Přesně po 30 letech jsme nainstalovali Windows 95. Dnes je to pohled jak do muzea, tehdy to byla high-tech novinka, po které toužil skoro každý, kdo měl na stole počítač a monitor. Ve spoustě věcí to bylo poprvé: tlačítko „Start“, současný běh více aplikací, integrované připojení k internetu ... a nadšenci na ně stály frontu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dnes nudná obrazovka, tehdy první záchvěv vzrušení - oproti předchozím Windows 3.1 to byl obrovský skok v možnostech a použití. Systém se instaloval z CD-ROMu, někdy byla nutná i instalační disketa. Dnes jsme ISO soubor instalovali z USB paměti ve virtualizačním prostředí Oracle VirtualBox.
Pokud jste tehdy měli pevný disk s kapacitou nad 512 MB, bylo nutné aktivovat podporu velkých disků. Dnes jsme vyhradili asi 1,5 GB, což bylo tehdy v kategorii snů.
Na dnešních procesorech (a to i když ve vritualizovaném prostředí využijete jen jedno jádro - víc jich Windows 95 nepodporují) trvá instalace chvilku. Na tehdejších Intel Pentium či AMD Am586 jste si počkali klidně přes půl hodiny.
Síťové rozhraní, nebo třeba zvuková karta tehdy nebyla úplná samozřejmost. Kdo měl 16bit Soundblaster, ten se měl - a stal se z něj standard, který se dnes pro funkci systému emuluje.
Během instalace jste si mohli vytvořit „startovací disketu“ pro případ problému. Ano, disketu, s alespoň 1,2 MB volného místa.
Integrované funkce pro připojení k internetu byly také novinkou - ať už Internet Explorer pro práci s „world wide web“, tak TCP/IP vrstva pro samotnou komunikaci v lokální síti. A nástroje pro vytáčené připojení pomocí analogové telefonní linky.
Takto vypadala obrazovka v případě, že počítač správně nenaběhl, nebo jste jej naopak chybně ukončili. Tehdy se totiž počítač vypínal mechanickým vypínačem, který prostě přerušil přívod elektrické energie - a nesmělo se stisknout, dokud se softwarově neukončil běh systému.
A takto vypadala obrazovka při startu, spodní proužek přebíháním ubezpečoval že systém opravdu nabíhá, nechyběla krátká znělka. Dnes blikne jen na moment.
A na tohle se před 30 lety všichni těšili a ve čtvrtek 24.8.1995 mohli poprvé na vlastním monitoru vidět. Tlačítko start, panel se zástupci spuštěných oken a aplikací, volná pracovní plocha s ikonami ...
... a startovací menu, které v různých obdobách známe i z pozdějších Windows 98, Windows XP, Windows Vista ...
I dnes musíte při instalaci využít licenční klíč, najdete jej v Internet Archive. Virtuální počítač emuloval procesor Pentium a měl k dispozici 48 MB operační paměti.
Měnit jste mohli i pozadí obrazovky, přednastavené vzory byly zpravidla dost divoké. Velké téma byl tehdy i spořič obrazovky, CRT monitor se totiž provozem opotřebovával, tmavá plocha s jen jemnou grafikou tento proces zpomalovala.
Takto vypadal průzkumník. Chybí knihovny médií, ale v pozdější verzi už bylo možné připojit například USB disk - který se v systému objevil po připojení bez nutnosti restartu. I to bylo tehdy nové. USB 1.0 přišlo na trh rok po Windows 95.
Dnešní webové stránky se v prohlížeči Internet Explorer nezobrazí, bez dalších aplikací nezobrazíte ani jpg a png soubory. Pustili jsme si ale hudbu, ze souboru ve formátu VAW. MP3 by taky potřebovalo speciální kodek a přehrávač.
Dnes již zapomenutou možností je restart do textového rozhraní systému MS-DOS.
A jak jsme již psali, při vypínání počítače bylo třeba počkat, až se všechny procesy dokončí a data zapíšou na disk. A teprve pak stisknout mechanické tlačítko.
