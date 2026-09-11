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Dědictví Windows 95 aneb proč i po 31 letech ovládáme počítače stejně

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Když v létě roku 1995 uvedl Microsoft na trh Windows 95, nevydal pouze nový softwarový produkt, vytvořil standard, který přepsal pravidla interakce člověka s počítačem. Přestože současné PC disponují gigabajty paměti RAM, mnohonásobně vyšším výpočetním výkonem a tenkými displeji s vysokým rozlišením, základní filozofie ovládání zůstává prakticky netknutá.
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Ilustrační foto – Windows 95

Když dnes zapnete počítač s Windows 11, stále používáte prvky, které měly premiéru před 31 lety.

Pro mladší ročníky je to těžko představitelné, ale ovládání osobních počítačů v první polovině 90. let rozhodně nebylo intuitivní. Pokud jste v roce 1994 pracovali s MS-DOS, případně s nadstavbou Windows 3.11, vaše pracovní plocha vypadala úplně jinak.

Hlavním ovládacím centrem byl takzvaný Správce programů. Jednalo se o celoobrazovkové okno, ve kterém se nacházely další podskupiny oken plné zástupců. Pokud jste spustili více aplikací, museli jste okna ručně přerovnávat, minimalizovat nebo mezi nimi přepínat klávesovou zkratkou Alt+Tab. Neexistoval žádný trvalý přehled o tom, co přesně na pozadí běží. Pro běžného uživatele, který nepotřeboval rozumět architektuře počítače, představoval tento systém značnou překážku.

Sedm klíčových inovací, které změnily osobní počítače

Microsoft v roce 1995 díky Windows 95 nesjednotil pouze grafický vzhled, ale přinesl celou řadu přelomových konceptů:

  1. Nabídka Start a Hlavní panel: sjednocení přístupu k celému systému do jednoho tlačítka v levém dolním rohu obrazovky vyřešilo letitý problém s navigací. Hlavní panel zároveň poprvé v historii Windows nabídl jasný a trvalý přehled o všech spuštěných programech, mezi kterými šlo přepínat jediným kliknutím.
  2. Pravé tlačítko myši a kontextové nabídky: před Windows 95 sloužilo pravé tlačítko myši v mnoha programech jako zbytečná dekorace. Zavedení kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem dramaticky zrychlilo práci. Uživatelé již nemuseli složitě hledat funkce v horních nástrojových lištách.
  3. Průzkumník Windows: nahrazení starého Správce souborů novým Průzkumníkem přineslo intuitivní stromovou strukturu složek, plochu jako pracovní prostor a přehledné ikony.
  4. Koš jako záchranná síť: smazání souboru v příkazové řádce nebo ve Windows 3.1 znamenalo jeho okamžitou (a bez pokročilých nástrojů nenávratnou) ztrátu. Zavedení Koše přímo na plochu přineslo mezikrok, který zachránil nespočet dokumentů.
  5. Konec souborů nazvaných DOKUM~1.DOC: díky novému rozhraní VFAT (a později zavedený FAT32 a NTFS) padlo dlouholeté omezení souborového systému MS-DOS, které dovolovalo pojmenovat soubor pouze na 8 znaků plus 3 znaky přípony. Windows 95 poprvé umožnil používat dlouhé názvy souborů až do délky 255 znaků včetně mezer.
  6. Architektura Plug and Play: Windows 95 udělal první velký krok k tomu, aby přidání nového hardwaru neznamenalo ruční nastavování IRQ adres a DMA kanálů pomocí fyzických propojovacích můstků (jumperů) na základní desce. I když technologie zpočátku získala nelichotivou přezdívku „Plug and Pray“ (Připoj a modli se), položila základ dnešnímu automatickému rozpoznávání periférií.
  7. Integrace síťového protokolu TCP/IP: už nebylo nutné složitě shánět DOSové ovladače Winsock po různých BBSkách a ručně je konfigurovat, abyste se vůbec připojili k síti.


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