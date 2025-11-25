Microsoft připravuje verzi Windows na zatím neuvedené čipy

  7:00
Společnost Microsoft se poprvé chystá vydat speciální aktualizaci pro Windows 11, která bude určena specificky pro jeden druh procesoru. Připravovaná verze platformě „Bromine“ navíc umožní vstup dalšímu výrobci procesorů. Současná verze Windows 11 25H2 pro klasické počítače běží na platformě Germanium.

Novinka Samsungu s čipem Snapdragon X Elite se jmenuje Galaxy Book4 Edge. | foto: Samsung

Microsoft informoval o nové předprodukční verzi Windows s označením Windows 11 26H1. Je to verze Preview Build 28000 určená pro testovací komunitu Windows Insiders. Respektive ve verzi Canary, tedy takovou, která nabízí první verzi Windows pro testování mimo samotný Microsoft, jež má řadu nevychytaných chyb, na které se přijde právě díky vypuštění mezi omezenou veřejnou testovací komunitu.

Z toho vyplývá, že jak funkce, tak prostředí obsažené v těchto verzích nemusí být nikdy vydány, protože slouží jako zkouška různých konceptů a pro získávání zpětné vazby. Funkce se mohou v průběhu času měnit, být odstraněny nebo nahrazeny a nemusí být nikdy vydány mimo program Windows Insiders.

„Verze, které vydáváme v kanálu Canary Channel, představují nejnovější změny platformy v rané fázi vývojového cyklu a neměly by být považovány za systém, který by měl odpovídat nějaké konkrétní verzi systému Windows,“ vysvětluje Microsoft.

Stávající uživatelé od verze 26H1 nemají očekávat žádnou významnou změnu uživatelského rozhraní, případně funkčnosti, protože tato verze je primárně zaměřena na podporu ještě neuvedených procesorů postavených na platformě ARM.

Microsoft vstupuje tam, kde se už jednou spálil. Windows spojuje s ARM

Tedy na té, kterou využívá společnost Qualcomm při návrhu svých čipů Snapdragon X, na níž běží Windows pr ARM. Objevují se spekulace, které hovoří o tom, že by 26H1 mohl být šitý na míru zatím neuvedeným čipům Snapdragon X2 Elite a Nvidia N1X. To by znamenalo příchod dalšího výrobce procesorů do ekosystému Windows, byť jen do omezené verze, jakou zatím Windows pro ARM jsou.

Microsoft tak v podstatě chce dále rozšiřovat svou platformu Windows pro systémy běžícími na ARM, která má nabízet lepší poměr výkonu a energetické náročnosti, ale horší kompatibilitu se staršími systémy. Staví se tak přímo proti platformám jako jsou ChromeOS od Googlu nebo MacOS od Applu, které také sází na platformu ARM.

„Tato aktualizace obsahuje několik obecných vylepšení a oprav, jež zlepšují celkový zážitek uživatelů programu Insider, kteří používají tuto sestavení na svých počítačích. 26H1 není aktualizací funkcí pro verzi 25H2 a obsahuje pouze změny platformy pro podporu konkrétních čipů. Zákazníci nemusí provádět žádné akce,“ píše Microsoft.

Firma tak vysvětluje poněkud překvapivé označení H1. Stále tak zůstává klasické značení s koncovkou H2, které firma využívá k uvedení nových funkcí. Tyto aktualizace oficiálně vycházejí každý podzim daného roku.

To, že by měla novinka umožňovat přístup nových procesorů do Windows, sice Microsoft explicitně nepíše, ale mnozí to odvozují právě z části věty „obsahuje pouze změny platformy pro podporu konkrétních čipů“ v kombinaci s tím, že je to poprvé v historii Windows 11, co se objevuje verze H1. Ta by měla být oficiálně uvedena na jaře. Také nové čipy se mají objevit v první polovině příštího roku.

Tak trochu to připomíná rok 2024, kdy společnost Microsoft předčasně vydala verzi 24H2, aby do ní zabudovala podporu prvních čipů řady Snapdragon X.

Verze 26H1 také přichází brzy, aby poskytla stabilní základ pro nová zařízení Windows vybavená novými čipy ARM.

