Vzpomínejte s námi: přesně před 30 lety do domácností vtrhly Windows 95
Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku
Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...
Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť
Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...
Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé
"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...
Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků
Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:
KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci
Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....
Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let
Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...
Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci
Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...
Přesně po 30 letech jsme nainstalovali Windows 95. Dnes je to pohled jak do muzea, tehdy to byla high-tech novinka, po které toužil skoro každý, kdo měl na stole počítač a monitor. Ve spoustě věcí to...
Po pár dnech další povodně. Velká voda před 100 lety ohrožovala sever a jih Čech
Na jihu Čech řádila před 100 lety rozsáhlá povodeň. Po 14 dnech byla už druhá v pořadí.
Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy
Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy než v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento...
Příběh modelu tohoto zera je příběhem o přátelství a zdolávání překážek
Jak dokazuje tento příběh o stavbě letounu Mitsubishi A6M2b Zero, modelář – v tomto případě Michal Rumpík – musí být připraven na celou řadu neočekávaných překážek a nejrůznějších překvapení. No,...
Poslední Avro Lancaster na evropském nebi. Statečný obr pomohl vyhrát válku
Na světě zůstávají jediné dva letuschopné exempláře největšího bombardéru RAF Avro Lancaster. Jeden je v Kanadě a druhý ve Velké Británii. Vidět jej v letu je zážitek a nám se to během léta podařilo....
Vzpomínka se vešla do konzervy od tuňáka. Dioráma stodoly i se Zetorem 15
O tom, že modelář má ve své moci i tvorbu trojrozměrných vzpomínek, vás možná přesvědčí dioráma modeláře Michala Koryčana. Jako tzv. scratch model postavil stodolu a k ní přidal model Zetoru 15. Celý...
Už jste slyšeli o černém Měsíci? Připravte se na vzácnou podívanou
I když by se mohlo zdát, že název černý Měsíc má něco společného se zatměním naší přirozené oběžnice, důvod tohoto pojmenování je jiný. Nesouvisí ani s tím, že by se přes nějaké prvky v atmosféře...
Před 100 lety zemřel Hynais. Proslavila ho opona i Světáci
Přesně před 100 lety zemřel slavný český malíř, autor opony Národního divadla Vojtěch Hynais.
Zbarvení lodi Bismarck před potopením je záhada. Modelář nabízí odpověď
V naší soutěži Příběh mého modelu se po delší době opět objevuje námořní kolos druhé světové války. Zajímavé je, že opět nabízí v jistém smyslu neznámý pohled. Radek Blaha vytvořil model bitevní lodě...
