběhne nejprve od pozice do konce a pak od počátku do pozice kurzoru.

5. Jak odpovídat na notifikace ve smartphonu

Aplikace Váš telefon má také nějaká vylepšení. Ta se dotkla vzhledu a nově umí odpovídat na notifikace, které se objeví na telefonu, ne je pouze pasivně zobrazovat. Pokud jste dosud nepropojovali PC se smartphonem, už tak můžete pomalu začít činit, protože to nyní dává větší smysl.

6. Jak si aktivovat jiný kurzor u textu

Microsoft myslí také na uživatele mající nějaké obtíže. Tak například ti se zhoršeným zrakem nyní mohou nově využít jiný kurzor, který se objevuje v textovém editoru. Mohu si ho přizpůsobit. Klikněte na Start -> Nastavení -> Usnadnění přístupu a na levé straně se přepněte na záložku Textový editor. Aktivujte funkci Zapnout indikátor textového kurzoru. Vyberte si níže jeho velikost a dále případně změňte barvu – k dispozici jsou předvybrané, ale je možné definovat i vlastní. Zcela dole je potom možnost změnit tloušťku samotného kurzoru.