Windows 2026: nová fáze soupeření s Applem a Googlem

Autor:
Rok 2026 se rýsuje jako jeden z nejzásadnějších v novodobé historii Windows. Microsoft už dávno nedělá jen další „velký update“, ale přepisuje samotné základy platformy. Po nástupu Copilot+ PC a ARM notebooků v roce 2024 se ukazuje, že Windows stojí na prahu rozdělení na dvě jasně odlišné cesty.
Část 1/4

Sílí tlak konkurence a Windows se tak dostává do otevřené technologické války, kde už nejde jen o výkon, ale o architekturu, AI a jasně definované cílové skupiny.

ARM a AI Windows pro novou elitu

ASUS Vivobook S 15 je první notebook tohoto výrobce splňujíci podmíny formátu...

Klíčovým bodem celé strategie je ARM architektura. Exkluzivní dohoda mezi Microsoftem a Qualcommem, která dlouho „brzdila“ vstup dalších výrobců, končí – a to zásadně mění situaci. Očekává se, že na přelomu let 2026 a 2027 vstoupí do hry nVIDIA ve spolupráci s MediaTekem, což může ekosystém Windows na ARM konečně rozhýbat podobně, jako to Apple zvládl se svými čipy řady M.

Zásadní událostí přitom bude už velká aktualizace Windows 11 označovaná jako 26H1. Ta se nebude točit kolem nových ikon nebo kosmetických změn, ale kolem hlubokých úprav jádra systému. Microsoft potřebuje optimalizovat Windows tak, aby dokázaly naplno využít NPU (Neural Processing Unit) – tedy specializovaný hardware pro výpočty umělé inteligence. Právě tady se bude lámat chleba.

Uživatelé ARM počítačů by totiž měli získat výrazný náskok. Zatímco klasické x86 stroje s procesory Intel a AMD si na plnou AI integraci počkají až na aktualizaci 26H2 ve druhé polovině roku 2026, ARM zařízení dostanou nové funkce dříve – o několik měsíců. Microsoft tím de facto potvrzuje, že Windows se mění v takzvaný „agentic OS“ – systém, kde uživatel neřeší aplikace, ale zadává cíle a úkoly AI agentům, kteří se postarají o zbytek.

Upřímně: bez ARM hardwaru tohle prostě nejde. A Microsoft to ví.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

Windows 2026: nová fáze soupeření s Applem a Googlem

Nový Swift 14 AI s čipem Snapdragon X Elite

Rok 2026 se rýsuje jako jeden z nejzásadnějších v novodobé historii Windows. Microsoft už dávno nedělá jen další „velký update“, ale přepisuje samotné základy platformy. Po nástupu Copilot+ PC a ARM...

6. ledna 2026

Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Premium
Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85

„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“ S rostoucím počtem elektromobilů v rukou běžných řidičů – tedy nikoli technologických nadšenců – se...

6. ledna 2026

3,3 metru obrazové parády. Samsung představil nový Micro RGB televizor

Nový 130" Micro RGB televizor R95H

V Las Vegas se schyluje k zahájení veletrhu CES a tak přichází první novinky. Jako první se s nimi pochlubil Samsung a představil první 130" Micro RGB televizor na světě. A jak už to bývá, je však...

5. ledna 2026  11:01

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...

5. ledna 2026

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

5. ledna 2026

Česko je v zavádění technologií někde na začátku 18. století, říká architekt

Premium
Pohled do města budoucnosti

Digitální fasády, mluvící lampy i létající taxíky. Tak vypadá moderní město druhé půle 21. století očima architekta a šéfa Centra města budoucnosti Michala Postráneckého. Česko však zůstává v dobách...

4. ledna 2026

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

4. ledna 2026

Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Pokud plánujete v roce 2026 sledovat jen jeden astronomický úkaz, měly by to být srpnové Perseidy. Astronomové hlásí vzácnou shodu okolností: maximum nejoblíbenějšího roje roku nastane v noci, kdy...

3. ledna 2026

Rok 2026 bude rok chytrých brýlí. Jsou nenápadné a umějí toho stále více

Nové chytré brýle

V loňském roce jsme mohli vidět první krůčky nového trendu v podobě chytrých brýlí, které se velice přibližují vzhledu těch běžných. Už to nejsou těžké náhlavní soupravy, které nám přinesou celý...

3. ledna 2026

Před 100 lety se narodil George Martin, „pátý“ člen legendárních The Beatles

George Martin (druhý zprava) se členy skupiny Beatles v roce 1962

Říkalo se mu „pátý“ člen Beatles, ale jako hudební producent spolupracoval i s celou řadou dalších hvězd hudebního nebe, například s Eltonem Johnem nebo Michaelem Jacksonem či třeba s komikem Peterem...

3. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

vydáno 3. ledna 2026

SpaceX přesune své satelity z konstelace Starlink. Blíž k Zemi sníží riziko kolize

Satelit II. generace konstelace Starlink na oběžné dráze (ilustrace)

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident...

2. ledna 2026  6:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.