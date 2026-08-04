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Kdo pláče po starých Windows, musí se obrnit před dalšími změnami

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Ilustrační foto - Windows 11 | foto: Creative Commons

Ještě před dvaceti lety vypadal první den s novým počítačem a Windows téměř stejně u každého. Dnes je situace úplně jiná. Tehdy po spuštění následovalo stahování a instalace programů, jako byl použitelný přehrávač hudby a videa, archivátor, správce souborů, komunikační program, grafický editor a další. Teprve poté byl počítač připravený k práci.
Ilustrační foto - Windows 11

Zkuste si položit jednoduchou otázku: „Kolik programů jste si do svého počítače nainstalovali za poslední rok?“ Pokud nejste herní nadšenec, grafik nebo vývojář, možná to nebude ani jeden. Případně to bude jen několik málo aplikací. Přesto svůj počítač používáte každý den a nic vám nechybí. Co se tedy změnilo?

Odpověď je jednoduchá a přitom překvapivá. Windows se za posledních dvacet let posunul z role systému určeného ke spouštění lokálních aplikací do role platformy, která primárně zprostředkovává přístup ke službám. A právě ve chvíli, kdy se zdálo, že tato proměna je dokončena, začíná umělá inteligence měnit pravidla hry znovu.

Když počítač určoval software, který se do něj instaloval

Na přelomu tisíciletí byl počítač definován především tím, jaké programy obsahoval. Samotný Windows představoval jen základní prostředí, zatímco skutečnou hodnotu vytvářely aplikace třetích stran. Poslech hudby představoval Winamp, vypalování CD Nero Burning ROM, komunikaci obstarávalo ICQ nebo později Skype a pro správu souborů mnoho uživatelů nedalo dopustit na Total Commander. Dokonce ani otevření PDF nebo přehrání některých videí nebylo samozřejmostí a často vyžadovalo instalaci dalších programů nebo kodeků.

Upravená podoba hlavního panelu a nabídky Start ve Windows 11

Každý nový počítač byl vlastně prázdným plátnem, které si uživatel musel postupně vybavit podle svých potřeb. Není proto překvapivé, že instalační CD nebo DVD patřila k nejcennějším věcem, které měl majitel počítače doma uložené.

Cloud změnil pravidla, aniž by si toho většina uživatelů všimla

Tato proměna nepřišla jako jeden technologický skok, ale jako dlouhodobý posun napříč celým ekosystémem. Šlo o postupný přesun funkcí z lokálního počítače na internet. Na první pohled to může působit přehnaně, ale při reálném používání počítače je tento posun zřejmý. Když dnes někdo přechází na nový počítač, často mu stačí přihlásit se ke svému Google nebo Microsoft účtu. Kontakty jsou synchronizované. Dokumenty a fotografie čekají v cloudu. Historie prohlížení se obnoví. Hesla jsou uložená. Oblíbené stránky zůstaly na svém místě. Za několik minut pokračuje tam, kde na starém počítači skončil.

To je obrovská změna. Dříve byl nejdůležitější samotný počítač. Dnes je nejdůležitější účet. Funkce a aplikace operačního systému ustoupily do pozadí. V určitém bodě se internetový prohlížeč stal natolik schopným, že začal nahrazovat většinu běžných aplikací. Změnila se i ekonomika softwaru. Cloud řeší především dostupnost dat, zatímco webové technologie změnily samotný způsob, jakým jsou aplikace vytvářeny a doručovány.

Místo instalovaných programů dominují služby, které se aktualizují na straně poskytovatele a jsou dostupné z jakéhokoliv zařízení. Tento model odstranil potřebu instalací a zároveň sjednotil prostředí napříč operačními systémy. Windows, Mac OS i Linux v tomto světě hrají stále menší roli jako rozdílné platformy. Rozhodující je kompatibilita s webovými standardy.

Ani desktopové aplikace už často nejsou desktopové

Paradoxem současného stavu je, že mnoho aplikací, které uživatelé považují za klasický software, ve skutečnosti běží na webových technologiích. Nástroje pro komunikaci, produktivitu nebo hudbu jsou často zabalené webové aplikace založené na jádrech prohlížeče.

Hlavní panel a Start nabídka Windows 11

Tento přístup sice zjednodušuje vývoj a umožňuje jednotné chování napříč platformami, ale zároveň přináší i nevýhody. Spotřeba paměti a systémových prostředků bývá vyšší, než by odpovídalo jejich skutečné funkci, a hranice mezi webem a aplikací se prakticky vytrácí. Uživatel tak často nepozná, zda pracuje v nativním programu, nebo v okně, které uvnitř jen zobrazuje webovou stránku.

Zdálo se, že budoucnost patří výhradně webu

Rychlý internet, rozmach cloudových služeb a rostoucí schopnosti webových technologií vedly k přesvědčení, že desktopové aplikace postupně ztratí význam. Operační systém měl být jen spouštěčem prohlížeče a většina softwaru měla fungovat jako služba.

Tento model byl logický z pohledu správy, kompatibility i dostupnosti napříč zařízeními. Uživatelé nepotřebovali nic instalovat, vývojáři nemuseli řešit různé platformy a data byla dostupná odkudkoliv. Pak ale přišla umělá inteligence. Nástup generativní AI tuto představu začal postupně narušovat. První vlna AI nástrojů byla sice čistě webová, ale ukázalo se, že tento model má jisté limity.

AI začíná vracet význam operačnímu systému

Moderní AI už není jen textové rozhraní v prohlížeči. Pracuje s obrazovkou, mikrofonem, kamerou, lokálními soubory, systémovými notifikacemi a kontextem běžícího systému. Tedy se vším, co webový model tradičně omezuje.

Z tohoto důvodu se začaly objevovat desktopové aplikace AI nástrojů, které představují návrat k hlubší integraci s operačním systémem. Tento posun má ještě jeden důsledek. Operační systém, který se v éře webových aplikací zdál být spíše pasivní vrstvou, začíná znovu získávat strategický význam.

Ilustrační foto - Gemini

Funkce jako lokální AI akcelerace, práce s NPU jednotkami, hlubší integrace s hardwarem, systémové vyhledávání nebo kontextové funkce ukazují, že výkon a schopnosti zařízení opět hrají roli. Zatímco ještě nedávno byl důležitý především prohlížeč a cloud, dnes se začíná znovu rozhodovat o tom, co dokáže samotný počítač.

Desktop nezmizel. Jen se proměnil

Ilustrační foto - počítač

Je zřejmé, že webový ani klasický model nezmizí. Naopak zůstanou dominantní pro většinu běžných činností, od komunikace přes práci s dokumenty až po multimédia.

Současně ale existuje celá kategorie aplikací, které web nikdy plně nenahradí. Profesionální grafika, střih videa, CAD systémy, vývojářské nástroje, vědecké výpočty nebo moderní hry vyžadují výkon a přímý přístup k hardwaru, který webová vrstva nedokáže efektivně poskytnout.

Výsledkem není vítězství jedné technologie, ale jejich koexistence. Nejde o konec instalací, ale o změnu jejich významu. Jde o postupné vrstvení modelů, které se navzájem doplňují a přetvářejí.

Desktopové aplikace definovaly první éru osobních počítačů. Webové služby převzaly většinu běžné práce v éře internetu. A umělá inteligence nyní začíná tyto dva světy znovu propojovat způsobem, který může změnit význam samotného operačního systému. Tato proměna zdaleka není uzavřená.

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