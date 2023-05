Čtyři hacky, které potěší každého uživatele Windows

1. Jak uložit obrázek z webu do PDF

Uložit obrázek na zobrazené internetové stránce do formátu, ve kterém se nachází (např. JPG, PNG apod.), není v moderních browserech zas až takový problém. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat patřičnou volbu. Ovšem, co když byste si ho přáli uložit do formátu PDF? Lze na to jít pomocí nějakých online převodníků, ale proč, když to lze zvládnout snadněji a v jednom kroku. Následující postup si popíšeme v Chrome, ale podobné to bude i v konkurenčních prohlížečích.

Na obrázek, který chcete mít v PDF, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Otevřít obrázek na nové kartě. Přepněte se na tuto kartu a použijte klávesovou zkratku Ctrl + P. Otevře se dialogové okno pro tisk a v části Cíl vyberte volbu Uložit jako PDF. Následně níže klikněte na Uložit, vyberte místo, kam se má uložit, a máte hotovo.