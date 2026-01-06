Sílí tlak konkurence a Windows se tak dostává do otevřené technologické války, kde už nejde jen o výkon, ale o architekturu, AI a jasně definované cílové skupiny.
ARM a AI Windows pro novou elitu
Klíčovým bodem celé strategie je ARM architektura. Exkluzivní dohoda mezi Microsoftem a Qualcommem, která dlouho „brzdila“ vstup dalších výrobců, končí – a to zásadně mění situaci. Očekává se, že na přelomu let 2026 a 2027 vstoupí do hry nVIDIA ve spolupráci s MediaTekem, což může ekosystém Windows na ARM konečně rozhýbat podobně, jako to Apple zvládl se svými čipy řady M.
Zásadní událostí přitom bude už velká aktualizace Windows 11 označovaná jako 26H1. Ta se nebude točit kolem nových ikon nebo kosmetických změn, ale kolem hlubokých úprav jádra systému. Microsoft potřebuje optimalizovat Windows tak, aby dokázaly naplno využít NPU (Neural Processing Unit) – tedy specializovaný hardware pro výpočty umělé inteligence. Právě tady se bude lámat chleba.
Uživatelé ARM počítačů by totiž měli získat výrazný náskok. Zatímco klasické x86 stroje s procesory Intel a AMD si na plnou AI integraci počkají až na aktualizaci 26H2 ve druhé polovině roku 2026, ARM zařízení dostanou nové funkce dříve – o několik měsíců. Microsoft tím de facto potvrzuje, že Windows se mění v takzvaný „agentic OS“ – systém, kde uživatel neřeší aplikace, ale zadává cíle a úkoly AI agentům, kteří se postarají o zbytek.
Upřímně: bez ARM hardwaru tohle prostě nejde. A Microsoft to ví.